IPL 2026: विश्वास बसणार नाही पण... या फलंदाजांनी आयपीएलमध्ये कधीही षटकार मारलेला नाही!
IPL Records: आयपीएल ही जगातील सर्वात श्रीमंत टी20 क्रिकेट लीग असून, यात अनेक देशतीनं खेळाडू खेळायला येतात. या स्पर्धेत अनेक विक्रम होतात पण एक असाही विक्रम आहे की काही खेळाडूंनी अजून एकदाही षटकार मारलेला नाही. नावं ऐकून तुम्हाल विश्वास ठेवणे कठीण होऊन जाईल.
Tejashree Gaikwad | Mar 19, 2026, 05:40 PM IST
1/9
एकही षटकार मारलेला नाही
आयपीएल ही जगातील सर्वात लोकप्रिय आणि श्रीमंत टी20 लीग मानली जाते. इथे जगभरातील आक्रमक आणि तडाखेबाज फलंदाज खेळताना दिसतात. त्यामुळे “आयपीएलमध्ये एखाद्या खेळाडूने एकही षटकार मारलेला नाही” हे ऐकायला थोडं आश्चर्यकारक वाटतं. पण खरंच काही प्रसिद्ध खेळाडू असे आहेत, ज्यांना या स्पर्धेत एकदाही चेंडू सीमारेषेबाहेर पाठवता आला नाही.
2/9
मायकेल क्लार्क
3/9
आकाश चोप्रा
आकाश चोप्रा: भारताचा माजी सलामीवीर आकाश चोप्रा हा तांत्रिकदृष्ट्या मजबूत फलंदाज म्हणून ओळखला जात होता. त्याने भारतासाठी टेस्ट सामने खेळले, पण त्याच्या खेळात मोठे फटके कमीच पाहायला मिळाले. आयपीएलमध्ये त्याने काही सामने खेळले असले तरी एकही षटकार मारता आला नाही. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही त्याच्या नावावर षटकार नाही.
4/9
शोएब मलिक
5/9
मिचेल स्टार्क
मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc): ऑस्ट्रेलियाचा धडाकेबाज डावखुरा वेगवान गोलंदाज म्हणून मिचेल स्टार्क जगभर प्रसिद्ध आहे. आयपीएलमध्ये त्याने प्रामुख्याने गोलंदाज म्हणूनच भूमिका बजावली. त्याने आयपीएलमध्ये 50 पेक्षा जास्त सामने खेळले आहेत. फलंदाजी करताना तो खालच्या क्रमांकावर येत असल्यामुळे त्याला फारशा चेंडूंचा सामना करण्याची संधी मिळाली नाही. त्याच्या नावावर काही चौकार आहेत, पण एकही षटकार नाही. यावरून दिसून येते की त्याची मुख्य ताकद गोलंदाजीच आहे, फलंदाजी नव्हे.
6/9
नितीन सैनी (Nitin Saini)
नितीन सैनी (Nitin Saini): नितीन सैनी हा भारताचा विकेटकीपर-फलंदाज असून त्याने आयपीएलमध्ये Punjab Kings कडून खेळले. त्याने सुमारे 10 सामने खेळले आणि काही उपयुक्त धावा केल्या. तो मधल्या फळीत खेळत असला तरी त्याचा खेळ जास्तीत जास्त स्ट्राईक रोटेट करण्यावर आधारित होता. आक्रमक फटकेबाजीपेक्षा संयमी खेळ ही त्याची शैली होती, त्यामुळे त्याच्या नावावर एकही षटकार नाही.
7/9
कॅलम फर्ग्युसन
कॅलम फर्ग्युसन (Callum Ferguson): ऑस्ट्रेलियाचा तांत्रिकदृष्ट्या मजबूत फलंदाज कॅलम फर्ग्युसन आयपीएलमध्ये पुणे वॉरियर्स इंडिया संघासाठी खेळला. त्याने सुमारे 9 सामने खेळले आणि जवळपास 100 धावा केल्या. त्याची शैली क्लासिकल आणि ग्राउंड शॉट्सवर आधारित होती. तो जास्त करून चौकारांवर भर देत असे, मोठे फटके मारण्यापेक्षा टाइमिंगवर विश्वास ठेवत असे. त्यामुळे त्याच्या नावावर एकही षटकार नाही.
8/9
ली अँड्र्यू कारसेल्डाइन (Lee Carseldine)
9/9