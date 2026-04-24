सचिन तेंडुलकरला भारतरत्न मिळाल्यावर कोण कोणत्या विशेष सुविधा मिळाल्या?

Sachin Tendulkar Bharat Ratna : क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखला जाणारा भारताचा दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर याचा आज ५३ वा वाढदिवस आहे. सचिन तेंडुलकरने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करत असताना अनेक मोठे रेकॉर्डस् केले. यापैकी अनेक रेकॉर्डस् आजही अबाधित आहेत. सचिन तेंडुलकरला भारतरत्न म्हणून पुरस्कार मिळाल्यावर यासोबतच काही विशेष सुविधा सुद्धा मिळाल्या आहेत. तेव्हा भारतरत्न पुरस्कार मिळालेल्या व्यक्तीला कोणत्या सुविधा दिल्या जातात याविषयी जाणून घेऊयात.    

Pooja Pawar | Apr 24, 2026, 06:00 AM IST
भारताचा दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर याला नोव्हेंबर 2013 रोजी भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. सचिन हा भारतरत्न पुरस्कार मिळालेला देशातील पहिला खेळाडू ठरला.   

भारतरत्न पुरस्कारासाठी नावांची शिफारस ही पंतप्रधान राष्ट्रपतींकडे करतात. यात राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र आणि पदक असते. पुरस्कारासोबतच पैसे दिले जात नाही. मात्र भारतरत्न मिळालेल्या व्यक्तींना देशात व्हीआयपीचा दर्जा मिळतो आणि तशा सुविधा सुद्धा मिळतात.   

प्रोटोकॉल भारतरत्न मिळालेल्या व्यक्तीची गणना देशातील राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, कॅबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि माही मुख्यमंत्री इत्यादी देशातील सर्वोच्च पदांवर असलेल्या लोकांमध्ये केली जाते.   

भारतरत्न पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीकडे डिप्लोमटिक पासपोर्ट दिला जातो. हा पासपोर्ट असणाऱ्या लोकांना विदेशात एम्बेसी पासून ते यात्रेदरम्यान अनेक सुविधा दिल्या जातात. त्याला व्हिसाची आवश्यकता नसते आणि इमिग्रेशनची प्रक्रिया इतरांच्या तुलनेत लवकर होते.   

भारतरत्न प्राप्त व्यक्तींना देशात विमान, ट्रेन आणि बसचा प्रवास मोफत असतो. तसेच भारतरत्न प्राप्त व्यक्ती जेव्हा कोणत्या राज्याच्या दौऱ्यावर जाते तेव्हा तिला तिथे राज्य पाहुण्याचा दर्जा दिला जातो.   

भारतरत्न मिळालेल्या व्यक्तीला राज्यसरकार अनेक सुविधा देते. तसेच या व्यक्तींना आयकर न भरल्यास सूट देखील मिळते.   

हा पुरस्कार मिळालेल्या व्यक्तींना सरकार वॉरंट ऑफ प्रेसिडेंसीमध्ये स्थान देते आणि अनेक सरकारी कार्यक्रमांमध्ये विशेष प्राधान्य दिले जाते.   

देशाचे राष्ट्रीय सण जसे स्वातंत्र्य दिवस आणि प्रजासत्ताक दिनानिमित्त भारतरत्न पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींना या कार्यक्रमांना विशेष आमंत्रण असतं.   

IPL 2026 : 4 सामन्यांनंतर Vaibhav Sooryavanshi च्या बॅटला लागली नजर! दिग्गजांनी केला मोठा दावा

