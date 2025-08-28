English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
गणेशोत्सवात पृथ्वी शॉ सोबत दिसलेली 'मिस्ट्री गर्ल' कोण आहे? Viral Photo ने उडवली खळबळ

Prithvi Shaw Rumoured Girlfriend Akriti Agarwal: क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ हा एकेकाळी भारतीय क्रिकेटचे भविष्य मानला जात होता. तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. बुची बाबू स्पर्धेत शतकानंतर अर्धशतक झळकावून त्याने फॉर्ममध्ये परतण्याचे संकेत दिले आहेत.  

Tejashree Gaikwad | Aug 28, 2025, 10:38 AM IST
आकृती अग्रवाल कोण आहे?

भारतीय क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ सध्या मैदानातील खेळासोबतच त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत आहे. यंदाच्या गणेशोत्सवात शॉने सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये तो अभिनेत्री व इन्फ्लुएंसर आकृती अग्रवालसोबत दिसला आणि देशवासीयांना “गणपती बाप्पा मोरया” म्हणत शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर चाहत्यांमध्ये चर्चेला पुन्हा उधाण आलं,अखेर ही आकृती अग्रवाल कोण आहे?  

आकृती अग्रवाल ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि अभिनेत्री आहे. फॅशन व लाइफस्टाइल कंटेंटमुळे ती इंस्टाग्रामवर प्रचंड लोकप्रिय झाली असून तिच्या फॉलोअर्सची संख्या तब्बल 3.5  मिलियनपेक्षा जास्त आहे. 

आकृती अग्रवाल कोण आहे?

यूट्यूबवरही तिच्या चॅनेलला 70 हजारांपेक्षा अधिक सब्सक्राइबर्स आहेत. इंस्टाग्रामवरील तिचे रील्स वारंवार व्हायरल होत असतात.     

22 वर्षीय आकृतीचा जन्म लखनऊ येथे झाला. पुढे उच्च शिक्षणासाठी ती मुंबईला आली आणि बीएमएस (बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज) पूर्ण केले. त्यानंतर ती सिनेसृष्टीत आपलं नशीब आजमावत असून लवकरच ती तेलुगू चित्रपट त्रिमुखा’ मधून मोठ्या पडद्यावर पदार्पण करणार आहे.  

पृथ्वी शॉ यापूर्वी अभिनेत्री प्राची सिंग आणि निधी तपाडियासोबत नाव जोडले गेले होते. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून आकृती अग्रवालसोबतच्या त्याच्या रिलेशनशिपच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

पृथ्वी शॉसोबत नात्याच्या चर्चेत

 शॉने आपल्या वाढदिवसाच्या दिवशी प्रथमच आकृतीसोबतचा फोटो पोस्ट केला होता. आता गणेशोत्सवातही दोघांनी एकत्रित शुभेच्छा दिल्यानं या नात्याविषयीच्या चर्चा अधिकच रंगल्या.

एकत्र झाले स्पॉट

मुंबईतही या दोघांना अनेकदा एकत्र पाहिलं गेलं आहे. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये शॉ-आकृती जोडीबद्दल उत्सुकता वाढली आहे.  

पृथ्वी शॉ सध्या कुठे?

क्रिकेटच्या आघाडीवर बोलायचं झालं तर पृथ्वी शॉ सध्या महाराष्ट्र संघाकडून बुची बाबू क्रिकेट स्पर्धेत खेळताना दिसत आहे.

