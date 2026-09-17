50 वर्षांच्या कारकीर्दीनंतर 'दादासाहेब फाळके पुरस्कार' मिळवलेले अनंत नाग कोण? PM मोदींबद्दलही व्यक्त केली भावना

Who is Anant Nag: कन्नड चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते अनंत नाग सध्या चर्चेत आहेत. पाच दशकांहून अधिक काळ अभिनय क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या अनंत नाग यांनी आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत 300 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. कन्नडसोबतच हिंदी आणि इतर अनेक भाषांमधील चित्रपट व मालिकांमध्येही त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप सोडली.
‘संकल्प’ या चित्रपटातून अभिनयाच्या क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या अनंत नाग यांना ‘अंकुर’, ‘मालगुडी डेज’ यांसारख्या गाजलेल्या प्रकल्पांमुळे देशभरात ओळख मिळाली. आता भारतीय चित्रपटसृष्टीतील प्रतिष्ठेच्या दादासाहेब फाळके पुरस्कारासाठी त्यांची निवड करण्यात आली आहे. पुरस्काराची घोषणा झाल्यानंतर अनंत नाग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतानाच पुरस्कार निवड प्रक्रियेबाबतही आपले मत व्यक्त केले.
PTI ला दिलेल्या मुलाखतीत अनंत नाग यांनी पूर्वीच्या पुरस्कार प्रक्रियेबाबत भाष्य केले. त्यांच्या मते, पूर्वी पुरस्कारांसाठी निवड करताना एका विशिष्ट वर्गाचा प्रभाव दिसत असे. नेपोटिझम आणि फेव्हरिटिझमसारख्या गोष्टींचाही त्यात सहभाग असल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही पद्धत बदलल्याचे अनंत नाग यांनी सांगितले. सर्वसामान्य नागरिकांकडून पुरस्कारासाठी योग्य नावांची शिफारस मागवण्याची पद्धत सुरू केल्यामुळे प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख आणि पारदर्शक झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अनंत नाग यांचा जन्म 4 सप्टेंबर 1948 रोजी झाला. वयाच्या 79व्या वर्षीही त्यांची अभिनय कारकीर्द उल्लेखनीय राहिली आहे. पाच दशकांपेक्षा जास्त काळ त्यांनी कन्नड चित्रपटसृष्टीसोबतच विविध भारतीय भाषांमध्ये काम केले. पुरस्काराची घोषणा झाल्यानंतर व्यक्त केलेल्या भावना सांगताना अनंत नाग यांनी हा सन्मान आपल्या मातृभूमी कर्नाटकातील जनतेला समर्पित केला. ते म्हणाले की, त्यांनी कधीही पुरस्कार मिळवण्याच्या अपेक्षेने काम केले नाही. त्यामुळे या पुरस्काराची घोषणा झाल्यावर त्यावर विश्वास ठेवण्यासाठी आपल्याला थोडा वेळ लागला.
अनंत नाग यांच्या मते, सार्वजनिक शिफारस प्रक्रियेत कन्नड भाषिक जनतेने त्यांचे नाव पुढे केले. त्यानंतर त्यांची या प्रतिष्ठेच्या सन्मानासाठी निवड झाली. हा सन्मान आपल्या कर्नाटकातील जनतेला समर्पित करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही त्यांनी मनापासून आभार मानले.
अनंत नाग हे केवळ अभिनेते नसून राजकारणातही सक्रिय राहिले आहेत. मात्र, त्यांची सर्वाधिक ओळख कन्नड चित्रपटसृष्टीतील प्रभावी अभिनेता म्हणून आहे. आपल्या दीर्घ कारकिर्दीत त्यांनी 300 पेक्षा अधिक चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारल्या आहेत. त्यांच्या अभिनयाचा आवाका कन्नडपुरता मर्यादित राहिला नाही. हिंदी, मल्याळम, तेलुगू, मराठी आणि तमिळ चित्रपटांमध्येही त्यांनी काम केले आहे.
अनंत नाग यांच्या कारकिर्दीत अनेक संस्मरणीय भूमिका पाहायला मिळाल्या. ‘मालगुडी डेज’ या लोकप्रिय मालिकेने त्यांना घराघरात पोहोचवले. ‘अंकुर’सारख्या हिंदी चित्रपटासोबतच ‘मंथन’, ‘मुंगारू माले’, ‘गौरी गणेशा’, ‘गोधी बन्ना साधारण मायकट्टू’ आणि ‘KGF: Chapter 1’ व ‘KGF: Chapter 2’ यांसारख्या चित्रपटांमध्येही त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत.
पाच दशकांहून अधिक काळ विविध भूमिका साकारत भारतीय चित्रपटसृष्टीत आपला ठसा उमटवणाऱ्या अनंत नाग यांच्या कारकिर्दीतील हा सन्मान विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे.