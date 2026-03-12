English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Israel Iran War : अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराणमधील युद्ध कोण थांबवू शकतं? 10 शक्तिशाली नेते करु शकतात डोनाल्ड ट्रम्प - खामेनेईमध्ये मध्यस्थी

Israel Iran War : अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराणमधील युद्ध कोण थांबवू शकतं? 10 शक्तिशाली नेते करु शकतात डोनाल्ड ट्रम्प - खामेनेईमध्ये मध्यस्थी

Israel Iran War : अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराणमधील युद्धाची झळ त्याच्या आजूबाहूच्या देशांना बसतोय. भारतालाही या युद्धाचा फटका बसतोय. जर हे युद्ध थांबावयचं असेल तर जगातील 10 शक्तिशाली नेते यासाठी मध्यस्थी करु शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे डोनाल्ड ट्रम्पशी बोलून हे युद्ध थांबवू शकतात का? जाणून घेऊयात.

Neha Choudhary | Mar 12, 2026, 03:27 PM IST
कोणते 10 नेते ज्यांच्यामुळे थांबू शकतं युद्ध?

Israel Iran War

इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध दिवसेंदिवस भयावह रुप घेत आहे. या युद्धात हजारो लोकांचा नाहक बळी जात आहे. तर युद्धाचा फटका जगातील इतर देशालाही बसतोय. भारतातही परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण आहे. अशात डोनाल्ड ट्रम्प आणि मोजतबा खमेनेई यांच्यामध्ये मध्यस्थी करायची असेल तर कोणते 10 नेते हे युद्ध थांबवू शकतात का? याबद्दल जाणून घेऊयात.

पोप लिओ चौदावा - कॅथोलिक धर्मगुरू

Israel Iran War

सध्याचे पोप, लिओ चौदावा, नैतिक आवाहन करु शकतात, असं तज्ज्ञ सांगतात. त्यांनी मध्य पूर्वेतील युद्धाचा आवाज थांबवण्याचे आवाहन केलंय. त्यांची पोहोच मर्यादित असली तरी; नैतिक प्रभाव ट्रम्पपर्यंत पोहोचतो. पण दुसरीकडे खामेनेईंवर फारसा नाही. युद्ध रोखण्यासाठी धार्मिक प्रभाव शक्य आहे, पण तो व्यावहारिक नसल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. 

ग्रँड अयातुल्ला अली अल-सिस्तानी - शिया धर्मगुरू, इराक

Israel Iran War

सिस्तानी हे जगातील सर्वात प्रभावशाली शिया धर्मगुरू मानले जातात. त्यांनी इराणला पाठिंबा देणे हे सामूहिक कर्तव्य असल्याचे म्हटलं असून युद्धाचा निषेध केलाय. त्यांचा खमोनेई आणि इराणच्या शिया नेतृत्वाशी चांगला संपर्क असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. पण ट्रम्प यांच्याशी त्यांचा संपर्क नसला तरी पण ते इराणवर दबाव आणू शकतात.

नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान, भारत

Israel Iran War

पंतप्रधान मोदींनी इस्रायलला जोरदार पाठिंबा दिला असून इराणवरील हल्ल्यांचा निषेध केला नाही. भारताने इस्रायलसोबतची आपली धोरणात्मक भागीदारी वाढवली असल्याची माहिती तज्ज्ञ देतात. तर पंतप्रधान मोदींचा ट्रम्पपर्यंतचा संपर्कही मजबूत आहे पण इराणपर्यंतचा त्यांचा संपर्क कमकुवत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतत. त्यामुळे युद्ध रोखण्यात त्यांची भूमिका मर्यादित असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

हैथम बिन तारिक - ओमानचा सुलतान

Israel Iran War

आतापर्यंतचा इतिहास पाहता, ओमानने नेहमीच मध्यस्थीची भूमिका बजावली आहे. सुलतान हैथम यांनी अलिकडेच मोज्तबा खामेनेई यांचं अभिनंदन केलंय. त्यांनी इराणशी मजबूत संबंध राखले आहेत. ट्रम्प यांच्याशी ओमानच्या माध्यमातूनही संपर्क केला गेला आहे. सुलतान यांना दोन्ही बाजूंपर्यंत मजबूत प्रवेश केला आहे. युद्ध रोखण्यासाठी ते सर्वात प्रभावी मध्यस्थ मानले गेले आहेत.

अली लारीजानी - इराणी धोरणात्मक सल्लागार

Israel Iran War

अली लारीजानी हे खमेनेईंचा जवळचा विश्वासू आणि इराणचा सर्वोच्च सुरक्षा अधिकारी आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार अली लारीजानीने ट्रम्पला धमकी दिली आहे. त्याने बदला घेण्याची प्रतिज्ञा केलीय. ट्रम्पच्या विपरीत, त्याचा खमेनेईशी थेट संपर्क आहे. तो इराणच्या कट्टर धोरणाच्या केंद्रस्थानी असून जो युद्ध रोखण्याऐवजी चालू ठेवण्याला प्राधान्य देते, असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

जारेड कुशनर - ट्रम्प यांचे जावई

Israel Iran War

जारेड कुशनर हे ट्रम्पचे जावई असून ते अब्राहम कराराचे शिल्पकार आहेत. ते इराण आणि इस्रायलवर विटकॉफसोबत काम करत आहे. त्यांचा ट्रम्पशी चांगला संबंध असून ते इराणशी करार करण्यात सहभागी होऊ शकतात असं तज्ज्ञ सांगतत. 

शेख तमीम बिन हमाद अल थानी - कतारचा अमीर

Israel Iran War

या युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर कतारने ट्रम्पशी फोनवरून चर्चा केली आहे. या फोनवरुन युद्धाच्या भयानक परिणामांबद्दल इशारा ट्रम्प यांना इशारा दिला आहे. तज्ज्ञ सांगतात की, कतारने इराणशीही संवाद सुरू ठेवला आहे. कतारने फक्त ट्रम्पशी नाही तर इराणशीही संपर्क ठेवला आहे. पण इराणशी अप्रत्यक्ष संपर्क आहे. कतार मध्यस्थीमध्ये सक्रियपणे सहभागी आहे, असं तज्ज्ञ सांगतात. 

स्टीव्ह विटकॉफ - अमेरिकेचे विशेष दूत

Israel Iran War

स्टीव्ह विटकॉफ हे ट्रम्पचे जवळचे मित्र आहे. तसंच मध्य पूर्वेतील विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ हे इराणशी होणाऱ्या वाटाघाटींमध्ये सहभागी आहेत. त्यामुळे त्यांचा ट्रम्पशी थेट संपर्क आहे.  त्यामुळे अमेरिका आणि इराणशी संपर्क साधण्यासाठी मध्यस्थी स्टीव्ह करु शकतात. ट्रम्पच्या धोरणात ते केंद्रस्थानी आहेत पण युद्ध रोखण्यापेक्षा ट्रम्पचा अजेंडा पुढे नेण्याकडे त्यांच्या जास्त कल आहे, असं तज्ज्ञ सांगतात. 

एलोन मस्क – उद्योगपती आणि ट्रम्प यांचे माजी राजकीय सल्लागार

Israel Iran War

एलोन मस्क हे उद्योगपती तर आहेच, पण ते ट्रम्पचे माजी राजकीय सल्लागार देखील आहेत. इराणमध्ये स्टारलिंकचा वापर केला गेला असून त्यांनी इराणी लोकांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. मस्क यांचा इराणमध्ये अप्रत्यक्ष प्रवेश असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. सध्याच्या युद्ध-समर्थक वातावरणात ते राजनैतिकतेत भूमिका बजावणार असे तज्ज्ञ सांगतात. 

शेख मोहम्मद बिन झायेद, अध्यक्ष, युएई

Israel Iran War

एमबीझेडने इराणी हल्ल्यांबद्दल कडक भूमिका घेत ट्रम्प यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली आहे. युएई आता इस्रायल आणि अमेरिकेशी जोडलेला आहे सर्व जगाला माहिती आहे. तज्ज्ञ सांगतात की, ट्रम्पपर्यंत त्यांची पोहोच मजबूत आहे पण खामेनेईंपर्यंत ते सहज शक्य नाही. ते युद्ध रोखण्याऐवजी अमेरिकेची भूमिका मजबूत करण्यावर भर देत आहेत. 

