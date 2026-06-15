/कोणत्या खेळाडूने खेळलेत सर्वाधिक फुटबॉल वर्ल्ड कप? नाव ऐकून आश्चर्यचकित व्हाल

Football : फुटबॉल हा जगातील सर्वात प्रसिद्ध खेळांपैकी एक आहे. जगभरात फुटबॉलचे चाहते असून या खेळाची सर्वात मोठी स्पर्धा फिफा वर्ल्ड कपचा यंदा 23 वं सीजन आहे. फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये खेळण्याची संधी मिळाली यासाठी अनेक खेळाडू खूप प्रयत्न करत असतात, पण प्रत्येकालाच ती संधी मिळेल की नाही याची शाश्वती नसते. मात्र काही खेळाडू असे देखील आहेत ज्यांनी एकदा नाही तर अनेकदा फुटबॉलच्या वर्ल्ड कपमध्ये सहभाग घेतलाय. तेव्हा यापैकी सर्वाधिक फुटबॉल वर्ल्ड कप खेळणारे खेळाडू कोणते याविषयी जाणून घेऊयात.
फुटबॉल वर्ल्ड कपच्या इतिहासात सर्वात जास्त 6-6 वर्ल्ड कप खेळण्याचा रेकॉर्ड हा अनेक खेळाडूंच्या नावे आहे. एवढी वर्ष आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये शीर्ष स्थानी रहाणं ही एक मोठी उपलब्धी आहे.
अर्जेंटिनाचा स्टार खेळाडू लिओनेल मेस्सीने 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 असे एकूण 6 वर्ल्ड कप खेळलेत. यातील 2022 मध्ये मेस्सीच्या नेतृत्वात अर्जेंटिना संघाने फिफा वर्ल्ड कप जिंकला होता.
क्रिस्टियानो रोनाल्डो हा पोर्तुगालचा एक महान फुटबॉलपटू असून तो मागील पाच वर्ल्ड कपमध्ये गोल करणारा पहिला खेळाडू आहे. यंदाही रोनाल्डो हा 2026 वर्ल्ड कपमध्ये खेळतोय. म्हणजेच तो मेस्सी सारखाच सहाव्यांदा वर्ल्ड कप सामना खेळत आहे.
जर्मनीचा दिग्गज खेळाडू लोथार मथायस याने 1982 ते 1998 दरम्यान 5 वर्ल्ड कप जिंकले होते. अनेक वर्ष त्याच्या नावावर सर्वाधिक सामना खेळण्याचा रेकॉर्ड होता.
मेक्सिकोचा गोलकीपर अँटोनियो कार्बजाल हा पाच वेळा वर्ल्ड कप खेळणारा जगातील पहिला फुटबॉलपटू ठरला होता. त्याने 1950 ते 1966 या काळात ही कामगिरी केली.
मेक्सिकोचा माजी कर्णधार राफेल मार्केझ याने 2002 ते 2018 या काळात सलग पाच वर्ल्ड कपमध्ये सहभाग घेतला. राफेल मार्केजची गणना देशातील सर्वात यशस्वी खेळाडूंमध्ये केली जाते.
आंद्रेस गुआर्दादो : मेक्सिकन मिडफील्डर आंद्रेस गुआर्दादो याने 2006 ते 2022 या काळात पाच वर्ल्ड कपमध्ये सहभाग घेतला. तो आपल्या संघातील सर्वात अनुभवी खेळाडूंपैकी एक राहिला आहे.
फिफा वर्ल्ड कप हा जगातील सर्वात मोठा फुटबॉल वर्ल्ड कप आहे. त्यामुळे जर कोणत्या खेळाडूने पाच फिफा वर्ल्ड कप खेळले असतील तर जवळपास दोन दशक त्याने स्वतःची फिटनेस आणि फॉर्म कायम ठेवला आहे.