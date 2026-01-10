वयाच्या 17व्या वर्षी कोट्यधीश! त्यानंतर टीम इंडियात पदार्पण आणि आता WPLमध्ये एन्ट्री; कोण आहे कमलिनी? जाणून घ्या
Who is g kamalini, WPL 2026: महिला प्रीमियर लीगच्या चौथ्या सिजनला शुक्रवारी सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीच्या सामन्यात आरसीबी आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात सामना झाला. मुंबई इंडियन्सच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एका अशा खेळाडूचा समावेश आहे ज्याबद्दल तुम्ही आवर्जून जाणून घेतलं पाहिजे!
Tejashree Gaikwad | Jan 10, 2026, 12:00 PM IST
कोण आहे ही खेळाडू?
WPL 2026 च्या पहिल्या सामन्यात कमलिनी मुंबईकडून ओपनिंगला उतरली. याच वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या अंडर-19 महिला विश्वचषकात तिने दमदार कामगिरी करत स्वतःला उदयोन्मुख फलंदाज म्हणून सिद्ध केले. या स्पर्धेत तिने सात डावांत 143 धावा करत तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज ठरली होती. तिचा सरासरी 35.75 इतका होता, ज्यामध्ये नाबाद 56 धावांची संयमी खेळी विशेष ठरली.
मुंबईची नवी ओपनिंग जोडी
