  • संपूर्ण जगात 2026 वर्ष सुरु झाले असताना या देशात अजूनही सुरु आहे 2018 वर्ष; टाईम मशीनमध्ये बदलली

संपूर्ण जगात 2026 वर्ष सुरु झाले असताना या देशात अजूनही सुरु आहे 2018 वर्ष; टाईम मशीनमध्ये बदलली

जगात एक असा देश आहे जिथे 2018 वर्ष सुरु आहे.   

Vanita Kamble | Jan 01, 2026, 11:22 PM IST


Ethiopia time machine calendar : 2025 वर्ष संपले आहे. संपूर्ण जगात आता 2026 वर्ष सुरु झाले आहे. जगात मात्र, एक असा देश आहे जिथे अजूनही 2018 वर्ष सुरु आहे. हा देश जगाच्या इतर भागांपेक्षा फक्त एक वर्षाने नाही तर सात ते आठ वर्षे मागे आहे? इथिओपिया देशात टाईम मशीनमध्ये बदलली आहे. इथिओपिया पूर्व आफ्रिकेत स्थित एक अद्वितीय राष्ट्र. या देशात फक्त वर्ष नाही तर अनेक जगावेगळ्या गोष्टी आहेत. 

1/9

संपूर्ण जगात 12 महिन्यांचे कॅलेंडर आहे. इथिओपिया हा एकमेव देश आहे जिथे 13 महिन्यांचे कॅलेंडर आहे. प्रत्येक महिना 30 तारखेला संपतो, परंतु शेवटचा महिना फक्त 5 ते 6 दिवसांचा असतो. वर्षाच्या शेवटच्या महिन्याला पॅगुमे म्हणतात.


2/9

जगभरात 2026 या वर्ष सुरु झाले आहे. खंडांमध्ये वेळेचा फरक असला तरी, आशियापासून युरोपपर्यंत सर्व खंडांमध्ये 2026 हे वर्ष सारखेच आहे. तथापि, इथिओपियामध्ये सध्या 2018 हे वर्ष आहे, याचे मुख्य कारण इथिओपियाने ग्रेगोरियन कॅलेंडरचे पालन करण्यास नकार दिला आहे. म्हणूनच, हा देश जगाच्या इतर भागांपेक्षा 7 ते 8 वर्षे मागे आहे.


3/9

जगात 2026 मध्ये असताना, इथिओपिया अधिकृतपणे 2018 मध्ये आहे. हे पहिल्या दृष्टीक्षेपात टाईम मशीनसारखे वाटेल. परंतु त्याची मुळे इतिहास, धर्म आणि कॅलेंडर प्रणालींमध्ये आहेत. इथिओपिया हा जगातील काही मोजक्या देशांपैकी एक आहे जो अजूनही स्वतःचे पारंपारिक कॅलेंडर पाळतो.  


4/9

1582 मध्ये, युरोपने ग्रेगोरियन कॅलेंडर अंतर्गत लीप वर्ष आणि तारखेच्या सुधारणा सुरू केल्या. परंतु इथिओपियाने या सुधारणा स्वीकारल्या नाहीत आणि जुन्या कॅलेंडर गणना चालू ठेवल्या.  


5/9

इथिओपिया हा आफ्रिकेतील एक अद्वितीय आणि ऐतिहासिक देश आहे, ज्याची संस्कृती, कॅलेंडर आणि धार्मिक महत्त्व जगाच्या इतर भागांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे.


6/9

आफ्रिकेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. जवळजवळ सर्व आफ्रिकन देश युरोपने गुलाम बनवले होते, परंतु इथिओपिया हा एकमेव आफ्रिकन देश आहे जो कधीही वसाहत बनला नाही आणि त्याच्या अद्वितीय संस्कृती आणि भाषांसाठी प्रसिद्ध आहे.


7/9

चौथ्या शतकात इथिओपिया हा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी एक होता. इथिओपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च हे जगातील सर्वात जुन्या चर्चपैकी एक मानले जाते. प्राचीन धार्मिक ग्रंथ, चर्च आणि परंपरा आजही अबाधित आहेत.


8/9

इथिओपिया हा आफ्रिकेतील सर्वात जास्त ख्रिश्चन देशांपैकी एक आहे. ज्याची लोकसंख्या अंदाजे 67 टक्के ख्रिश्चन आहे. प्राचीन काळात हा देश ख्रिश्चन संस्कृतीचे केंद्र देखील होता. युरोप आणि जगभरात वापरला जाणारा ग्रेगोरियन कॅलेंडर 1 इसवी सनात येशूच्या जन्मापासून सुरू होतो. तथापि, इथिओपियन कॅलेंडरचे विद्वान ऐतिहासिक गणनेवर आधारित येशूचा जन्म 7 - 8 वर्षांनंतर करतात.


9/9

कॉफीचा शोध इथिओपियामध्ये लागला. "कॉफी" हा शब्द काफा प्रदेशात उगम पावला असे मानले जाते. आजही इथिओपियन कॉफी जगातील सर्वात प्रसिद्ध कॉफींपैकी एक मानली जाते.


