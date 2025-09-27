English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Worlds Rarest Blood Group: 'हा' आहे जगातील सर्वात दुर्मिळ रक्तगट! फक्त एकाच व्यक्तीमध्ये आढळतो

Which is Worlds Rarest Blood Group: तुम्हाला माहित आहे का की पृथ्वीवर असा एक रक्तगट आहे जो फक्त एकाच माणसाचा आहे? चला या रक्तगटाबद्दल अधिक जाणून घेऊया.  

Tejashree Gaikwad | Sep 27, 2025, 08:10 AM IST
मानवी शरीरातील रक्तगट (Blood Group) ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. रक्तगटाच्या आधारे रक्तदान, अवयव प्रत्यारोपण किंवा गंभीर आजारांवर उपचार केले जातात. आपल्याला साधारणतः A, B, AB आणि O असे रक्तगट परिचित आहेत. याशिवाय Rh Positive आणि Rh Negative अशी विभागणी केली जाते. पण यापलीकडेही काही अत्यंत दुर्मिळ रक्तगट अस्तित्वात आहेत. त्यामध्ये सर्वात दुर्मिळ रक्तगट म्हणजेच  ग्वाडा निगेटिव्ह (Gwada Negative) हा गट मानला जातो. विशेष म्हणजे हा रक्तगट जगभरात केवळ एका व्यक्तीकडे आढळला आहे.  

रक्तगट म्हणजे काय?

रक्तगट ठरवताना लाल रक्तपेशींवर (Red Blood Cells) असलेल्या अँटीजेन नावाच्या प्रथिनांचा अभ्यास केला जातो. प्रत्येक रक्तगटामध्ये विशिष्ट अँटीजेन असतात. त्यावरून तो A, B, AB किंवा O असा गट ठरतो. Rh Positive किंवा Negative हे Rh अँटीजेनच्या उपस्थितीवर अवलंबून असते. मात्र काही रक्तगट असे आहेत की जे या सर्वसामान्य गटांच्या बाहेर येतात.

ग्वाडा निगेटिव्ह (Gwada Negative) गटाची वैशिष्ट्ये

ग्वाडा निगेटिव्ह (Gwada Negative) हा रक्तगट आतापर्यंत जगात केवळ एका व्यक्तीकडे आढळलेला आहे. या गटाचे अँटीजेन स्वरूप इतर कुठल्याही गटाशी जुळत नाही. त्यामुळे या रक्तगटाचा मॅचिंग दाता मिळवणे जवळपास अशक्य आहे. हा रक्तगट अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून संशोधनाचा विषय बनला आहे, कारण यामुळे मानवी रक्तगटांच्या गुंतागुंतीबद्दल नवीन माहिती मिळत आहे.

एवढा दुर्मिळ का?

मानवी जनुकांच्या (Genes) रचनेत अत्यंत सूक्ष्म बदल होऊन असे अनोखे रक्तगट तयार होतात. बहुतांश वेळा हे बदल पिढ्यान् पिढ्या पुढे जात नाहीत. त्यामुळे जगात फक्त एका व्यक्तीकडे असा गट आढळतो. ग्वाडा निगेटिव्ह (Gwada Negative) हाच त्याचे उदाहरण आहे.

वैद्यकीय दृष्टिकोनातून आव्हान

ग्वाडा निगेटिव्ह (Gwada Negative) रक्तगट असलेल्या व्यक्तीस जर अपघात, मोठी शस्त्रक्रिया किंवा गंभीर आजारामुळे रक्ताची गरज पडली तर त्याला योग्य रक्त मिळवणे अशक्यप्राय आहे. कारण जगभरातील रक्तपेढ्यांमध्ये असा रक्तगट कुठेही उपलब्ध नाही. यामुळे त्या व्यक्तीला नेहमीच विशेष काळजी घ्यावी लागते.

संशोधनातील महत्त्व

वैज्ञानिक या रक्तगटावर सतत अभ्यास करत आहेत. यामुळे मानवी शरीरात किती विविध प्रकारचे रक्तगट निर्माण होऊ शकतात, याचा अंदाज येतो. ग्वाडा निगेटिव्ह (Gwada Negative) सारखे रक्तगट आपल्याला हे दाखवतात की, मानवी जनुकांमध्ये अजून किती रहस्य दडलेले आहे.

रक्तदानाचे महत्त्व

दुर्मिळ रक्तगट असलेल्या व्यक्तींसाठी रक्तदान अधिकच महत्त्वाचे ठरते. आजच्या घडीला विविध देशांमध्ये “Rare Donor Registry” तयार केली गेली आहे, ज्यामध्ये दुर्मिळ रक्तगट असलेले लोक नोंदवले जातात. मात्र ग्वाडा निगेटिव्ह (Gwada Negative) इतका दुर्मिळ आहे की त्यासाठी असा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही.

अशा रक्तगटांमुळे विज्ञानाला नवीन संशोधनाचे दार उघडते

ग्वाडा निगेटिव्ह (Gwada Negative) हा रक्तगट जगातील सर्वात दुर्मिळ रक्तगट मानला जातो. तो फक्त एका व्यक्तीकडेच असल्याने वैद्यकीय क्षेत्रात त्याचे महत्त्व प्रचंड आहे. यामुळे मानवाच्या जैविक रचनेची गुंतागुंत अधोरेखित होते. अशा रक्तगटांमुळे विज्ञानाला नवीन संशोधनाचे दार उघडते आणि रक्तदानाचे महत्त्वही अधोरेखित होते.

