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अभिनेता ओम भूतकर विवाहबंधनात; कोण आहे पत्नी प्रेरणा सेठिया? जाणून घ्या...

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 10, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:18 PM IST

टीव्ही मालिका, सिनेमे आणि सुखन सारखा शो मुळे अनेकांचा आवडीचा बनलेला अभिनेता ओम भुतकर आता लग्नबेडीत अडकला असून त्याच्या पत्नीबद्दल जाणून घेण्यास सगळेच उत्सुत्क आहेत. 

 

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'मुळशी पॅटर्न' या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण करणारा अभिनेता ओम भूतकर आता आयुष्याच्या नव्या प्रवासाला सुरुवात करत आहे. ओमने नुकताच अतिशय खासगी पद्धतीने लग्न केलं असून, त्याच्या लग्नाचे फोटो समोर आल्यानंतर चाहत्यांसाठी हा सुखद धक्का ठरला आहे.

 

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ओमचा विवाहसोहळा मोजक्या नातेवाईक आणि जवळच्या मित्रपरिवाराच्या उपस्थितीत पार पडला. मराठी चित्रपटसृष्टीतील अभय महाजन, आलोक राजवाडे, पर्ण पेठे यांसारख्या कलाकारांनी या सोहळ्याला हजेरी लावली होती.

 

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विशेष म्हणजे, ओम सोशल मीडियापासून बऱ्यापैकी दूर राहतो. त्याचे इन्स्टाग्राम अकाउंटही खासगी असल्याने त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल फारशी माहिती चाहत्यांना नव्हती. त्यामुळे लग्नाचे फोटो अचानक समोर आल्यानंतर अनेकांनी त्याला शुभेच्छांचा वर्षाव केला.

 

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अभिनेत्री पर्ण पेठेने सोशल मीडियावर लग्नसोहळ्यातील काही खास क्षण शेअर करत ओम आणि त्याची पत्नी यांना नव्या आयुष्यासाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या. या फोटोंमध्ये पारंपरिक वेशातील नवदांपत्याचा आनंद स्पष्टपणे दिसून येतो.

 

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ओम भूतकरच्या पत्नीचे नाव प्रेरणा सेठिया आहे. तिच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलनुसार, ती वाइल्डलाईफ कन्झर्वेशनिस्ट म्हणून कार्यरत असून वन्यजीव संवर्धनाच्या क्षेत्रात काम करते. मात्र, तीही प्रसिद्धीपासून दूर राहणे पसंत करते.

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सध्या ओम आणि प्रेरणाच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून चाहते आणि मराठी मनोरंजन विश्वातील अनेक कलाकार नवदांपत्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत.

 

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ओम भूतकर आणि त्याची पत्नी  प्रेरणा सेठिया या दोघांच्या लग्नाच्या लूकही सध्या सोशल मीडियावर चर्चा सुरु आहे.

 

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कामाबद्दल बोलायचे झाल्यास, ओम भूतकर नुकताच 'तुंबाडची मंजुळा' या चित्रपटात झळकला होता. याशिवाय तो लवकरच दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांच्या बहुप्रतीक्षित 'खाशाबा' या चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे.

 

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