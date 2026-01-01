संपूर्ण जगात 2026 वर्ष सुरु झाले असताना या देशात अजूनही सुरु आहे 2018 वर्ष; टाईम मशीनमध्ये बदलली
जगात एक असा देश आहे जिथे 2018 वर्ष सुरु आहे.
Vanita Kamble | Jan 01, 2026, 11:22 PM IST
Ethiopia time machine calendar : 2025 वर्ष संपले आहे. संपूर्ण जगात आता 2026 वर्ष सुरु झाले आहे. जगात मात्र, एक असा देश आहे जिथे अजूनही 2018 वर्ष सुरु आहे. हा देश जगाच्या इतर भागांपेक्षा फक्त एक वर्षाने नाही तर सात ते आठ वर्षे मागे आहे? इथिओपिया देशात टाईम मशीनमध्ये बदलली आहे. इथिओपिया पूर्व आफ्रिकेत स्थित एक अद्वितीय राष्ट्र. या देशात फक्त वर्ष नाही तर अनेक जगावेगळ्या गोष्टी आहेत.
जगभरात 2026 या वर्ष सुरु झाले आहे. खंडांमध्ये वेळेचा फरक असला तरी, आशियापासून युरोपपर्यंत सर्व खंडांमध्ये 2026 हे वर्ष सारखेच आहे. तथापि, इथिओपियामध्ये सध्या 2018 हे वर्ष आहे, याचे मुख्य कारण इथिओपियाने ग्रेगोरियन कॅलेंडरचे पालन करण्यास नकार दिला आहे. म्हणूनच, हा देश जगाच्या इतर भागांपेक्षा 7 ते 8 वर्षे मागे आहे.
इथिओपिया हा आफ्रिकेतील सर्वात जास्त ख्रिश्चन देशांपैकी एक आहे. ज्याची लोकसंख्या अंदाजे 67 टक्के ख्रिश्चन आहे. प्राचीन काळात हा देश ख्रिश्चन संस्कृतीचे केंद्र देखील होता. युरोप आणि जगभरात वापरला जाणारा ग्रेगोरियन कॅलेंडर 1 इसवी सनात येशूच्या जन्मापासून सुरू होतो. तथापि, इथिओपियन कॅलेंडरचे विद्वान ऐतिहासिक गणनेवर आधारित येशूचा जन्म 7 - 8 वर्षांनंतर करतात.
