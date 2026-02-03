English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER.
  • भारतासाठी पहिल्यांदाच T20 World Cup 2026 खेळणार हे पाच खेळाडू! एक तर 2017 पासून संघात

भारतासाठी पहिल्यांदाच T20 World Cup 2026 खेळणार 'हे' पाच खेळाडू! एक तर 2017 पासून संघात

T20 World Cup 2026: 2026 च्या टी-20  विश्वचषक अवघ्या काही दिवसात सुरु होणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या संघात अनुभवी तसेच नव्या दमाचे खेळाडू यांचा सुरेख समन्वय आहे.   

Tejashree Gaikwad | Feb 03, 2026, 09:36 AM IST
T20 वर्ल्ड कप 2026 साठी भारतीय संघ सज्ज झाला असून, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया आपल्या जेतेपदाचा बचाव करण्याच्या मिशनवर आहे.   

2024 मध्ये रोहित शर्माच्या कर्णधारपदाखाली वेस्ट इंडीजमध्ये भारताने T20 वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्या विजयी संघातील आठ खेळाडूंना यंदाच्या स्पर्धेसाठी पुन्हा संधी मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, हा वर्ल्ड कप भारतातच होणार असल्याने अपेक्षा आणि दबाव दोन्ही प्रचंड आहेत.  

सूर्यकुमार यादवच्या संघात अनुभवी तसेच नव्या दमाचे खेळाडू यांचा सुरेख समन्वय आहे. बहुतांश खेळाडूंनी यापूर्वी वर्ल्ड कप खेळलेला असला तरी पाच खेळाडू असे आहेत, जे यंदा पहिल्यांदाच T20 वर्ल्ड कपच्या रंगमंचावर उतरणार आहेत. अक्षर पटेल उपकर्णधाराची जबाबदारी सांभाळत असून, 15 सदस्यीय संघात हार्दिक पंड्या, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सॅमसन आणि इशान किशन यांचा समावेश आहे.

तुफानी सलामीवीर अभिषेक शर्माकडे भारताला आक्रमक सुरुवात देण्याची जबाबदारी असेल. रोहित शर्माच्या T20 क्रिकेटमधील निवृत्तीनंतर अभिषेकने सलामीची जागा पक्की केली आहे. जुलै 2024 मध्ये पदार्पण केल्यानंतर तो संघाचा नियमित सदस्य बनला आहे. आतापर्यंत 38 T20 सामन्यांत त्याने 194 च्या आसपासच्या स्ट्राइक रेटने आणि 37 च्या सरासरीने 1297 धावा केल्या आहेत, ज्यात दोन शतकांचा समावेश आहे.

2017 साली भारताकडून T20 पदार्पण करणारा वॉशिंग्टन सुंदर अखेर आपला पहिला वर्ल्ड कप खेळणार आहे. स्पर्धेआधी दुखापतीमुळे तो काही काळ बाहेर होता, मात्र आता तो पुनरागमनाच्या मार्गावर आहे. भारतासाठी 58 T20 सामन्यांत त्याने 51 बळी घेतले असून, गोलंदाजीसोबतच फलंदाजीतही तो महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

विराट कोहलीनंतर T20 संघात तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीची जबाबदारी सांभाळणारा तिलक वर्मा देखील पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप खेळणार आहे. नुकत्याच झालेल्या शस्त्रक्रियेनंतर तो पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला असून स्पर्धेसाठी सज्ज आहे. 2023 मध्ये पदार्पण केल्यानंतर त्याने 40 सामन्यांत जवळपास 50 च्या सरासरीने 1183 धावा केल्या आहेत.

मागील T20 वर्ल्ड कपमध्ये राखीव खेळाडू असलेला रिंकू सिंह यंदा थेट मुख्य संघात दाखल झाला आहे. दबावाच्या क्षणी सामना फिरवण्याची क्षमता असलेला रिंकू भारतासाठी ‘फिनिशर’ची भूमिका बजावू शकतो. 40 T20 सामन्यांत त्याने 161 पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटने 641 धावा केल्या आहेत.

वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा हा भारताचा ‘एक्स-फॅक्टर’ ठरू शकतो. गेल्या वर्षी T20 पदार्पण केलेल्या हर्षितने कमी सामन्यांतच आपली छाप पाडली आहे. केवळ 9 T20 सामन्यांत 9 बळी घेत त्याने निवडकर्त्यांचा विश्वास संपादन केला असून, वर्ल्ड कपमध्ये त्याच्याकडून निर्णायक कामगिरीची अपेक्षा आहे.

