English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • भारतात 150 देशांसाठी फ्लाइट उपलब्ध करून देणारे विमानतळ नेमके कुठे आहे?

भारतात 150 देशांसाठी फ्लाइट उपलब्ध करून देणारे विमानतळ नेमके कुठे आहे?

तुम्हाला माहित आहे का की, भारतात आणि संपूर्ण दक्षिण आशियात असे एक विमानतळ आहे जिथून तब्बल 150हून अधिक देशांसाठी फ्लाइट उपलब्ध होते. जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर.   

Manali Sagvekar | Mar 08, 2026, 07:15 PM IST
twitter
1/8

भारतातील 150 देशांसाठी फ्लाइट उपलब्ध करून देणारे विमानतळ कोणते?

which is India's Most Connected Airport?

General Knowledge: भारतात एकूण 487 विमानतळ किंवा हवाई पट्टे आहेत. ज्यामध्ये 103 देशांतर्गत, 24 आंतरराष्ट्रीय आणि 10 कस्टम विमानतळांचा समावेश आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का की, एक विमानतळ असे आहे जिथे जगभरातील 150 देशांसाठी थेट फ्लाइट उपलब्ध होते. चला तर मग या विमानतळाबाबत जाणून घेऊया.   

twitter
2/8

इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

which is India's Most Connected Airport?

ज्या विमानतळावरून दिडशे देशांत जाण्यासाठी फ्लाइट उपलब्ध होते ते म्हणजे दिल्लीचे इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ.   

twitter
3/8

एकूण तीन टर्मिनल

which is India's Most Connected Airport?

या विमानतळामध्ये एकूण तीन टर्मिनल आहेत. ज्यामध्ये टर्मिनल-1, 2, 3, यांचा समावेश आहे. जे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही उड्डाणे हाताळतात.   

twitter
4/8

टर्मिनल-1, 2, 3

which is India's Most Connected Airport?

टर्मिनल-3 ही सर्वात मोठे आहे जे, आंतरराष्ट्रीय आणि मुख्य देशांतर्गत विमानसेवा प्रदान करते, तर टर्मिनल- 1 आणि 2 प्रामुख्याने कमी खर्चाच्या वाहकांसाठी आणि देशांतर्गत विमानसेवा प्रदान करते.   

twitter
5/8

भारताचे मुख्य विमान वाहतूक केंद्र

which is India's Most Connected Airport?

इंदिरा गांधी विमानतळ हे भारताचे मुख्य विमान वाहतूक केंद्र आहे. जगभरातील अनेक देशांना थेट किंवा एकाच ठिकाणासाठी फ्लाइट उपलब्ध करून देणारे हे एकमेव विमानतळ आहे.   

twitter
6/8

सर्वात जास्त कनेक्टेड विमानतळांपैकी एक

which is India's Most Connected Airport?

हे देशातील सर्वात जास्त कनेक्टेड विमानतळांपैकी एक मानले जाते. महत्त्वाची बाब म्हणजे या विमानतळावरून फक्त 150च नाही तर, त्याहीपेक्षा अधिक देशांसाठी फ्लाइट उपलब्ध असते.   

twitter
7/8

दक्षिण आशियातील सर्वाधिक व्यस्त विमानतळ

which is India's Most Connected Airport?

हे विमानतळ 5,106 एकरापर्यंत पसरलेले आहे. जे भारतातील आणि संपूर्ण दक्षिण आशियातील सर्वाधिक व्यस्त विमानतळ आहे.   

twitter
8/8

प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकाचे विमानतळ

which is India's Most Connected Airport?

प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या बाबतीत इंदिरा गांधी हे विमानतळ भारतातील पहिल्या क्रमांकाचे तर 2024 च्या रिपोर्टनुसार जगात नवव्या क्रमांकाचे सर्वात व्यस्त विमानतळ आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

IND vs NZ: 1975 पासून 2026 पर्यंतचा भारतीय जर्सीचा बदलता इतिहास जाणून घ्या

पुढील अल्बम

IND vs NZ: 1975 पासून 2026 पर्यंतचा भारतीय जर्सीचा बदलता इतिहास जाणून घ्या

IND vs NZ: 1975 पासून 2026 पर्यंतचा भारतीय जर्सीचा बदलता इतिहास जाणून घ्या

IND vs NZ: 1975 पासून 2026 पर्यंतचा भारतीय जर्सीचा बदलता इतिहास जाणून घ्या 13
महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यातून सर्वाधिक महिला पुणे जिल्ह्यात येतात?

महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यातून सर्वाधिक महिला पुणे जिल्ह्यात येतात?

महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यातून सर्वाधिक महिला पुणे जिल्ह्यात येतात? 9
हार्दिक पांड्या आणि माहिका शर्मा दोघांमध्ये जास्त शिक्षित कोण? वयातही आहे &#039;इतकं&#039; अंतर

हार्दिक पांड्या आणि माहिका शर्मा दोघांमध्ये जास्त शिक्षित कोण? वयातही आहे 'इतकं' अंतर

हार्दिक पांड्या आणि माहिका शर्मा दोघांमध्ये जास्त शिक्षित कोण? वयातही आहे 'इतकं' अंतर 8
Money Plant Growing Tips: मनी प्लांट वाढतच नाहीये? फॉलो करा या सोप्या टिप्स!

Money Plant Growing Tips: मनी प्लांट वाढतच नाहीये? फॉलो करा या सोप्या टिप्स!

Money Plant Growing Tips: मनी प्लांट वाढतच नाहीये? फॉलो करा या सोप्या टिप्स! 8