English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • महिलांसोबत सरकारी ऑफिसमध्ये अश्लील चाळे, अभिनेत्री मुलगी सोने तस्कर अन्...; DGP रामचंद्र राव आहे तरी कोण?

महिलांसोबत सरकारी ऑफिसमध्ये अश्लील चाळे, अभिनेत्री मुलगी सोने तस्कर अन्...; DGP रामचंद्र राव आहे तरी कोण?

Who Is Karnataka DGP Dr Ramachandra Rao :  नागरी हक्क अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कार्यालयात एका महिलेसोबत जवळीक साधतानाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर कर्नाटक पोलिस विभाग एका नवीन वादात सापडला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी डीजीपींना निलंबित केले आहे.  

Dakshata Thasale | Jan 20, 2026, 04:53 PM IST
twitter
1/10

कर्नाटकच्या नागरी हक्क अंमलबजावणी संचालनालयाचे प्रमुख डीजीपी के. रामचंद्र राव पुन्हा एकदा चर्चेत आहेत. त्यांच्या कार्यालयात गणवेशातील एका महिलेसोबत ते अनुचित वर्तन करतानाचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. महिलांसोबत आक्षेपार्ह स्थितीत असलेला के. रामचंद्र राव यांचा व्हिडिओ ऑनलाइन व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. के. रामचंद्र राव यांनी फुटेज अस्तित्वात असल्याचा इन्कार केला आहे आणि ते "खोटे आणि बनावट" असल्याचे म्हटले आहे.  

twitter
2/10

Who is DGP K Ramachandra Rao

आपली भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, "हे कधी आणि कसे घडले आणि ते कोणी केले याचा मलाही प्रश्न आहे. आजकाल काहीही घडू शकते. मला त्याबद्दल काहीही माहिती नाही." व्हिडिओ जुना आहे का असे विचारले असता ते म्हणाले, "जुना म्हणजे आठ वर्षांपूर्वीचा, जेव्हा मी बेळगावी होतो."  

twitter
3/10

के. रामचंद्र राव कोण आहेत?

Who is DGP K Ramachandra Rao

डॉ. के. रामचंद्र राव, 1993 च्या बॅचचे भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) अधिकारी, सध्या नागरी हक्क अंमलबजावणी संचालनालयाचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) म्हणून काम करतात. राज्य सरकारने यापूर्वी केलेल्या प्रशासकीय कारवाईनंतर ऑगस्ट 2025 मध्ये त्यांची पुनर्नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी हे पद स्वीकारले.

twitter
4/10

के. रामचंद्र राव अनेक वादात अडकले

Who is DGP K Ramachandra Rao

पोलिस दलात, रामचंद्र राव यांनी पोलिसिंग आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात अनेक नेतृत्व भूमिका बजावल्या आहेत. यापूर्वी, रामचंद्र राव यांनी कर्नाटक राज्य पोलिस गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ लिमिटेडचे ​​अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पाहिले आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये त्यांना पोलिस महासंचालक (डीजीपी) पदावर बढती देण्यात आली. त्यांचे सहकारी रामचंद्र राव यांना शहरी पोलिसिंग आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाचा अनुभव असल्याचे सांगतात, जरी त्यांच्या दीर्घ कार्यकाळात अनेक कायदेशीर चौकशी आणि अंतर्गत विभागीय चौकशी देखील झाली आहे.

twitter
5/10

Who is DGP K Ramachandra Rao

यापूर्वी, रामचंद्र राव यांनी बेंगळुरू मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्सचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (एडीजीपी) म्हणून काम पाहिले होते. त्यांनी दक्षिण रेंजचे पोलिस महानिरीक्षक (आयजीपी) म्हणून काम केले, ज्यामुळे कर्नाटकमध्ये पोलिसिंगमध्ये त्यांची दीर्घ कारकीर्द घडली.  

twitter
6/10

Who is DGP K Ramachandra Rao

के. रामचंद्र राव यांच्याशी संबंधित सर्वात गंभीर वाद मार्च 2025 चा आहे. त्यांची अभिनेत्री मुलगी राण्या राव हिला बेंगळुरू आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आले. महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आरोप केला की राण्या राव यांनी दुबईहून 14.2 किलो सोने आणले होते, ज्याची किंमत अंदाजे ₹12.56 कोटी होती. 

