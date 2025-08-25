Atharva Sudame Controversy : वादात अडकलेला युट्यूब अथर्व सुदामे आहे तरी कोण? त्याच्याबद्दल माहीत नसलेल्या 10 गोष्टी
Atharva Sudame Video : युट्यूबर आणि कॉन्टेट क्रिएटर अथर्व सुदामे सध्या चर्चेत आहे. अथर्वने गणेशोत्सवाचा एक व्हिडीओ अपलोड केला होता. ज्याच्यावरुन वाद सुरु झाला आहे. पण वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला अथर्व सुदामे कोण?
Dakshata Thasale | Aug 25, 2025, 07:41 PM IST
काय आहे हा वाद?
अथर्व सुदामेने गणेशोत्सवावर आधारीत एक व्हिडीओ अपलोड केला होता. या रीलमध्ये अथर्व सुदामे एका भाविकाच्या भूमिकेत दिसत आहे. जो गणपती ठरवण्यासाठी जातो. त्या गणपतीचा मूर्तीकार हा मुस्लिम घरातील आहे. अथर्व सुदामे मूर्ती खरेदी करेल की नाही? असा प्रश्न त्या विक्रेत्याला होता. पण अथर्व सुदामे म्हणतो की, माझे वडील सांगतात की, आपण साखर व्हावं जी खीरही बनवते आणि शीर खुर्माही. तसेच आपण वीट व्हावं जी वीट देवाळातही लावली जाते आणि मशिदीमध्ये देखील. या रीलवरुन अथर्व सुदामेवर टीका होत आहे.
कोण आहे अथर्व सुदामे?
अथर्व सुदामेची स्टाईल
चाहता वर्ग
कशामुळे प्रकाशझोतात आला?
कोलॅबरेशन
वाद
अथर्व सुदामे अलीकडेच (ऑगस्ट २०२५) गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने शेअर केलेल्या एका रीलमुळे वादात सापडला. या रीलमध्ये तो गणपतीची मूर्ती खरेदी करण्यासाठी एका मुस्लिम मूर्तीकाराकडे जातो आणि हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश देतो. यामध्ये त्याने म्हटले, “आपण साखर व्हावं जी खीरही बनवते आणि शीरखुर्माही, तसेच वीट व्हावं जी मंदिरातही लावली जाते आणि मशिदीतही.” या रीलवरून हिंदुत्ववादी गट आणि ब्राह्मण महासंघाने आक्षेप घेतला, आणि त्याला धमक्या मिळाल्या. परिणामी, अथर्वने व्हिडिओ डिलीट केला आणि जाहीर माफी मागितली, असे सांगत की कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा त्याचा हेतू नव्हता.
खासगी माहिती
शिक्षण
अथर्वची टीम
