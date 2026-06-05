Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /हजारो निर्णय, शेकडो सामने! क्रिकेटच्या मैदानावर हजारो निर्णय देणारा सर्वात अनुभवी अंपायर कोण?

हजारो निर्णय, शेकडो सामने! क्रिकेटच्या मैदानावर हजारो निर्णय देणारा 'सर्वात अनुभवी अंपायर' कोण?

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 05, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 05:43 PM IST

क्रिकेट विश्वामध्ये अनेकदा भारतीय खेळाडूंनी खेळलेल्या सामन्यांवर त्यांचा अनुभव मोजला जातो. पण क्रिकेटच्या मैदानावर फलंदाज, गोलंदाज, फिल्डर हे तर महत्वाचे आहेत पण या मैदानावर सर्वात महत्वाचे पद म्हणजेच मैदानावरील अंपायर. पण तुम्हाला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात अनुभवी पंच कोण आहे हे माहीत आहे का? 

 

Aleem Dar1/10

क्रिकेट विश्वामध्ये पाकिस्तानचे अलीम दार यांनी ऐतिहासिक कामगिरी क्रिकेट जगतात केली आहे. त्यांनी त्यांच्या अंपायरींग करिअरमध्ये 2000 ते 2024 पर्यंत मैदानावर आपल्या पंचगिरीचे कौशल्य दाखवले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Aleem Dar Matches 2/10

अलीम दार हे क्रिकेट विश्वातील सर्वात अनुभवी पंच आहेत, अलीम दार हे त्यांच्या शांत स्वभाव आणि डीआरएसच्या काळातही त्यांच्या निर्णयांची अचूकता. त्यांनी सलग तीन वेळा 'आयसीसी अंपायर ऑफ द इयर' पुरस्कारही मिळाला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Rudy Courtesan Matches 3/10

सर्वात अनुभवी अंपायरच्या यादीमध्ये दुसऱ्या स्थानावर दक्षिण आफ्रिकेचा रुडी कोर्टझन हे आहेत. त्यांनी 331 सामन्यात अंपायरींग केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Rudy Courtesan umpire4/10

रुडी कोर्टझन यांनी 1992 ते 2010 या त्यांच्या कारकीर्दीत त्यांना एक टोपणनाव देखील ठेवले होते. जेव्हाही तो फलंदाजाला बाद करायचा, तेव्हा त्याचे बोट खूप हळू वर यायचे. क्रिकेट चाहते आणि कॅामेंटेटरने या शैलीला "स्लो डेथ" असे टोपणनाव दिले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Steve Bucknor5/10

या यादीमध्ये तिसऱ्या स्थानावर वेस्ट इंडिजचे अंपायर आहेत, वेस्ट इंडिजचे स्टीव्ह बकनर यांनी 1989 ते 2009 दरम्यान 309 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये अंपायरिंग केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Steve Bucknor Matches 6/10

वेस्ट इंडिजचे स्टीव्ह बकनर हे सचिन तेंडूलकरच्या काही वादग्रस्त निर्णयामुळे भारतीय चाहत्यांमध्ये हे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाले आहेत. बकनर यांनी अनेक कठिण सामन्यांमध्ये अंपायरिंग केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Billy Bowden7/10

सर्वात जास्त अनुभव असलेल्या अंपायरमध्ये चौथ्या स्थानावर न्यूझीलंडचे बिली बोडेन हे आहेत, त्यांनी 308 सामन्यांमध्ये अंपायरिंग केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Billy Bowden Matches 8/10

न्यूझीलंडचे बिली बोडेन त्यांची 'वाकड्या बोटांची' शैली फारच प्रसिद्ध झाली होती, चौकार, षटकार आणि नो-बॉलसाठीचे त्यांचे नृत्यासारखे संकेत प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन करत असत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Kumar Dharmasena9/10

या यादीत पाचव्या स्थानावर श्रीलंकेचे अनुभवी अंपायर कुमार धर्मसेना या यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहेत. त्यांनी 289 सामन्यांमध्ये अंपायरिंग केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Kumar Dharmasena Matches10/10

कुमार धर्मसेना यांनी 2009 मध्ये पंचगिरीला सुरुवात केली आणि 2026 पर्यंत अंपायरिंग केली आहे, त्यांना 2012 आणि 2018 मध्ये आयसीसी 'अंपायर ऑफ द इयर' पुरस्कारही मिळाला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
umpire records
umpire
cricket
sports

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पुण्यात गोळीबार झाल्याने एकच खळबळ; आरोपी ऊसात पळून गेले, पोलिसांकडून शोध सुरु
pune30 min ago
2
maharashtra57 min ago
3
crime news1 hr ago
4
Mumbai city1 hr ago
5
jio1 hr ago