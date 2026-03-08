भारतात 150 देशांसाठी फ्लाइट उपलब्ध करून देणारे विमानतळ नेमके कुठे आहे?
तुम्हाला माहित आहे का की, भारतात आणि संपूर्ण दक्षिण आशियात असे एक विमानतळ आहे जिथून तब्बल 150हून अधिक देशांसाठी फ्लाइट उपलब्ध होते. जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर.
Manali Sagvekar | Mar 08, 2026, 07:15 PM IST
भारतातील 150 देशांसाठी फ्लाइट उपलब्ध करून देणारे विमानतळ कोणते?
इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
एकूण तीन टर्मिनल
टर्मिनल-1, 2, 3
भारताचे मुख्य विमान वाहतूक केंद्र
सर्वात जास्त कनेक्टेड विमानतळांपैकी एक