twitter
7/10

Who is DGP K Ramachandra Rao

तपासकर्त्यांनी दावा केला की नियमित विमानतळ तपासणीला बायपास करण्यात आले. महसूल गुप्तचर संचालनालयाने म्हटले आहे की राव यांच्या कार्यालयात तैनात असलेल्या एका पोलिस कॉन्स्टेबलने डीजीपी कार्यालयाच्या स्थायी सूचनांनुसार काम करत प्रोटोकॉलचे उल्लंघन करण्यात मदत केली. यामुळे एका गुन्हेगारी प्रकरणात अधिकृत प्रवेश आणि प्रभावाचा गैरवापर करण्याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. राण्या राव सध्या तुरुंगात आहेत.

twitter
8/10

के. रामचंद्र राव यांना सक्तीच्या रजेवर

Who is DGP K Ramachandra Rao

या घडामोडींनंतर, कर्नाटक सरकारने मार्च 2025च्या मध्यात राव यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले तर अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील एका पॅनेलने आरोपांची चौकशी केली. राव यांनी तस्करी प्रकरणापासून स्वतःला दूर ठेवले आणि म्हटले की कायद्याने आपले काम करावे. नंतर रजा आदेश मागे घेण्यात आला आणि राव यांना नागरी हक्क अंमलबजावणी शाखेत नियुक्त करण्यात आले.

twitter
9/10

2014 मध्ये 'या' वादामुळे चर्चेत

Who is DGP K Ramachandra Rao

के. रामचंद्र राव यांना 2014 मध्येही वादाचा सामना करावा लागला. राव यांच्या कामावर विभागाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची राण्य राव प्रकरण ही पहिलीच वेळ नव्हती. दक्षिण रेंजचे आयजीपी असताना, राव यांचे नाव कथित पैसे जप्तीच्या वादात समोर आले. 2014 च्या सुरुवातीला, म्हैसूर दक्षिण पोलिसांनी कालिकतला जाणारी म्हैसूरमधील येलवालजवळ एक खाजगी बस थांबवली आणि केरळमधील चार व्यावसायिकांची रोख रक्कम जप्त केली. 

twitter
10/10

Who is DGP K Ramachandra Rao

पोलिसांनी २० लाख रुपये जप्त केल्याचा दावा केला, तर व्यावसायिकांनी प्रत्यक्ष रक्कम २.२७ कोटी रुपये असल्याचा आरोप केला आणि पोलिसांवर एका व्यावसायिकाशी संगनमत करून निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला.

twitter
पुढील
अल्बम

नव्या Skoda Kushaq Facelift चा फर्स्ट लूक आला समोर! डिझाइनपासून ते फिचर्सपर्यंत, जाणून घ्या काय आहे नवं?

पुढील अल्बम

नव्या Skoda Kushaq Facelift चा फर्स्ट लूक आला समोर! डिझाइनपासून ते फिचर्सपर्यंत, जाणून घ्या काय आहे नवं?

नव्या Skoda Kushaq Facelift चा फर्स्ट लूक आला समोर! डिझाइनपासून ते फिचर्सपर्यंत, जाणून घ्या काय आहे नवं?

नव्या Skoda Kushaq Facelift चा फर्स्ट लूक आला समोर! डिझाइनपासून ते फिचर्सपर्यंत, जाणून घ्या काय आहे नवं? 7
मुलींच्या पॅन्टला झिपची काय गरज? जाणून घ्या काय आहेत फायदे

मुलींच्या पॅन्टला झिपची काय गरज? जाणून घ्या काय आहेत फायदे

मुलींच्या पॅन्टला झिपची काय गरज? जाणून घ्या काय आहेत फायदे 9
हाच &#039;तोच&#039; फोटो ; ज्यामुळे माधुरी दीक्षितला मिळाली तिची पहिली Film

हाच 'तोच' फोटो ; ज्यामुळे माधुरी दीक्षितला मिळाली तिची पहिली Film

हाच 'तोच' फोटो ; ज्यामुळे माधुरी दीक्षितला मिळाली तिची पहिली Film 9
Daily Numerology 20 January : आज &#039;या&#039; लोकांनी नातेसंबंधांमध्ये घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा! तर तुमच्या सर्व इच्छा होतील पूर्ण

Daily Numerology 20 January : आज 'या' लोकांनी नातेसंबंधांमध्ये घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा! तर तुमच्या सर्व इच्छा होतील पूर्ण

Daily Numerology 20 January : आज 'या' लोकांनी नातेसंबंधांमध्ये घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा! तर तुमच्या सर्व इच्छा होतील पूर्ण 9