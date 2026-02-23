English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  फोटो
  12 वी पास शिखर धवनची पत्नी सोफी कितवी शिकवलीय? दोघांमध्ये कोण जास्त कमावतं? जाणून वाटेल आश्चर्य!

12 वी पास शिखर धवनची पत्नी सोफी कितवी शिकवलीय? दोघांमध्ये कोण जास्त कमावतं? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Shikhar Dhawan and Sophie shine: भारतीय क्रिकेटर शिखर धवनन आणि त्याची पत्नी सोफी या दोघांमध्ये कोण जास्त शिकलंय आणि कोणाचे नेटवर्थ जास्त? याबद्दल जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Feb 23, 2026, 04:37 PM IST
12 वी पास शिखर धवनची पत्नी सोफी कितवी शिकवलीय? दोघांमध्ये कोण जास्त कमावतं? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Shikhar Dhawan and wife Sophie Shine education Networth

Shikhar Dhawan and Sophie shine: भारतीय क्रिकेटर शिखर धवनने 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी आयर्लंडची सोफी शाइन यांच्याशी लग्न केले. ही त्यांची दुसरी पत्नी आहे. सोफी फक्त सेलिब्रिटी पत्नी नाहीय तर उच्च शिक्षित, स्वतंत्र आणि यशस्वी व्यावसायिक महिला आहे. दोघांमध्ये कोण जास्त शिकलंय आणि कोणाचे नेटवर्थ जास्त? याबद्दल जाणून घेऊया.

सोफी कोण आहे?

Shikhar Dhawan and wife Sophie Shine education Networth

सोफी शाइन मूलतः आयर्लंड देशातील आहे. तिचे बालपण आणि सुरुवातीचे दिवस आयर्लंडमध्ये गेले असून ती खूप हुशार आणि अभ्यासू मुलगी म्हणून ओळखली जाते.

सोफी शाइने शिक्षण

Shikhar Dhawan and wife Sophie Shine education Networth

सोफीने आयर्लंडमधील कॅसलट्रॉय कॉलेजमध्ये शाळा पूर्ण केली. नंतर लिमरिक इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या नामांकित कॉलेजातून मार्केटिंग आणि मॅनेजमेंट या विषयात पदवी (डिग्री) घेतली. ती खूप हुशार आणि अभ्यासू आहे.

शिखर धवनचे शिक्षण

Shikhar Dhawan and wife Sophie Shine education Networth

शिखने दिल्लीतील सेंट मार्क्स सेनियर सेकंडरी स्कूलमध्ये शाळा पूर्ण केली. पण बारावीनंतर कॉलेज किंवा पदवीसाठी गेला नाही. लहानपणापासून क्रिकेटवर पूर्ण लक्ष दिल्याने शिक्षण थांबवले. तो फक्त बारावी पास आहे.

कोण जास्त शिकलंय?

Shikhar Dhawan and wife Sophie Shine education Networth

सोफी शाइन यांचे शिक्षण जास्त आहे! त्यांना पूर्ण पदवी आहे आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील उच्च शिक्षण. शिखर यांना फक्त शालेय शिक्षण. यामुळे सोफी शिक्षणात स्पष्टपणे पुढे आहेत.

सोफी शाइनची कमाई

Shikhar Dhawan and wife Sophie Shine education Networth

सोफी अबू धाबीतील नॉर्दर्न ट्रस्ट या मोठ्या कंपनीत सेकंड व्हाइस प्रेसिडेंट होती. आता शिखरांच्या ‘दा वन स्पोर्ट्स’ कंपनीच्या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) आहे. तिची नेट वर्थ सुमारे 1 ते 2 कोटी रुपये. मासिक कमाई सुमारे 2.5 लाख रुपये (कॉर्पोरेट सॅलरी + इतर).

शिखर धवनची कमा

Shikhar Dhawan and wife Sophie Shine education Networth

शिखर हा भारताचा माजी ओपनर क्रिकेटर. आयपीएलमध्ये 8.25 कोटी रुपये कमावले. ब्रँड एंडोर्समेंट्समधून दरवर्षी 10-12 कोटी, बिझनेस आणि गुंतवणूक. त्यांची नेट वर्थ सध्या 125 ते 155 कोटी रुपये असून वार्षिक कमाई कोट्यवधींमध्ये आहे.

कोण जास्त कमावतं?

Shikhar Dhawan and wife Sophie Shine education Networth

शिखर धवन जास्त कमावतो. कारण त्यांची नेट वर्थ सोफीच्या 50 ते 100 पट जास्त आहे. क्रिकेट, आयपीएल, जाहिराती आणि स्वतःच्या कंपनीमुळे त्यांची कमाई खूप मोठी. सोफी चांगली कॉर्पोरेट जॉब करते पण शिखर स्पष्टपणे आर्थिकदृष्ट्या पुढे असल्याचे दिसते.

दोघांचे करियर

Shikhar Dhawan and wife Sophie Shine education Networth

सोफी शिक्षणात पुढे आहे तर शिखर क्रिकेट आणि बिझनेसमध्ये पुढे आहे. दोघे मिळून ‘दा वन स्पोर्ट्स’ आणि शिखर धवन फाउंडेशन चालवतात. कमाई आणि शिक्षणात फरक असला तरी दोघे एकमेकांना पूरक आहेत आणि नव्या जीवनात एकत्र यशस्वी होताना दिसत आहेत.

