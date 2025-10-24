English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अपघातात बचाव करायचा असेल तर कार, बस, ट्रेन आणि फ्लाइटच्या 'या' सीटवर बसा, लक्षात ठेवा या सोप्या गोष्टी

Safest Seat in Bus Train Flight: हैदराबादहून बंगळुरुला जाणाऱ्या बसचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात आतापर्यंत 20 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर अनेकांना प्रवासाचा धसका बसला आहे. अशावेळी कोणत्या सीटवर बसणं फायदेशीर ठरेल. 

Dakshata Thasale | Oct 24, 2025, 12:25 PM IST
आंध्र प्रदेशात एक मोठा बस अपघात झाला. हैदराबाद-बेंगळुरू महामार्गावरील कुर्नूल येथे एका मोटारसायकलला धडकल्यानंतर बसने पेट घेतला. यामुळे सर्वत्र घबराट पसरली. आतापर्यंत बसला लागलेल्या आगीत २० जणांचा मृत्यू झाला आहे.

 आणखी अनेक जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती आहे. बसला आग लागल्यानंतर हे लोक बाहेर पडू शकले नाहीत आणि ते जळून मरण पावले, असे वृत्त आहे. सध्या 20 जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. बसमध्ये 40 प्रवासी असल्याने मृतांचा आकडा आणखी वाढू शकतो.

हैदराबाद-बेंगळुरू महामार्गावर शुक्रवारी पहाटे एका वेगाने जाणाऱ्या बसची मोटारसायकलला धडक झाल्याने हा अपघात झाला. त्यानंतर बसला आग लागली. आगीमुळे सर्वत्र घबराट पसरली. लोकांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आग इतकी तीव्र होती की ते आत अडकले. 20 जण पळून जाण्यात यशस्वी झाल्याचे वृत्त आहे.

प्रवास करण्यापूर्वी प्रत्येकजण त्यांच्या गरजेनुसार सीट निवडतो, परंतु तुम्ही ज्या सीटवर बसला आहात ती सीट खरोखर सुरक्षित आहे का याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? देशाच्या विविध भागांमधून ट्रेन आणि बस अपघातांच्या बातम्या येत राहतात. म्हणून, सुरक्षित प्रवास करण्यापूर्वी, कार, बस, ट्रेन आणि फ्लाइट सीट कोणत्या सर्वात सुरक्षित आहेत हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.  

कार, बस, ट्रेन किंवा विमानातून प्रवास करताना, बहुतेक लोक दृश्यांचा आनंद घेण्यासाठी खिडकीच्या सीटची निवड करतात. परंतु सुरक्षित प्रवासासाठी, कधीही खिडकीच्या सीटची निवड करू नका, कारण वाहन अपघातात खिडकीची काच बहुतेकदा सर्वात आधी तुटते, ज्यामुळे गंभीर दुखापत होण्याची शक्यता असते.  

सुरक्षित कार सीट

जर तुम्ही कारने प्रवास करत असाल, तर पुढच्या किंवा मागच्या सीटवर बसणे टाळा. 7 सीटर कारमधील मधली सीट सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्वोत्तम मानली जाते. जर तुम्ही एकटे प्रवास करत असाल, तर ड्रायव्हरच्या मागची सीट सर्वात सुरक्षित मानली जाते, कारण समोरासमोरच्या टक्करीत कारचा हा सर्वात कमी प्रभावित भाग आहे.

सुरक्षित बस सीट

बहुतेक लोक सामान्यतः बससारख्या परवडणाऱ्या सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात. म्हणूनच, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की खिडकी आणि दाराजवळील जागा अपघातांना सर्वात जास्त बळी पडतात. बसच्या पुढच्या दोन आणि मागच्या दोन ओळींमध्ये बसणे देखील धोकादायक असू शकते. तुम्ही वाहतुकीच्या दिशेनुसार तुमची जागा देखील निवडू शकता.

सुरक्षित ट्रेन सीट

भारतात, लोक अनेकदा लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ट्रेन निवडतात, जो एक किफायतशीर पर्याय आहे. ट्रेनने प्रवास करतानाही, अपघात किंवा अपघात टाळण्यासाठी काही भौतिक तत्त्वे लक्षात ठेवली पाहिजेत. 1970 च्या फेडरल रेल्वे सेफ्टी अ‍ॅक्टच्या लेखकांचा असा विश्वास होता की "अपघातादरम्यान ट्रेनचे केंद्र सर्वात सुरक्षित स्थान असते. यामुळे समोरील किंवा मागील टक्कर झाल्यास मोठे नुकसान टाळता येते."

सुरक्षित फ्लाइट सीट

विंडो सीट कोणाला आवडत नाही? म्हणूनच ती सर्वात सामान्यपणे बुक केलेली सीट आहे, परंतु हे लक्षात ठेवा की याचा तुमच्या सुरक्षिततेवर कोणताही परिणाम होत नाही. फेडरल एव्हिएशन ऍडमिनिस्ट्रेशन (FAA) नुसार, अपघात झाल्यास विमानाच्या मागील सीट अधिक सुरक्षित असतात. त्यामुळे शेपटीला बसलेले प्रवासी अधिक असुरक्षित असतात, तर विमान अपघातात समोर बसलेल्या प्रवाशांचा मृत्यूदर सर्वाधिक असतो.

