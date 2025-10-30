English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ना फिजिओ ना टीम इंडियाचे सदस्य... 'या' दोघांनी वाचवला श्रेयस अय्यरचा जीव; ते 2 देवदूत कोण?

Shreyas Iyer Injury Update : भारताचा स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर याला भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सामन्यातील सिडनी येथे झालेल्या शेवटच्या सामन्यात कॅच पकडत असताना दुखापत झाली. ही दुखापत एवढी गंभीर होती की त्यामुळे श्रेयस अय्यरची प्रकृती बिघडून ही गोष्ट त्याच्या जीवावर बेतली असती. परंतु सतर्कतेमुळे आणि योग्यवेळी उपचार मिळाल्याने श्रेयस अय्यरचा जीव वाचला. तेव्हा पडद्या मागच्या दोन देवदूतांबद्दल जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Oct 30, 2025, 01:31 PM IST
सिडनी वनडेमध्ये 34 व्या ओव्हरला हर्षित राणाने चौथा बॉल टाकला. एलेक्स कॅरीने समोरच्या दिशेला शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला पण बॉल बॅटच्या किनाऱ्याला लागून मागच्या दिशेने गेली. बॅकवर्ड शॉर्ट लेगवर उभ्या असलेल्या श्रेयस अय्यरला मागे धावावे लागले, त्याने मागे धावताना एक शानदार झेल घेतला पण जमिनीवर पडल्याने तो जखमी झाला. कॅच पकडताना बरगडीला झालेल्या दुखापतीमुळे अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला होता. मैदानातून ड्रेसिंग रूममध्ये आल्यावर तो बेशुद्ध पडला. 

मैदानातून ड्रेसिंग रूममध्ये आल्यावर तो बेशुद्ध पडला त्यामुळे त्याला लगेचच उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल केलं. प्रकृती चिंताजनक असल्याने श्रेयसला आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं.  दुखापतीमुळे श्रेयसला अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला होता. 

श्रेयस अय्यरची प्रकृती आता स्थिर असून त्याला आयसीयूमधून बाहेर वॉर्डमध्ये शिफ्ट करण्यात आलंय. बीसीसीआयचे वैद्यकीय सेवा प्रमुख डॉ. दिनशा पार्डीवाला आणि टीम डॉक्टर रिझवान खान श्रेयसच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहेत.

श्रेयस अय्यरच्या दुखापतीवर सिडनीमध्ये श्रेयससोबत राहिलेले मुंबईतील डॉ. दिनशॉ पारदीवाला आणि डॉ. रिझवान सतत लक्ष ठेवून आहेत. डॉ. पारदीवाला यांनी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या जलद प्रतिसादाचे कौतुक केले, ज्यामुळे संभाव्य गंभीर परिस्थिती टळली. वैद्यकीय तपासणीत असे दिसून आले की त्याच्या प्लीहाला दुखापत झाल्यामुळे त्याला अंतर्गत रक्तस्त्राव होत होता.   

डॉ पारदीवाला  म्हणाले की, अय्यरची जखम ताबडतोब ओळखण्यात आली आणि रक्तस्त्राव थांबवण्यात यश आले. त्यांची प्रकृती आता स्थिर आहे आणि त्याच्या तब्येतीवर अजूनही लक्ष ठेवले जात जातंय. 

डॉ दिनशॉ पारदीवाला यांनी आतापर्यंत ऋषभ पंत, सचिन तेंडुलकर, युवराज सिंह, जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा यांच्यासोबत त्यांच्या दुखापतींसंदर्भात काम केलं आहे. ते स्पोर्ट्स आर्थोपेडिक सर्जन आहेत. 

डॉ दिनशॉ पारदीवाला यांना या क्षेत्रात 23 वर्षांचा अनुभव असून ते मुंबईतील कोकिलाबेन हॉस्पिटलमध्ये आर्थ्रोस्कोपी आणि शोल्डर सर्व्हिसचे डायरेक्टर  आहेत. आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीमध्ये उत्कृष्ट योगदान दिल्याबद्दल पारडीवाला यांना 2009 मध्ये ISAKOS जॉन जॉइस पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले.  

बीसीसीआयने मंगळवारी संध्याकाळी अय्यरच्या तब्येतीची अपडेट दिली. त्यांनी म्हटले की, '25 ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडे सामन्यादरम्यान श्रेयस अय्यरच्या दुखापत झाली होती, ज्यामुळे प्लीहाला दुखापत होऊन अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला होता. जखम लगेचच ओळखण्यात आली आणि  उपचार करून रक्तस्त्राव लगेच थांबवण्यात आला. आता श्रेयसची प्रकृती स्थिर आहे आणि तो अजूनही निरीक्षणाखाली आहे. मंगळवार, 28 ऑक्टोबर रोजी केलेल्या रिपीट स्कॅनमध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसून आली आहे आणि आता श्रेयस बरा होण्याच्या मार्गावर आहे. बीसीसीआयची वैद्यकीय टीम, सिडनी आणि भारतातील तज्ञांशी सल्लामसलत करून, त्याच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवेल'.

Gold प्रमाणे चांदीवर मिळणार Loan; चांदीचे दागिने, नाणी आणि चांदीच्या बारवर लोन मिळणार का?

विद्यार्थ्यांनो लक्ष द्या! 6 वी ते 8 वीच्या विज्ञानाच्या अभ्यासक्रमात बदल; पुस्तकांमध्ये &#039;हे&#039; नवे संदर्भ

Radhika Bhide : कोकणकन्या राधिका भाडे गाजवतेय हिंदी रिऍलिटी शो, अभिनेत्रीपेक्षाही सुंदर फोटो

Vikram gokhle Birthday:&quot;कुणापुढे हात पसरावे लागले तर...&quot; विक्रम गोखले तब्बल 7 वर्षांपासून सिनेसृष्टीपासून दूर होते आणि...

जगभरात 4 आकड्याशी नेमकं वैर काय, कोणत्या कारणामुळं अनेकांना भरते धडकी... वाचून म्हणाल असंही असतंय?

