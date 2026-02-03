भारतासाठी पहिल्यांदाच T20 World Cup 2026 खेळणार 'हे' पाच खेळाडू! एक तर 2017 पासून संघात
T20 World Cup 2026: 2026 च्या टी-20 विश्वचषक अवघ्या काही दिवसात सुरु होणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या संघात अनुभवी तसेच नव्या दमाचे खेळाडू यांचा सुरेख समन्वय आहे.
Tejashree Gaikwad | Feb 03, 2026, 09:36 AM IST
1/8
Players playing T20 World Cup for the first time
2/8
2024 मध्ये भारताने T20 वर्ल्ड कप जिंकला होता
3/8
अनुभव आणि तरुणाईचा समतोल
सूर्यकुमार यादवच्या संघात अनुभवी तसेच नव्या दमाचे खेळाडू यांचा सुरेख समन्वय आहे. बहुतांश खेळाडूंनी यापूर्वी वर्ल्ड कप खेळलेला असला तरी पाच खेळाडू असे आहेत, जे यंदा पहिल्यांदाच T20 वर्ल्ड कपच्या रंगमंचावर उतरणार आहेत. अक्षर पटेल उपकर्णधाराची जबाबदारी सांभाळत असून, 15 सदस्यीय संघात हार्दिक पंड्या, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सॅमसन आणि इशान किशन यांचा समावेश आहे.
4/8
अभिषेक शर्मा
तुफानी सलामीवीर अभिषेक शर्माकडे भारताला आक्रमक सुरुवात देण्याची जबाबदारी असेल. रोहित शर्माच्या T20 क्रिकेटमधील निवृत्तीनंतर अभिषेकने सलामीची जागा पक्की केली आहे. जुलै 2024 मध्ये पदार्पण केल्यानंतर तो संघाचा नियमित सदस्य बनला आहे. आतापर्यंत 38 T20 सामन्यांत त्याने 194 च्या आसपासच्या स्ट्राइक रेटने आणि 37 च्या सरासरीने 1297 धावा केल्या आहेत, ज्यात दोन शतकांचा समावेश आहे.
5/8
वॉशिंग्टन सुंदर
6/8
तिलक वर्मा
विराट कोहलीनंतर T20 संघात तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीची जबाबदारी सांभाळणारा तिलक वर्मा देखील पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप खेळणार आहे. नुकत्याच झालेल्या शस्त्रक्रियेनंतर तो पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला असून स्पर्धेसाठी सज्ज आहे. 2023 मध्ये पदार्पण केल्यानंतर त्याने 40 सामन्यांत जवळपास 50 च्या सरासरीने 1183 धावा केल्या आहेत.
7/8