Health Care: रात्री कोणती फळे खाणे धोकादायक ठरू शकते?
Which fruits can be dangerous to eat at night: दररोज फळे खाल्ल्याने शरीराला आवश्यक पोषक तत्वे मिळतात. पण तुम्हाला माहित आहे का की रात्री काही फळे खाणे धोकादायक ठरू शकते? कोणती फळ रात्री खाऊ नये याबद्दल जाणून घ्या.
Tejashree Gaikwad | Feb 12, 2026, 02:48 PM IST
रात्री फळे खाणे आरोग्यासाठी चांगले की वाईट, याबाबत अनेक समज-गैरसमज आहेत. फळे पोषक असली तरी काही फळे उशीरा रात्री खाल्ल्यास काही लोकांना त्रास होऊ शकतो. हे “सर्वांसाठी धोकादायक” नसते, पण शरीराची प्रकृती, पचनशक्ती आणि आजार यावर परिणाम अवलंबून असतो. खालील फळे रात्री टाळणे किंवा मर्यादित प्रमाणात खाणे योग्य ठरू शकते:
1) केळी
सिट्रस फळे
टरबूज
आंबा
द्राक्षे
