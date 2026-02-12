English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Health Care: रात्री कोणती फळे खाणे धोकादायक ठरू शकते?

Health Care: रात्री कोणती फळे खाणे धोकादायक ठरू शकते?

Which fruits can be dangerous to eat at night: दररोज फळे खाल्ल्याने शरीराला आवश्यक पोषक तत्वे मिळतात. पण तुम्हाला माहित आहे का की रात्री काही फळे खाणे धोकादायक ठरू शकते? कोणती फळ रात्री खाऊ नये याबद्दल जाणून घ्या.   

Tejashree Gaikwad | Feb 12, 2026, 02:48 PM IST
1/8

रात्री फळे खाणे आरोग्यासाठी चांगले की वाईट, याबाबत अनेक समज-गैरसमज आहेत. फळे पोषक असली तरी काही फळे उशीरा रात्री खाल्ल्यास काही लोकांना त्रास होऊ शकतो. हे “सर्वांसाठी धोकादायक” नसते, पण शरीराची प्रकृती, पचनशक्ती आणि आजार यावर परिणाम अवलंबून असतो.  खालील फळे रात्री टाळणे किंवा मर्यादित प्रमाणात खाणे योग्य ठरू शकते:  

2/8

1) केळी

केळे पौष्टिक असले तरी ते जड आणि कफवर्धक मानले जाते. ज्यांना सर्दी, खोकला किंवा सायनसचा त्रास आहे त्यांनी रात्री केळी टाळावीत. काहींना पोट फुगणे किंवा अपचन होऊ शकते.

3/8

सिट्रस फळे

सिट्रस फळे (संत्रे, मोसंबी, लिंबूवर्गीय)  यात आम्ल (अॅसिड) जास्त असते. अॅसिडिटी, छातीत जळजळ (अॅसिड रिफ्लक्स) किंवा गॅसचा त्रास असणाऱ्यांना रात्री खाल्ल्यास त्रास वाढू शकतो.

4/8

टरबूज

टरबूज  यात पाण्याचे प्रमाण खूप जास्त असते. रात्री उशिरा खाल्ल्यास वारंवार लघवीला जावे लागू शकते आणि झोपेचा व्यत्यय येऊ शकतो. पचनशक्ती कमी असल्यास पोट फुगणे जाणवू शकते.

5/8

आंबा

आंबा  साखरेचे प्रमाण जास्त असल्याने रात्री उशिरा खाल्ल्यास रक्तातील साखर वाढू शकते. मधुमेह असणाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी.

6/8

द्राक्षे

द्राक्षे  नैसर्गिक साखर जास्त असते. जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास पोटात गॅस किंवा जुलाब होऊ शकतात.

7/8

मग रात्री कोणती फळे चालतील?

जर भूक लागलीच असेल तर हलकी आणि कमी आम्लयुक्त फळे मर्यादित प्रमाणात खाऊ शकता, जसे: सफरचंद (लहान प्रमाणात) नाशपती पपई (पचनासाठी मदत करते)

8/8

काही महत्त्वाच्या सूचना

झोपण्याच्या अगोदर लगेच फळे खाणे टाळा; किमान 1–2 तास आधी खा. मधुमेह, अॅसिडिटी किंवा पचनाचे विकार असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. फळे नेहमी ताजी आणि योग्य प्रमाणात खाणे महत्त्वाचे.

