/राजा गोसावींची लेक का लपवतेय स्वतःची ओळख, मुळशीत असं जगतेय आयुष्य

मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टीत राजा गोसावी हे नाव माहित नाही, अशी फार कमी लोकं असतील. ब्लॅक ऍण्ड व्हाईटच्या काळात राजा गोसावी यांनी सिनेमा आणि नाटकांमध्ये वेगळेपण जपलं आहे. राजा गोसावी यांची लेक आजही त्यांच्या नावाचा वापर कुठेच करत नाही. तरी देखील मराठी तसंच बॉलिवूडमध्ये त्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केलीय.
राजा गोसावी आणि सुनंदा गोसावी यांची कन्या शमा देशपांडे. चार भावंडांमध्ये सर्वात लहान असल्याने, त्या नाट्यसंस्कृतीने समृद्ध असलेल्या वातावरणात वाढल्या.
शमा देशपांडे 25 वर्षांच्या असताना त्यांच्या आईचे निधन झाले, त्यानंतर एका दशकाने त्या 35 वर्षांच्या असताना राजा गोसावी यांचे निधन झाले.
शमा देशपांडे यांनी वयाच्या 18 व्या वर्षी किरण देशपांडे यांच्याशी लग्न केलं. दीर्घकालीन आजाराने त्यांचं निधन झालं. शमा देशपांडे यांना दोन मुली आहेत.
शमा देशपांडे यांनी वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत मराठी सिनेसृष्टीत काम केलं. मात्र त्यांना हवं तसं यश मिळालं नाही.
1977 साली "असला नवरा नको ग बाई' या सिनेमात त्यांनी काम केलं होतं. त्यांनी त्यानंतर हिंदीच्या छोट्या पडद्यावर काम केलं आणि स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.
'कुटूंब' या मालिकेने शमा देशपांडे यांना जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण केली. कुटूंब मालिकेतील अभिनेता साई बल्लाळ यांच्याशी शमा देशपांडे यांनी दुसरं लग्न केलं.
शमा देशपांडे यांचं मुंबई, पुण्यासह मुळशी येथे देखील घर आहे. हे घर त्यांनी अतिशय आवडीने आणि प्रेमाने सजवलं आहे. सध्या या घराचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
शमा देशपांडे यांनी अतिशय प्रेमाने आणि पारंपरिक पद्धतीने आपलं घर सजवंल आहे. दारासमोर झोपाळा घरातही झोपाळा आहे. तसेच दारासमोर कमळाचं तळ देखील आहे.