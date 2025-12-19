English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मृत्यूनंतर सर्वात शेवटी शरीराचा कोणता भाग काम करणं बंद करत? कळल्यावर तुम्हालाही विश्वास बसणार नाही

माणसाचा श्वासोच्छवास बंद झाला आणि हृदयाचे ठोके थांबले की त्याचा मृत्यू झाला असं मानण्यात येतं. मात्र निसर्गाच्या प्रयोगशाळेत, ही कथा इतक्या लवकर संपत नाही. विज्ञानाच्या बाजूने पाहिल्यास मृत्यू हा क्षणिक अपघात नाही तर एक संथ प्रक्रिया आहे. मात्र शरीराचा एक भाग असा आहे की जो कामकरण लवकर बंद करत नाही आणि तेव्हाही काम करत राहतो जेव्हा जगासाठी तुम्ही एक आठवण म्हणून राहता. 

Pooja Pawar | Dec 19, 2025, 05:32 PM IST
साधारणपणे असं मानलं जातं की हॉस्पिटलमधील मॉनिटर स्क्रीनवर सरळ रेष येते तेव्हा माणसाचा मृत्यू होतो. हे खरं आहे की, शरीर एका बहुमजली इमारतीसारखे आहे जिथे वीज गेल्यानंतरही काही खोल्यांमध्ये आपत्कालीन दिवे जळत राहतात. जसं हृदयाचे ठोके बंद होतात तसा शरीरातील ऑक्सीजनचा सप्लाय बंद होतो. 

ऑक्सिजनशिवाय मेंदूच्या पेशी अवघ्या 3 ते 7 मिनिटांत मरण्यास सुरुवात होते. पण या सगळ्या गोंधळात, शरीराचा एक भाग असा आहे जो खूप शांत आणि सहनशील असतो आणि ती म्हणजे आपली त्वचा.  

जेव्हा माणसाचं हृदय, फुफुसं आणि मेंदू पूर्णपणे मेलेले असतात तेव्हा सुद्धा त्वचा मरत नाही. त्वचेला ऑक्सिजनची एवढी जास्त गरज नसते जेवढी शरीरातील नाजूक भागांना असते. संशोधनातून असे दिसून आले की मृत्यूनंतर काही तास आणि कधीकधी 24 तासांपेक्षा जास्त काळ, त्वचेच्या पेशी बाह्य वातावरणातील ओलावा शोषून किंवा त्यांच्या साठवलेल्या उर्जेवर अवलंबून राहून टिकून राहतात.

हेच कारण आहे की मृत्यूनंतर अवयव दान प्रक्रियेत त्वचेला खूप काळानंतर सुरक्षित काढलं जातं. हा शरीरातील असा भाग आहे जो सर्वात शेवटी मरतो. 

माणसाच्या शरीराचा अंत हा स्विच ऑफ होण्यासारखा नाहीये तर एका फिल्ममध्ये फेड आउट होण्या सारखा आहे. 

नखं आणि केसांबाबत सुद्धा बऱ्याचदा लोकं म्हणतात की ते मृत्यूनंतर सुद्धा वाढतात पण विज्ञानाच्या दृष्टीने याकडे पाहायचे झाल्यास हा एक भ्रम आहे. त्वचा सुकण्याच्या आणि आकुंचित होण्याच्या कारणामुळे अनेकदा मृत व्यक्तीची नखं आणि केस लांब दिसू लागतात. 

तसेच जर आपण शरीरातील पेशींच्या अस्तित्वाबद्दल बोललो तर आपल्या पांढऱ्या रक्त पेशी देखील बराच काळ संघर्ष करत राहतात.

निसर्गाने मानवी शरीर गुंतागुंतीचं बनवलं आहे त्यामुळे मृत्यू देखील आपल्याला एका झटक्यात पूर्णपणे नष्ट करू शकत नाही. 

