महिलांसोबत सरकारी ऑफिसमध्ये अश्लील चाळे, अभिनेत्री मुलगी सोने तस्कर अन्...; DGP रामचंद्र राव आहे तरी कोण?
Who Is Karnataka DGP Dr Ramachandra Rao : नागरी हक्क अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कार्यालयात एका महिलेसोबत जवळीक साधतानाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर कर्नाटक पोलिस विभाग एका नवीन वादात सापडला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी डीजीपींना निलंबित केले आहे.
Dakshata Thasale | Jan 20, 2026, 04:53 PM IST
कर्नाटकच्या नागरी हक्क अंमलबजावणी संचालनालयाचे प्रमुख डीजीपी के. रामचंद्र राव पुन्हा एकदा चर्चेत आहेत. त्यांच्या कार्यालयात गणवेशातील एका महिलेसोबत ते अनुचित वर्तन करतानाचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. महिलांसोबत आक्षेपार्ह स्थितीत असलेला के. रामचंद्र राव यांचा व्हिडिओ ऑनलाइन व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. के. रामचंद्र राव यांनी फुटेज अस्तित्वात असल्याचा इन्कार केला आहे आणि ते "खोटे आणि बनावट" असल्याचे म्हटले आहे.
के. रामचंद्र राव कोण आहेत?
के. रामचंद्र राव अनेक वादात अडकले
पोलिस दलात, रामचंद्र राव यांनी पोलिसिंग आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात अनेक नेतृत्व भूमिका बजावल्या आहेत. यापूर्वी, रामचंद्र राव यांनी कर्नाटक राज्य पोलिस गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पाहिले आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये त्यांना पोलिस महासंचालक (डीजीपी) पदावर बढती देण्यात आली. त्यांचे सहकारी रामचंद्र राव यांना शहरी पोलिसिंग आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाचा अनुभव असल्याचे सांगतात, जरी त्यांच्या दीर्घ कार्यकाळात अनेक कायदेशीर चौकशी आणि अंतर्गत विभागीय चौकशी देखील झाली आहे.
के. रामचंद्र राव यांच्याशी संबंधित सर्वात गंभीर वाद मार्च 2025 चा आहे. त्यांची अभिनेत्री मुलगी राण्या राव हिला बेंगळुरू आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आले. महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आरोप केला की राण्या राव यांनी दुबईहून 14.2 किलो सोने आणले होते, ज्याची किंमत अंदाजे ₹12.56 कोटी होती.
तपासकर्त्यांनी दावा केला की नियमित विमानतळ तपासणीला बायपास करण्यात आले. महसूल गुप्तचर संचालनालयाने म्हटले आहे की राव यांच्या कार्यालयात तैनात असलेल्या एका पोलिस कॉन्स्टेबलने डीजीपी कार्यालयाच्या स्थायी सूचनांनुसार काम करत प्रोटोकॉलचे उल्लंघन करण्यात मदत केली. यामुळे एका गुन्हेगारी प्रकरणात अधिकृत प्रवेश आणि प्रभावाचा गैरवापर करण्याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. राण्या राव सध्या तुरुंगात आहेत.
के. रामचंद्र राव यांना सक्तीच्या रजेवर
या घडामोडींनंतर, कर्नाटक सरकारने मार्च 2025च्या मध्यात राव यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले तर अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील एका पॅनेलने आरोपांची चौकशी केली. राव यांनी तस्करी प्रकरणापासून स्वतःला दूर ठेवले आणि म्हटले की कायद्याने आपले काम करावे. नंतर रजा आदेश मागे घेण्यात आला आणि राव यांना नागरी हक्क अंमलबजावणी शाखेत नियुक्त करण्यात आले.
