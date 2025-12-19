मृत्यूनंतर सर्वात शेवटी शरीराचा कोणता भाग काम करणं बंद करत? कळल्यावर तुम्हालाही विश्वास बसणार नाही
माणसाचा श्वासोच्छवास बंद झाला आणि हृदयाचे ठोके थांबले की त्याचा मृत्यू झाला असं मानण्यात येतं. मात्र निसर्गाच्या प्रयोगशाळेत, ही कथा इतक्या लवकर संपत नाही. विज्ञानाच्या बाजूने पाहिल्यास मृत्यू हा क्षणिक अपघात नाही तर एक संथ प्रक्रिया आहे. मात्र शरीराचा एक भाग असा आहे की जो कामकरण लवकर बंद करत नाही आणि तेव्हाही काम करत राहतो जेव्हा जगासाठी तुम्ही एक आठवण म्हणून राहता.
Pooja Pawar | Dec 19, 2025, 05:32 PM IST
जेव्हा माणसाचं हृदय, फुफुसं आणि मेंदू पूर्णपणे मेलेले असतात तेव्हा सुद्धा त्वचा मरत नाही. त्वचेला ऑक्सिजनची एवढी जास्त गरज नसते जेवढी शरीरातील नाजूक भागांना असते. संशोधनातून असे दिसून आले की मृत्यूनंतर काही तास आणि कधीकधी 24 तासांपेक्षा जास्त काळ, त्वचेच्या पेशी बाह्य वातावरणातील ओलावा शोषून किंवा त्यांच्या साठवलेल्या उर्जेवर अवलंबून राहून टिकून राहतात.
