/भारतातील कोणत्या मंदिराकडे आहे सर्वाधिक सोनं? दररोज एवढं सोनं होतं दान, ऐकून हैराण व्हाल

Which Temple In India Imposses The Most Gold : भारतातील मंदिर ही केवळ पूजेची जागा नाहीत तर आस्था, विश्वास, इतिहास आणि अमाप संपत्तीची केंद्र सुद्धा मानली जातात. देशातील अनेक मोठ्या मंदिरांमध्ये एवढं सोनं आहे ज्याची तुलना जगातील काही छोट्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेशी सुद्धा केली जाते. मंदिरांकडे असणारी ही संपत्ती भक्तांनी श्रद्धापूर्वक केलेल्या दानांमधून आलेली आहे. त्यामुळे भारतात अशी काही मंदिर आहेत जी जगातील समृद्ध धार्मिक स्थळांमध्ये गणली जातात.
भारतात सोनं ही फक्त एक गुंतवणूक किंवा दागिना नाहीये तर याला देवी लक्ष्मी आणि समृद्धीचं प्रतीक सुद्धा मानलं जातं. अनेकवर्षांपासून भक्तगण त्यांची इच्छा पूर्ण झाल्यावर मंदिरांमध्ये सोनं, चांदी, पैसे किंवा इतर किंमती वस्तूंचे दान करतात.
अनेक कुटुंबांमध्ये आजही अशी धारणा आहे की शुभ प्रसंगी देवाला सोनं अर्पित केल्याने आपल्याला सुख समृद्धी मिळते. याच कारणामुळे अनेक मंदिरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सोनं जमा होत आलं आहे. अनेक मंदिरांची संपत्ती ही केवळ सोन्यापुरती सीमित नाही तर जमीन, पैसे, गुंतवणूक इत्यादी ठिकाणी सुद्धा आहे.
केरळ मधील श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर हे भारतातील सर्वात श्रीमंत मंदिरांपैकी एक असून हे मंदिर तेव्हा चर्चेत आलं जेव्हा त्याच्या काही गुप्त तळघरांमधून अतिशय मौल्यवान खजिन्याबद्दलची माहिती समोर आली.
असा अंदाज बांधण्यात आला की मंदिरात सध्या असणाऱ्या संपत्तीची किंमत ही लाखो किंवा कोट्यवधींमध्ये असेल. येथे सोन्याचे दागिने, प्राचीन नाणी, मूर्ती आणि ऐतिहासिक पुस्तक सुरक्षित ठेवण्यात आलेली आहे. हेच कारण आहे की मंदिर केवळ धार्मिक नाही तर ऐतिहासिक आणि आर्थिक दृष्ट्या सुद्धा खूप खास मानलं जातं.
भारताच्या आंध्र प्रदेशातील तिरुमला तिरुपति मंदिराचा समावेश हा देशातील सर्वात जास्त दान मिळवणाऱ्या मंदिरांपैकी एक आहे. येतेच दरदिवशी लाखो श्रद्धाळू दर्शनासाठी येतात आणि मोठ्या प्रमाणात पैसे, सोनं तसेच बहुमूल्य वस्तू दान करतात.
महाराष्ट्रातील शिर्डी येथील साई बाबा मंदिर सुद्धा देशातील सर्वात समृद्ध मंदिरांपैकी एक मानलं जातं. येथे दरवर्षी कोट्यवधींचे दान येतं. येथे भक्त साई बाबांना सोन्याचं मुकुट तसेच हार आणि इतर किंमती वस्तूंचे दान करतात. यासह पंजाबमधील स्वर्ण मंदिर हे सुद्धा त्याची सोनेरी चमक आणि परंपरा, आस्था यामुळे जगभरात प्रसिद्ध आहे.
भारतातील मंदिरांची प्रचंड संपत्ती हे केवळ श्रद्धेचे प्रतीक नसून एक सामाजिक जबाबदारी सुद्धा आहे. भारतातील अनेक मोठी मंदिरे शिक्षण, अन्न, रुग्णालये आणि धर्मादाय कार्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करतात.
भारतातील मंदिरं ही केवळ धार्मिकतेसाठी मर्यादित नाहीत तर यामाध्यमातून तेथे काम करणाऱ्या स्थानिक लोकांना रोजगार निर्माण करून यामुळे स्थानिक व्यवसायांना सुद्धा चालना मिळते. तसेच येथे लाखोंच्या संख्येने भक्तगण येत असल्याने येथील आसपासच्या भागात पर्यटन सुद्धा वाढते.