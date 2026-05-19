/जगातील सर्वात प्राचीन देश कोणता? Top 10 देशांच्या यादीत भारत कुठल्या स्थानावर?

Top 10 Oldest Countries in the World : जगात अनेक देश आहेत. पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडलाय का, सर्वात जुना किंवा प्राचीन देश कोणता आहे. जर दहा टॉप जुन्या देशांबद्दल आपण बोललो तर त्यात भारत कोणत्या स्थानावर आहे. चला जाणून घेऊयात.
इराण गेल्या काही दिवसांपासून चर्चे आहे, ते म्हणजे अमेरिकेसोबतच्या युद्धामुळे. एके काळी इराण हे पर्शिया या नावाने ओळखला जायचा. हा जगातील सर्वात जुन्या अखंड संस्कृतींपैकी एक आहे. तो आपल्या प्रभावशाली साम्राज्यांसाठी, सांस्कृतिक समृद्धीसाठी आणि विज्ञान, कला आणि शासनप्रणालीवरील चिरस्थायी प्रभावासाठी जगात नावारुपाला आलंय.
नाईल नदीच्या काठावरील सर्वात प्राचीन संस्कृतींचं उत्तम उदाहरण म्हणजे इजिप्त. इथले प्रसिद्ध पिरॅमिड्स, शक्तिशाली फराओ आणि वास्तुकला, खगोलशास्त्र आणि लेखन प्रणालींमधील महत्त्वपूर्ण योगदानासाठी जगात ओळखलं जातं.
या यादीत पुढचं नाव आहे, व्हिएतनाम, प्राचीन इतिहास हा सुरुवातीच्या राज्यांनी आणि राजवंशांनी बनलेला आहे. ज्याने परकीय राजवटीला प्रतिकार करण्याच्या प्रदीर्घ इतिहासातून त्याची लवचिक ओळख निर्माण झाली. तर खोलवर रुजलेल्या सांस्कृतिक परंपरा जगाला आजही त्याची प्राचीन असल्याची जाणीव करुन देतो.
युरोप आणि आशिया या दोघांमध्ये वसलेल्या आर्मेनियाला हा देखील जुना देश आहे. प्राचीन राज्यांचा समृद्ध वारसा या देशाला लाभला आहे. हा ख्रिस्ती धर्म स्वीकारणाऱ्या पहिल्या राष्ट्रांपैकी एक आहे. ज्यामुळे त्यांनी आपली एक वेगळी संस्कृती आणि वारसा आजही जपताना दिसतात.
यादीतील पुढचं नाव उत्तर कोरिया, या देशाच मुळे गोजोसेनसारख्या प्राचीन कोरियन राज्यांशी जोडलंय. त्याच्या ऐतिहासिक प्रवासात विविध राजवंशांचा जोडलेला आहे. जो प्रादेशिक सत्तासंघर्ष आणि सांस्कृतिक उत्क्रांती या दोन्हींमुळे घडल्याचे इतिहासकारक सांगतात.