Worlds Rarest Blood Group: 'हा' आहे जगातील सर्वात दुर्मिळ रक्तगट! फक्त एकाच व्यक्तीमध्ये आढळतो
Which is Worlds Rarest Blood Group: तुम्हाला माहित आहे का की पृथ्वीवर असा एक रक्तगट आहे जो फक्त एकाच माणसाचा आहे? चला या रक्तगटाबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
Tejashree Gaikwad | Sep 27, 2025, 08:10 AM IST
1/8
मानवी शरीरातील रक्तगट (Blood Group) ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. रक्तगटाच्या आधारे रक्तदान, अवयव प्रत्यारोपण किंवा गंभीर आजारांवर उपचार केले जातात. आपल्याला साधारणतः A, B, AB आणि O असे रक्तगट परिचित आहेत. याशिवाय Rh Positive आणि Rh Negative अशी विभागणी केली जाते. पण यापलीकडेही काही अत्यंत दुर्मिळ रक्तगट अस्तित्वात आहेत. त्यामध्ये सर्वात दुर्मिळ रक्तगट म्हणजेच ग्वाडा निगेटिव्ह (Gwada Negative) हा गट मानला जातो. विशेष म्हणजे हा रक्तगट जगभरात केवळ एका व्यक्तीकडे आढळला आहे.
2/8
रक्तगट म्हणजे काय?
रक्तगट ठरवताना लाल रक्तपेशींवर (Red Blood Cells) असलेल्या अँटीजेन नावाच्या प्रथिनांचा अभ्यास केला जातो. प्रत्येक रक्तगटामध्ये विशिष्ट अँटीजेन असतात. त्यावरून तो A, B, AB किंवा O असा गट ठरतो. Rh Positive किंवा Negative हे Rh अँटीजेनच्या उपस्थितीवर अवलंबून असते. मात्र काही रक्तगट असे आहेत की जे या सर्वसामान्य गटांच्या बाहेर येतात.
3/8
ग्वाडा निगेटिव्ह (Gwada Negative) गटाची वैशिष्ट्ये
ग्वाडा निगेटिव्ह (Gwada Negative) हा रक्तगट आतापर्यंत जगात केवळ एका व्यक्तीकडे आढळलेला आहे. या गटाचे अँटीजेन स्वरूप इतर कुठल्याही गटाशी जुळत नाही. त्यामुळे या रक्तगटाचा मॅचिंग दाता मिळवणे जवळपास अशक्य आहे. हा रक्तगट अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून संशोधनाचा विषय बनला आहे, कारण यामुळे मानवी रक्तगटांच्या गुंतागुंतीबद्दल नवीन माहिती मिळत आहे.
4/8
एवढा दुर्मिळ का?
5/8
वैद्यकीय दृष्टिकोनातून आव्हान
6/8
संशोधनातील महत्त्व
7/8
रक्तदानाचे महत्त्व
8/8