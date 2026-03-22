भारतीय रेल्वेचं हृदय मानलं जातं 'हे' राज्य, इथेच आहेत सर्वाधिक रेल्वे स्थानकं
भारतातील रेल्वेचं जाळं खूप मोठं आहे. देशातील जवळपास सर्व प्रमुख शहर ही भारतीय रेल्वेशी जोडलेली आहेत. अनेक शहरांमध्ये रेल्वे स्टेशन आहेत. मात्र तुम्हाला माहितीये का? की भारतातील कोणत्या राज्यात सर्वाधिक रेल्वे स्टेशन आहेत. जिथे 1,200 पेक्षा जास्त रेल्वे स्टेशन आहेत. भारतीय रेल्वेचं राज्यातील एवढं मोठं जाळं असल्याने या राज्याला भारतीय रेल्वेचं हृदय सुद्धा मानलं जातंय.
Pooja Pawar | Mar 22, 2026, 01:00 PM IST
उत्तर प्रदेशातील लोकसंख्या ही जवळपास 24 कोटींहून अधिक आहे, त्यामुळे येथे तेवढ्याच ताकदीची परिवहन व्यवस्था असणं गरजेचं आहे. रेल्वे याची गरज पूर्ण करते. राज्यांच्या लहान गावात रेल्वे स्टेशन असल्याने येथील लोकांना एक सुलभ प्रवासाचा पर्याय देते. ज्यामुळे रोजगार, शिक्षा आणि आरोग्यसेवेपर्यंत पोहोचण्यास सोपं होतं.
