  • वयाच्या 17व्या वर्षी कोट्यधीश! त्यानंतर टीम इंडियात पदार्पण आणि आता WPLमध्ये एन्ट्री; कोण आहे कमलिनी? जाणून घ्या

वयाच्या 17व्या वर्षी कोट्यधीश! त्यानंतर टीम इंडियात पदार्पण आणि आता WPLमध्ये एन्ट्री; कोण आहे कमलिनी? जाणून घ्या

Who is g kamalini, WPL 2026: महिला प्रीमियर लीगच्या चौथ्या सिजनला शुक्रवारी सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीच्या सामन्यात आरसीबी आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात सामना झाला. मुंबई इंडियन्सच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एका अशा खेळाडूचा समावेश आहे ज्याबद्दल तुम्ही आवर्जून जाणून घेतलं पाहिजे!  

Tejashree Gaikwad | Jan 10, 2026, 12:00 PM IST
1/8

WPL 2026: महिला प्रीमियर लीगच्या चौथ्या पर्वाला जोरदार सुरुवात झाली आहे. उद्घाटन सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि मुंबई इंडियन्स आमनेसामने आले आहेत. या सामन्यात आरसीबीच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अशा एका खेळाडूची एन्ट्री झाली आहे, जिने अवघ्या 3-4 महिन्यांत आपले नशीब पूर्णपणे बदलले आहे.   

2/8

ही खेळाडू आधी महिला प्रीमियर लीग (WPL) च्या लिलावात कोट्यवधींची बोली मिळवते, त्यानंतर टीम इंडियासाठी पदार्पण करते आणि आता थेट WPL 2026 च्या पहिल्याच सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळवते. मुंबई इंडियन्सकडून ही युवा फलंदाज अमेलिया केरसोबत डावाची सुरुवात करताना दिसली.  

3/8

कोण आहे ही खेळाडू?

आपण बोलत आहोत केवळ 17 वर्षांच्या जी कमलिनीबद्दल. डिसेंबरच्या अखेरीस श्रीलंकेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतील अखेरच्या सामन्यात तिने स्मृती मंधानाच्या जागी टीम इंडियासाठी पदार्पण केले होते. महिला प्रीमियर लीगच्या लिलावात मुंबई इंडियन्सने तिला 1.6 कोटी रुपयांना आपल्या संघात सामील करून घेतले.

4/8

WPL 2026 च्या पहिल्या सामन्यात कमलिनी मुंबईकडून ओपनिंगला उतरली. याच वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या अंडर-19 महिला विश्वचषकात तिने दमदार कामगिरी करत स्वतःला उदयोन्मुख फलंदाज म्हणून सिद्ध केले. या स्पर्धेत तिने सात डावांत 143 धावा करत तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज ठरली होती. तिचा सरासरी 35.75 इतका होता, ज्यामध्ये नाबाद 56 धावांची संयमी खेळी विशेष ठरली.  

5/8

मुंबईची नवी ओपनिंग जोडी

दोन वेळा विजेतेपद जिंकलेल्या मुंबई इंडियन्सला या सामन्यात आजारपणामुळे अष्टपैलू खेळाडू हेली मॅथ्यूजची साथ लाभली नाही. त्यामुळे गतविजेतेपदाच्या मोहिमेची सुरुवात मुंबई नेट सायव्हर-ब्रंट आणि जी कमलिनी या पूर्णपणे नव्या ओपनिंग जोडीसह करण्यात आली. 

6/8

कर्णधार हरमनप्रीत कौर सामना म्हणाली होती “आम्हालाही ओस लक्षात घेता आधी गोलंदाजी करायची होती. पण हा सीझनचा पहिलाच सामना आहे, त्यामुळे परिस्थिती कशी राहते ते पाहू. मागील दहा दिवसांपासून आम्ही सराव करत आहोत आणि सगळेच खेळाडू चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसत आहेत.”    

7/8

मुंबई इंडियन्स

नेट सायव्हर-ब्रंट, जी कमलिनी (यष्टीरक्षक), अमेलिया केर, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), अमनजोत कौर, निकोला केरी, पूनम खेमनार, शबनीम इस्माईल, संस्कृती गुप्ता, साजिवन सजना आणि सायका इशाक.

8/8

रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू

स्मृती मंधाना (कर्णधार), ग्रेस हॅरिस, दयालन हेमलता, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), राधा यादव, नादिन डी क्लार्क, अरुंधती रेड्डी, श्रेयांका पाटील, प्रेमा रावत, लिंडसे स्मिथ आणि लॉरेन बेल.  

