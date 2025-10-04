English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शनी घेणार कठोर परीक्षा! कोणत्या लोकांची सुरू होणार साडेसाती? 'या' राशींची होणार सुटका

Shani Sade Sati : शनिदेव हा कर्माची फळं देतो, त्यामुळे शनिदेवाची जाचकाला भीती वाटते. अशातच शनी लवकरच काही राशींची कठोर परीक्षा घेणार आहे. 

Neha Choudhary | Oct 04, 2025, 10:02 AM IST
Shani Sade Sati

ज्योतिषशास्त्रात शनीची साडेसातीने जाचकाचा घाम फुटतो. शास्त्रानुसार शनीची ही स्थिती प्रत्येत जाचकाच्या आयुष्यात येत असते. शनिची ही स्थिती सुख-दुःख, परीक्षा, कष्ट आणि प्रगती असं बरंच काही घेऊन येते. सध्या शनिदेव मीन राशीत विराजमान आहे. सध्या शनीची साडेसाती ही मेष, कुंभ  आणि मीन राशीची सुरु आहे. तर 3 जूनला 2027 पासून शनि मेष राशीत प्रवेश कणार आहे.   

साडेसाती म्हणजे काय?

Shani Sade Sati

ज्योतिषशास्त्रानुसार जन्मकुंडलीतील चंद्राच्या राशीच्या आधीची, त्याच राशीची आणि नंतरची अशा तीन राशींमधून शनी भ्रमण करणे म्हणजे शनिची साडेसाती असते. हा संपूर्ण काळ साडेसात वर्षांचा असतो.   

कशी असतात ही साडेसात वर्ष?

Shani Sade Sati

पहिलं अडीच वर्ष – मानसिक ताण, संघर्ष, नव्या आव्हानांची वेळ. दुसरं अडीच वर्ष – मोठे बदल, कामात कष्ट, आर्थिक चढ-उतार. तिसरं अडीच वर्ष – परिणामांची वेळ; यात काहींना सुख, यश, पदोन्नती, तर काहींना तोटा आणि त्रास जाणवतो.

साडेसाती चांगली पण असते का?

Shani Sade Sati

ज्योतिषशास्त्रानुसार शनिदेवाची साडेसाती ही कायमच वाईट नसते. ज्यांच्या कुंडलीत शनी शुभ स्थानावर असतो त्यांना शनी मोठं यश, पैसा, पद आणि कष्टाचं फळ बहाल करत असतो. पण, ज्यांच्या कुंडलीत शनी नीच स्थानात असतो, त्यांना संघर्ष, अडचणी, आरोग्य समस्या आणि आर्थिक अडथळे निर्माण करतो. 

कोणत्या राशींना शनीची साडेसाती?

Shani Sade Sati

कुंभ राशी – शेवटचा टप्पा मीन राशी – मधला टप्पा मेष राशी – पहिला टप्पा  

पुढे कोणात्या राशीवर साडेसाती?

Shani Sade Sati

ज्योतिषशास्त्रानुसार 3 जून 2027 मध्ये शनिदेव मेष राशीत प्रवेश करणार आहे. त्यामुळे वृषभ राशीच्या साडेसातीची सुरुवात होणार आहे. तर कुंभ राशीची साडेसाती संपणार आहे. तर मीन राशीची शेवटच्या टप्प्याची साडेसाती असणार आहे. तर मेष राशी साडेसातीच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करणार आहे.     

Shani Sade Sati

साडेसाती काहींसाठी आयुष्यात यशाचे दरवाजे उघडे तर काही लोकांची कठीण परीक्षा घेते. त्यामुळे 2027 पासून वृषभ राशीच्या लोकांच्या शनी साडेसातीची सुरुवात होणार असून तुमचं भाग्य खुलणार की कठीण काळ सुरु होणार हे तुमची कुंडलीच सांगू शकेल. 

शनि साडेसातीच्या वेळी काय करू नये

Shani Sade Sati

शनि साडेसातीच्या काळात खोटे बोलणे, फसवणूक करणे, चोरी करणे, इतरांना त्रास देणे यासारख्या वाईट सवयींपासून दूर राहा.  मांस, दारू आणि तंबाखूचे सेवन करू नका.  शनिवार आणि मंगळवारी लोखंड आणि चामड्यापासून बनवलेल्या वस्तू खरेदी करू नका.  

शनि साडेसातीच्या वेळी काय करू नये

चुकूनही कोणत्याही असहाय्य किंवा कमकुवत व्यक्तीला त्रास देऊ नका, उलट त्यांना मदत करा.  चुकूनही ब्राह्मण, शिक्षक, वडीलधारी आणि पालकांचा अपमान करू नका. गाडी चालवताना विशेष काळजी घ्या.  तुमच्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडा.  अनावश्यक खर्च टाळा. 

Shani Sade Sati

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

