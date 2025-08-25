English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Atharva Sudame Controversy : वादात अडकलेला युट्यूब अथर्व सुदामे आहे तरी कोण? त्याच्याबद्दल माहीत नसलेल्या 10 गोष्टी

Atharva Sudame Video : युट्यूबर आणि कॉन्टेट क्रिएटर अथर्व सुदामे सध्या चर्चेत आहे. अथर्वने गणेशोत्सवाचा एक व्हिडीओ अपलोड केला होता. ज्याच्यावरुन वाद सुरु झाला आहे. पण वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला अथर्व सुदामे कोण? 

Dakshata Thasale | Aug 25, 2025, 07:41 PM IST
1/11

काय आहे हा वाद?

Who is Atharva Sudame Know about his 10 Interesting facts

अथर्व सुदामेने गणेशोत्सवावर आधारीत एक व्हिडीओ अपलोड केला होता. या रीलमध्ये अथर्व सुदामे एका भाविकाच्या भूमिकेत दिसत आहे. जो गणपती ठरवण्यासाठी जातो. त्या गणपतीचा मूर्तीकार हा मुस्लिम घरातील आहे. अथर्व सुदामे मूर्ती खरेदी करेल की नाही? असा प्रश्न त्या विक्रेत्याला होता. पण अथर्व सुदामे म्हणतो की, माझे वडील सांगतात की, आपण साखर व्हावं जी खीरही बनवते आणि शीर खुर्माही. तसेच आपण वीट व्हावं जी वीट देवाळातही लावली जाते आणि मशिदीमध्ये देखील. या रीलवरुन अथर्व सुदामेवर टीका होत आहे. 

2/11

कोण आहे अथर्व सुदामे?

Who is Atharva Sudame Know about his 10 Interesting facts

अथर्व सुदामे हा पुणे, महाराष्ट्रातील एक लोकप्रिय सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर आणि कॉमेडियन आहे. जो त्यांच्या विनोदी आणि संबंधित मराठी भाषेतील व्हिडिओंसाठी ओळखला जातो. त्याचे इंस्टाग्राम, यूट्यूब आणि फेसबुक सारख्या प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात फॉलोअर्स आहेत.

3/11

अथर्व सुदामेची स्टाईल

Who is Atharva Sudame Know about his 10 Interesting facts

अथर्व सुदामे विनोदी रील्स आणि व्हिडिओ तयार करतो. ज्यामध्ये अनेकदा सामाजिक भाष्य आणि दैनंदिन परिस्थितींचा आढावा घेतला जातो. त्याचा कंटेंट महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांना आकर्षित करणारा असतो

4/11

चाहता वर्ग

Who is Atharva Sudame Know about his 10 Interesting facts

अथर्व सुदामे मोठा चाहता वर्ग आहे. यामध्ये Gen Z पासून अगदी ज्येष्ठ मंडळीपर्यंत सगळ्यांचा समावेश आहे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरसाठी ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे. 

5/11

कशामुळे प्रकाशझोतात आला?

Who is Atharva Sudame Know about his 10 Interesting facts

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनी अथर्व सुदामेच्या कामाचे सार्वजनिकरित्या कौतुक केले आहे. अथर्व एक TEDx वक्ता देखील आहे. अथर्वची वेब सिरीज: “Mr. Sudame” (२०२३, २०२४) आणि “9 to 5” (२०२२).   चित्रपट “शिक्षण हेच खरं सोनं” यामुळे चर्चेत आला.

6/11

कोलॅबरेशन

Who is Atharva Sudame Know about his 10 Interesting facts

अथर्वसुदामेने भारतीय क्रिकेटपटू सूर्यकुमार यादवसह प्रसिद्ध व्यक्तींसोबत सहकार्य केले आहे. यामध्ये आशा भोसले, महेश मांजरेकर यांसारखी अनेक मान्यवर मंडळींचा समावेश आहे. 

7/11

वाद

Who is Atharva Sudame Know about his 10 Interesting facts

अथर्व सुदामे अलीकडेच (ऑगस्ट २०२५) गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने शेअर केलेल्या एका रीलमुळे वादात सापडला. या रीलमध्ये तो गणपतीची मूर्ती खरेदी करण्यासाठी एका मुस्लिम मूर्तीकाराकडे जातो आणि हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश देतो. यामध्ये त्याने म्हटले, “आपण साखर व्हावं जी खीरही बनवते आणि शीरखुर्माही, तसेच वीट व्हावं जी मंदिरातही लावली जाते आणि मशिदीतही.” या रीलवरून हिंदुत्ववादी गट आणि ब्राह्मण महासंघाने आक्षेप घेतला, आणि त्याला धमक्या मिळाल्या. परिणामी, अथर्वने व्हिडिओ डिलीट केला आणि जाहीर माफी मागितली, असे सांगत की कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा त्याचा हेतू नव्हता.

8/11

खासगी माहिती

Who is Atharva Sudame Know about his 10 Interesting facts

अथर्व सुदामेचा जन्म 10 जानेवारीचा आहे. त्याचे लग्न रुचा जोशीशी  26 जानेवारी 2023 मध्ये झाले आहे.

9/11

शिक्षण

Who is Atharva Sudame Know about his 10 Interesting facts

अथर्व सुदामेने पुण्यातील मराठवाडा मित्र मंडळ कॉलेज ऑफ कॉमर्समधून बॅचलर ऑफ कॉमर्स पदवी घेतली आहे.

10/11

अथर्वची टीम

Who is Atharva Sudame Know about his 10 Interesting facts

अथर्व हा “Euuu Gang” किंवा “Euuu Mitra Mandal” या पुण्यातील कंटेंट क्रिएटर्सच्या गटाचा भाग आहे, ज्यामध्ये डॅनी पंडित, पवन वाघुलकर, आर्यक पाठक, समीर कोटकर यांसारखे क्रिएटर्स सामील आहेत.  

11/11

अथर्वचा व्यवसाय

Who is Atharva Sudame Know about his 10 Interesting facts

युट्यूब आणि कंटेंट क्रिएटर असलेल्या अथर्व सुदामेचे सोशल मीडिया इन्स्टाग्राम  १.५ लाखाबून अधिक फॉलोअर्स आहेत. तर   यूट्यूबवर १.१ लाखाहून अधिक सब्सक्रायबर्स आहेत. तसेच ‘निवांत’ नावाचा क्लोथिंग ब्रँड देखील आहे.  अथर्व सुदामे लाइव्ह” शोने प्रेक्षकांना आकर्षित केले आहे, ज्यामध्ये अथर्व, रुचा जोशी आणि आर्यक पाठक यांचा समावेश आहे.  

