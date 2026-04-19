आयपीएलमध्ये 'प्लेअर ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड' कोणाला द्यायचा हे कोण ठरवतं? 99 टक्के क्रिकेट फॅन्सना माहित नसेल उत्तर

Who decide player of the match awardee? सध्या भारतीय क्रिकेटमध्ये आयपीएल 2026 चा रोमांच सुरु आहे. जवळपास यंदाच्या सीजनमध्ये एकूण 28 सामने झाले असून यापैकी लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध आरसीबी यांच्यात झालेल्या सामन्यात प्लेअर ऑफ द मॅच पुरस्कारावरून खूप वाद झाला. आरसीबीच्या युवा वेगवान गोलंदाज रसिख सलाम दारने एकूण 4 ओव्हरमध्ये 24 धावा देऊन 4 विकेट घेतल्या. तर दुसरीकडे जोश हेजलवुडने 4 ओव्हरमध्ये 20 धावा देऊन एक विकेट घेतली. यावेळी रसिख सलाम दारला प्लेअर ऑफ द मॅच अवॉर्ड मिळेल अशी शक्यता असताना जोश हेजलवुडला प्लेअर ऑफ द मॅच पुरस्कार देण्यात आला.

Pooja Pawar | Apr 19, 2026, 08:17 PM IST
लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध सामन्यात आरसीबीचा गोलंदाज जोश हेजलवुडने चांगली गोलंदाजी केली. पण तो फक्त 1 विकेट घेऊ शकला. तर दुसरीकडे रसिख सलामने 4 विकेट घेतल्या. आरसीबीच्या विजयानंतर फॅन्स ही आशा बाळगत होते की प्लेअर ऑफ द मॅच अवॉर्ड हा रसिख सलामला देण्यात येईल. पण तसं झाला नाही.   

सामन्यानंतर सोशल मीडियावर या प्लेअर ऑफ द मॅच पुरस्काराबाबत खूप वाद निर्माण झाला. फॅन्स हे जाणून घेण्यास उत्सुक होते की हा निर्णय कोणी आणि का घेतला. माजी भारतीय क्रिकेटर आणि हिंदी कॉमेंटेटर आकाश चोपडाने याबाबत एक व्हिडीओ शेअर करून याबाबत खुलासा केला.   

अनेक क्रिकेट फॅन्सना वाटत असेल की आयपीएलमध्ये प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार कोणाला दिला जावा याचा निर्णय तीन ते चार लोकं मिळून घेत असावेत पण तसं अजिबात नाहीये.   

माजी क्रिकेटर आकाश चोपडाने सांगितले की फॅन्सला कदाचित वाटत असेल की प्लेअर ऑफ द मॅचचा निर्णय हा जूरी घेत असेल, पण ते तसं नाही.   

आकाशने सांगितलं की आयपीएल सामन्यापूर्वी इंग्लिश कॉमेंटेटर्सची एक चार्ट तयार होते. यात लिहिलेलं असतं की कोणता कॉमेंटेटर टॉस करेल, कोण पिच रिपोर्ट देईल आणि कोण प्रेझेंटेशन सेरेमनीमध्ये भाग घेईल आणि कोण कॉमेंटेटर आज सामन्याचा प्लेअर ऑफ द मॅच पुरस्कर्ता ठरवेल. आकाश चोपडाच्या सांगण्यानुसार प्लेअर ऑफ द मॅच निवडण्याचा हा निर्णय फक्त एका इंग्लिश कॉमेंटेटरचा असतो जो त्या सामन्यात इंग्लिश कॉमेंट्री पॅनलचा भाग आहे.   

आयपीएलमध्ये हिंदी सह इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये सुद्धा कॉमेंट्री केली जाते, मात्र प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार कोणाला द्यायचा हे निवडण्यात त्यांचा कोणताही सहभाग नसतो. हा निर्णय इंग्लिश कॉमेंट्री पॅनलच्या हातात असतो.   

आयपीएल 2026 ही स्पर्धा 28 मार्च पासून सुरु झालेली आहे. तर याचा फायनल सामना हा 31 मार्च रोजी खेळवला जाईल. यंदा आयपीएलचं 19 वं वर्ष आहे.   

Bhooth Bangla Box Office Collection : अक्षयच्या सिनेमाची दुसऱ्या दिनी बंपर कमाई! वर्ल्डवाइड कलेक्शनने झाले मालामाल

