अपघातात बचाव करायचा असेल तर कार, बस, ट्रेन आणि फ्लाइटच्या 'या' सीटवर बसा, लक्षात ठेवा या सोप्या गोष्टी
Safest Seat in Bus Train Flight: हैदराबादहून बंगळुरुला जाणाऱ्या बसचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात आतापर्यंत 20 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर अनेकांना प्रवासाचा धसका बसला आहे. अशावेळी कोणत्या सीटवर बसणं फायदेशीर ठरेल.
Dakshata Thasale | Oct 24, 2025, 12:25 PM IST
प्रवास करण्यापूर्वी प्रत्येकजण त्यांच्या गरजेनुसार सीट निवडतो, परंतु तुम्ही ज्या सीटवर बसला आहात ती सीट खरोखर सुरक्षित आहे का याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? देशाच्या विविध भागांमधून ट्रेन आणि बस अपघातांच्या बातम्या येत राहतात. म्हणून, सुरक्षित प्रवास करण्यापूर्वी, कार, बस, ट्रेन आणि फ्लाइट सीट कोणत्या सर्वात सुरक्षित आहेत हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
सुरक्षित कार सीट
सुरक्षित बस सीट
बहुतेक लोक सामान्यतः बससारख्या परवडणाऱ्या सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात. म्हणूनच, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की खिडकी आणि दाराजवळील जागा अपघातांना सर्वात जास्त बळी पडतात. बसच्या पुढच्या दोन आणि मागच्या दोन ओळींमध्ये बसणे देखील धोकादायक असू शकते. तुम्ही वाहतुकीच्या दिशेनुसार तुमची जागा देखील निवडू शकता.
सुरक्षित ट्रेन सीट
भारतात, लोक अनेकदा लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ट्रेन निवडतात, जो एक किफायतशीर पर्याय आहे. ट्रेनने प्रवास करतानाही, अपघात किंवा अपघात टाळण्यासाठी काही भौतिक तत्त्वे लक्षात ठेवली पाहिजेत. 1970 च्या फेडरल रेल्वे सेफ्टी अॅक्टच्या लेखकांचा असा विश्वास होता की "अपघातादरम्यान ट्रेनचे केंद्र सर्वात सुरक्षित स्थान असते. यामुळे समोरील किंवा मागील टक्कर झाल्यास मोठे नुकसान टाळता येते."
