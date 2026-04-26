Best City Life: आयुष्य उत्तमरीत्या जगण्यासाठी 'हे' शहर आहे बेस्ट? रेटिंग्सवरून समजून घ्या

Best City Life: हे शहर इतिहास, संस्कृती आणि परवडणाऱ्या जीवनशैलीचा एक अनोखा संगम आहे, जिथे प्रत्येक पैलू लोकांना आपापल्या खास शैलीत आकर्षित करतो, चला या शहराबद्दल जाणून घेऊया.  

Tejashree Gaikwad | Apr 26, 2026, 06:51 PM IST
कोलकत्ता हे भारतातील एक अत्यंत वेगळं आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध शहर मानलं जातं. “City of Joy” म्हणून ओळखलं जाणारं हे शहर इतिहास, कला, साहित्य आणि साध्या पण सुंदर जीवनशैलीसाठी प्रसिद्ध आहे. पश्चिम बंगालची राजधानी असलेलं कोलकाता हे रवींद्रनाथ टागोर आणि सुभाषचंद्र बोस यांसारख्या महान व्यक्तिमत्त्वांची भूमी आहे.  

आजही हे शहर आपल्या खास ओळखीमुळे लोकांना आकर्षित करतं. सध्या येथे राजकीय वातावरणही तापलेलं आहे, जिथे विविध निवडणूक घडामोडींमुळे शहर चर्चेत आहे.  

Life in Kolkata

कोलकात्याचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे इतर मेट्रो शहरांच्या तुलनेत येथील कमी खर्च. घरभाडं, जेवण, प्रवास आणि दैनंदिन गरजांच्या वस्तू इथे तुलनेने स्वस्त मिळतात.  

मुंबई किंवा बेंगळुरू सारख्या शहरांच्या तुलनेत इथे जगणं खूपच परवडणारं आहे. त्यामुळे कमी किंवा मध्यम उत्पन्न असलेले लोकही इथे सहज जीवन जगू शकतात.  

किफायतशीर जीवनशैलीमुळे या शहराला सुमारे 5 पैकी 4.5 अशी चांगली रेटिंग दिली जाते.  

कोलकाता हे एक पूर्ण विकसित मेट्रो शहर आहे. इथे बस, ऑटो, लोकल ट्रेन आणि मेट्रो यांसारख्या सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. लाखो लोक रोज या सेवांचा वापर करतात.  

मेट्रो नेटवर्क सतत वाढत असल्यामुळे भविष्यात प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार आहे. मात्र पीक अवर्समध्ये गर्दी खूप वाढते, ज्यामुळे थोडी गैरसोय होते.  

वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत शहराला 5 पैकी सुमारे 4 रेटिंग दिली जाते.  

