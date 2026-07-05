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आमिर खानची होणारी तिसरी बायको तमिळ-आयरिश कुटुंबातील गौरी स्प्रॅट नेमकी कोण?

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 05, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:50 PM IST

आज 5 जुलै रोजी अमीर आणि गौरीचं लग्न आहे. 61 वर्षीय आमीर खान यांची तिसरी पत्नी होण्यास सज्ज झालेली गौरी गौरी स्प्रॅट नेमकी कोण आहे जाणून घ्या. 

 

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who is Gauri Spratt

बॉलिवूड अभिनेता आमिर खान पुन्हा एकदा आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आला आहे. दीर्घकाळापासून रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या गौरी स्प्रॅटसोबत तो विवाहबंधनात अडकणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. 

 

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या लग्नाबाबत आमिरने स्वतः माहिती दिल्याचे सांगितले जात असून, मुंबईतील त्याच्या निवासस्थानी अतिशय मोजक्या पाहुण्यांच्या उपस्थितीत सोहळा पार पडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. कुटुंबीय, जवळचे मित्र आणि चित्रपटसृष्टीतील काही निवडक व्यक्तींना निमंत्रण दिले जाणार असून, सुमारे १५० पाहुण्यांची उपस्थिती अपेक्षित आहे.

 

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कोण आहेत गौरी स्प्रॅट?

लग्नाची बातमी समोर आल्यानंतर गौरी स्प्रॅट यांच्याविषयी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, गौरी यांची आई तमिळ वंशाची असून वडील आयरिश आहेत. त्यांचे आजोबा स्वातंत्र्यसैनिक होते, अशीही माहिती समोर आली आहे.

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शिक्षणाबाबत बोलायचे झाल्यास, गौरी यांनी लंडनमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ आर्ट्समधून फॅशन, स्टायलिंग आणि फोटोग्राफीचे शिक्षण घेतले आहे. त्या प्रशिक्षित हेअरस्टायलिस्टही आहेत. त्यांना सहा वर्षांचा मुलगा असून त्यांच्या पूर्वीच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत मात्र अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.

 

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आमिरच्या प्रॉडक्शन हाऊसमध्ये काम

गौरी सध्या आमिर खान फिल्म्समध्ये कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते. दोघेही एका छोटेखानी समारंभात नोंदणीकृत विवाह करणार असल्याची माहिती विविध माध्यमांनी दिली आहे.

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२५ वर्षांची ओळख

आमिर खानने २०२५ मध्ये आपल्या वाढदिवसानिमित्त प्रथमच गौरी यांची माध्यमांशी ओळख करून दिली होती. त्यावेळी त्याने दोघांची जवळपास २५ वर्षांपासून ओळख असल्याचे सांगितले होते. मात्र, सुमारे दीड वर्षांपूर्वी दोघांचा पुन्हा संपर्क झाला आणि त्यानंतर त्यांच्या नात्याला नवे वळण मिळाले.

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प्रेमाची सुरुवात अलीकडे

या नात्याबद्दल बोलताना आमिरने सांगितले होते की, एका अनपेक्षित भेटीतून पुन्हा संवाद सुरू झाला आणि त्यातून हे नाते सहजपणे फुलत गेले. विशेष म्हणजे, गौरी यांनी आमिरच्या मोजक्याच चित्रपटांचा आस्वाद घेतला असून 'लगान' आणि 'दंगल' हे त्यापैकी प्रमुख आहेत. बॉलिवूडमधील प्रसिद्धी आणि ग्लॅमरच्या जगाशी त्या अजूनही जुळवून घेत असल्याचेही आमिरने नमूद केले होते.

 

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आमिरचे तिसरे लग्न

गौरी स्प्रॅट यांच्यासोबतचा विवाह झाला तर तो आमिर खानचा तिसरा विवाह ठरेल. १९८६ मध्ये त्याने रीना दत्ता यांच्याशी विवाह केला होता. या दाम्पत्याला आयरा आणि जुनैद अशी दोन मुले आहेत. सुमारे १६ वर्षांच्या सहजीवनानंतर २००२ मध्ये दोघांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतला.

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यानंतर २००५ मध्ये आमिरने दिग्दर्शिका किरण राव यांच्याशी विवाह केला. या दोघांना सरोगसीद्वारे आजाद नावाचा मुलगा झाला. मात्र, २०२१ मध्ये त्यांनीही विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, विभक्त झाल्यानंतरही आमिरचे रीना दत्ता आणि किरण राव यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध कायम असल्याचे अनेकदा पाहायला मिळाले आहे.

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