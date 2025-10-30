ना फिजिओ ना टीम इंडियाचे सदस्य... 'या' दोघांनी वाचवला श्रेयस अय्यरचा जीव; ते 2 देवदूत कोण?
Shreyas Iyer Injury Update : भारताचा स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर याला भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सामन्यातील सिडनी येथे झालेल्या शेवटच्या सामन्यात कॅच पकडत असताना दुखापत झाली. ही दुखापत एवढी गंभीर होती की त्यामुळे श्रेयस अय्यरची प्रकृती बिघडून ही गोष्ट त्याच्या जीवावर बेतली असती. परंतु सतर्कतेमुळे आणि योग्यवेळी उपचार मिळाल्याने श्रेयस अय्यरचा जीव वाचला. तेव्हा पडद्या मागच्या दोन देवदूतांबद्दल जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Oct 30, 2025, 01:31 PM IST
सिडनी वनडेमध्ये 34 व्या ओव्हरला हर्षित राणाने चौथा बॉल टाकला. एलेक्स कॅरीने समोरच्या दिशेला शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला पण बॉल बॅटच्या किनाऱ्याला लागून मागच्या दिशेने गेली. बॅकवर्ड शॉर्ट लेगवर उभ्या असलेल्या श्रेयस अय्यरला मागे धावावे लागले, त्याने मागे धावताना एक शानदार झेल घेतला पण जमिनीवर पडल्याने तो जखमी झाला. कॅच पकडताना बरगडीला झालेल्या दुखापतीमुळे अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला होता. मैदानातून ड्रेसिंग रूममध्ये आल्यावर तो बेशुद्ध पडला.
श्रेयस अय्यरच्या दुखापतीवर सिडनीमध्ये श्रेयससोबत राहिलेले मुंबईतील डॉ. दिनशॉ पारदीवाला आणि डॉ. रिझवान सतत लक्ष ठेवून आहेत. डॉ. पारदीवाला यांनी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या जलद प्रतिसादाचे कौतुक केले, ज्यामुळे संभाव्य गंभीर परिस्थिती टळली. वैद्यकीय तपासणीत असे दिसून आले की त्याच्या प्लीहाला दुखापत झाल्यामुळे त्याला अंतर्गत रक्तस्त्राव होत होता.
