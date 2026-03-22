English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
भारतीय रेल्वेचं हृदय मानलं जातं 'हे' राज्य, इथेच आहेत सर्वाधिक रेल्वे स्थानकं

भारतातील रेल्वेचं जाळं खूप मोठं आहे. देशातील जवळपास सर्व प्रमुख शहर ही भारतीय रेल्वेशी जोडलेली आहेत. अनेक शहरांमध्ये रेल्वे स्टेशन आहेत. मात्र तुम्हाला माहितीये का? की भारतातील कोणत्या राज्यात सर्वाधिक रेल्वे स्टेशन आहेत. जिथे 1,200 पेक्षा जास्त रेल्वे स्टेशन आहेत. भारतीय रेल्वेचं राज्यातील एवढं मोठं जाळं असल्याने या राज्याला भारतीय रेल्वेचं हृदय सुद्धा मानलं जातंय.   

Pooja Pawar | Mar 22, 2026, 01:00 PM IST
twitter
1/7

रेल्वे नेटवर्क फक्त प्रवासासाठी नाहीये तर माल वाहतुकीसाठी सुद्धा खूप महत्वपूर्ण आहे. कृषी उत्पादने, औद्योगिक वस्तू आणि इतर मालाची देशभरात वाहतूक केली जाते. यामुळे केवळ राज्याची अर्थव्यवस्थाच मजबूत होत नाही, तर भारताच्या एकूण आर्थिक घडामोडींनाही चालना मिळते.  

twitter
2/7

भारतीय रेल्वे हे जगातील सर्वात मोठं रेल्वे नेटवर्कपैकी एक आहे आणि उत्तर प्रदेश हे त्याचं प्रमुख केंद्र आहे,. येथून जाणारी प्रत्येक ट्रेन ही देशातील वेगवेगळ्या भागांना जोडते. हे राज्य उत्तर, पूर्व आणि पश्चिम भारताच्या मध्ये एक ट्रांजिट हब म्हणून कार्य करतं ज्यामुळे याच्या रणनीतीचं महत्व अधिकच वाढतं.   

twitter
3/7

उत्तर प्रदेशातील लोकसंख्या ही जवळपास 24 कोटींहून अधिक आहे, त्यामुळे येथे तेवढ्याच ताकदीची परिवहन व्यवस्था असणं गरजेचं आहे. रेल्वे याची गरज पूर्ण करते. राज्यांच्या लहान गावात रेल्वे स्टेशन असल्याने येथील लोकांना एक सुलभ प्रवासाचा पर्याय देते. ज्यामुळे रोजगार, शिक्षा आणि आरोग्यसेवेपर्यंत पोहोचण्यास सोपं होतं.     

twitter
4/7

उत्तर प्रदेशच्या राज्यात अनेक मोठे आणि ऐतिहासिक रेल्वे स्टेशन आहेत. जसे प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल आणि वाराणसी जंक्शन. हे रेल्वे स्टेशन फक्त यात्रेकरूंसाठी महत्वाचे नाहीत तर व्यापार, धार्मिक पर्यटनाचे सुद्धा मोठे केंद्र आहेत.   

twitter
5/7

उत्तरप्रदेशातील लखनऊ चारबाग स्टेशन आपल्या वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध आहे. तर गोरखपूर जंक्शन हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचं लांब प्लॅटफॉर्म मानलं जातं.   

twitter
6/7

ही स्थानके उत्तर प्रदेशच्या रेल्वे जाळ्याचा ऐतिहासिक वारसा आणि आधुनिक क्षमता या दोन्हींचे प्रतिबिंब आहेत.  

twitter
7/7

उत्तर प्रदेशचं रेल्वे नेटवर्क उत्तर रेल्वे, पूर्वोत्तर रेल्वे, उत्तर मध्य रेल्वे याच्या अंतर्गत येतं. यामुळे संचालन चांगलं होतं आणि रेल्वे गाड्यांची वाहतूक सुरळीत होते. दिल्ली हावडा आणि दिल्ली मुंबईसारखे प्रमुख रेल्वे मार्ग या राज्यातून जातात, ज्यामुळे ते राष्ट्रीय स्तरावर खूप महत्त्वाचे ठरते.  

twitter
पुढील
अल्बम

व्हायचं नव्हतं तेच घडलं! हवामान बदलांचा पृथ्वीच्या गतीवर विपरित परिणाम

पुढील अल्बम

व्हायचं नव्हतं तेच घडलं! हवामान बदलांचा पृथ्वीच्या गतीवर विपरित परिणाम 8
EPFO 2026: लॉग इन, पीएफ बॅलेंस आणि पासवर्ड रिसेट; घरबसल्या एका क्षणात मॅनेज करा PF अकाऊंट!

EPFO 2026: लॉग इन, पीएफ बॅलेंस आणि पासवर्ड रिसेट; घरबसल्या एका क्षणात मॅनेज करा PF अकाऊंट! 9
Gold Silver Price Today 22 March : सोन्याचे भाव 3 हजारांनी गडगडले, चांदीच्या भावातही घसरण, पाहा आजचे सोन्या चांदीचे भाव

Gold Silver Price Today 22 March : सोन्याचे भाव 3 हजारांनी गडगडले, चांदीच्या भावातही घसरण, पाहा आजचे सोन्या चांदीचे भाव 9
Weekly Love Horoscope : प्रेमाच्या बाबतीत संयम बाळगावा अन्यथा..., तर या लोकांच्या नात्यात येईल गोडवा; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Horoscope : प्रेमाच्या बाबतीत संयम बाळगावा अन्यथा..., तर या लोकांच्या नात्यात येईल गोडवा; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life? 12