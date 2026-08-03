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खळखळणारे धबधबे, धुक्यात हरवलेले डोंगर अन्...; 'या' गावाला म्हणतात 'महाराष्ट्राची चेरापुंजी'

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 03, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:19 PM IST

एल-निनो सक्रिय असल्याने भारतातील पावसावर त्याचा परिणाम झाला आहे. 

भारतात पावसाची स्थिती असमान नोंदवली गेली आहे. काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस झाला आहे तर काही ठिकाणी तूट नोंदवली आहे. 

Which village is called the Cherrapunji of maharashtra1/8

खळखळणारे धबधबे, धुक्यात हरवलेले डोंगर अन्...; 'या' गावाला म्हणतात 'महाराष्ट्राची चेरापुंजी'

देशात सर्वाधिक पाऊस हा मेघालयाचील चेरापुंजी येथे पडतो. मात्र यंदा तिथेदेखील अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस नोंदवला आहे. तर महाराष्ट्रातील गावात चेरापुंजीपेक्षा अधिक पाऊस नोंदवला गेला आहे. 

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सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर यंदा विक्रमी पावसाची नोंद झाली असून, ताम्हिणी घाटात जून-जुलैमध्ये 6 हजार मिमीहून अधिक पाऊस पडला आहे. त्यामुळे देशातील सर्वाधिक पावसासाठी प्रसिद्ध असलेल्या चेरापुंजीलाही ताम्हिणीने मागे टाकले.

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 पण तुम्हाला माहितीये का महाराष्ट्रात असं एक ठिकाण आहे. ज्याला महाराष्ट्राचे चेरापुंजी असं म्हटलं जातं. येथे दरवर्षी लाखो पर्यटक भेट देतात. 

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या प्रसिद्ध ठिकाणाला म्हणतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हे सुंदर ठिकाण सर्वाधिक पावसासाठी ओळखले जाते. हिरवेगार डोंगर, सुंदर धबधबे आणि जमिनीवर उतरलेले ढग यामुळं जणू स्वर्गातच आल्यासारखा भास होतो. 

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सह्याद्रीच्या कुशीत वसेलेले अंबोली येथे सर्वाधिक पाऊस पडतो. येथे दरवर्षी सुमारे 7,500 मिमी पाऊस होतो. म्हणूनच या गावाला महाराष्ट्राचे चेरापुंजी असं म्हणतात. 

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समुद्रसपाटीपासून सुमारे 690 मीटर उंचीवर असलेले आंबोली गाव हे कोकण किनारपट्टी प्रदेश सुरू होण्यापूर्वीचे शेवटचे हिल स्टेशन आहे.

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पण यंदा ताम्हिणी घाटात सर्वाधिक पाऊस झाला आहे. आत्तापर्यंत झालेल्या पावसाने ताम्हिणीत ६ हजार मिमीचा टप्पा गाठला आहे. 

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महाराष्ट्रात अंबोली आणि ताम्हिणीबरोबरच कोल्हापूरमधील गगनबावडा आणि साताऱ्यातील महाबळेश्वर येथेही सर्वाधिक पाऊस होतो. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये सातारा जिल्ह्यातील पाथरपुंज (पाटण तालुका, वारणा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रातील) येथे देखील मोठ्या प्रमाणावर पावसाची नोंद होत आहे.

TAGS:
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