/कोण आहे ध्रुव राठीची पत्नी जुली? ट्राममधील पहिली भेट, सात वर्षांचं प्रेम आणि लग्नाची रंजक कहाणी!

Dhruv Rathee Wife: प्रसिद्ध युट्युबर ध्रुव राठी CJP च्या आंदोलनासाठी भारतात आला आहे. आंदोलनात सहभागी होण्यापूर्वीच त्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे.
प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. CJP प्रोटेस्टमध्ये सहभागी होण्यासाठी भारतात आलेल्या ध्रुव राठी यांना आंदोलनात सहभागी होण्यापूर्वीच ताब्यात घेतल्याची बातमी समोर आली. यानंतर सोशल मीडियावर त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली असून, त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही अनेकांना उत्सुकता वाटू लागली आहे. विशेषतः त्यांची जर्मन पत्नी जुली नेमक्या कोण आहेत आणि दोघांची प्रेमकहाणी कशी सुरू झाली, हे जाणून घेण्याची चाहत्यांना इच्छा आहे.
ध्रुव राठी यांच्या पत्नीचं नाव जुली एलबीआर-राठी (Julie LBR-Rathi) आहे. त्या मूळच्या जर्मनीच्या असून, त्यांचं शिक्षणही तिथेच झालं आहे. जुली हेल्थकेअर क्षेत्रात कार्यरत आहेत. याशिवाय त्या कंटेंट क्रिएटर म्हणूनही सक्रिय आहेत. सोशल मीडियावर त्या आपल्या दैनंदिन आयुष्यातील अनेक क्षण चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात.
ध्रुव आणि जुली यांची प्रेमकहाणी एखाद्या चित्रपटाच्या कथेला साजेशी आहे. दोघांची पहिली भेट २०१४ मध्ये जर्मनीमध्ये झाली. विशेष म्हणजे, ही भेट कोणत्याही पार्टीत किंवा खास कार्यक्रमात नव्हे, तर एका ट्राममध्ये झाली होती. त्यावेळी ध्रुव इंटर्नशिपसाठी निघाले होते, तर जुली शाळेत जाण्यासाठी बाहेर पडल्या होत्या. प्रवासादरम्यान झालेल्या या साध्याशा भेटीचं रूपांतर पुढे एका सुंदर नात्यात झालं. मैत्रीपासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास हळूहळू प्रेमात बदलला.
पहिल्या भेटीनंतर ध्रुव आणि जुली यांनी तब्बल सात वर्षं एकमेकांना डेट केलं. या काळात दोघांचं नातं अधिक घट्ट होत गेलं. अखेर २०२१ मध्ये त्यांनी लग्न करून आयुष्याच्या नव्या प्रवासाला सुरुवात केली.
लग्नानंतरही दोघांमधील प्रेम आणि एकमेकांना दिलेली साथ त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमधून अनेकदा दिसून येते. दोघांनाही फिरण्याची विशेष आवड असून, ते वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरतानाचे फोटो चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात.
लग्नाच्या तीन वर्षांनंतर ध्रुव आणि जुली यांच्या आयुष्यात आणखी एक आनंदाचा क्षण आला. या जोडप्याने आपल्या पहिल्या बाळाचं स्वागत केलं. पालक झाल्यानंतर त्यांच्या आयुष्यातील हा नवा टप्पा चाहत्यांसाठीही आनंदाची बातमी ठरला.
जुली सोशल मीडियावर चांगल्याच सक्रिय आहेत. विशेषतः इन्स्टाग्रामवर त्यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्या आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील क्षण, प्रवासाचे फोटो आणि इतर अपडेट्स शेअर करत असतात. त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर मोठ्या संख्येने फॉलोअर्स आहेत.
एकीकडे ध्रुव राठी आपल्या व्हिडीओंमधून विविध विषयांवर भाष्य करत असतात, तर दुसरीकडे जुली हेल्थकेअर क्षेत्रातील काम आणि कंटेंट क्रिएशन यांचा समतोल साधताना दिसतात. जर्मनीतील एका साध्या ट्राम प्रवासात सुरू झालेलं त्यांचं नातं आज एका सुंदर कुटुंबापर्यंत पोहोचलं आहे. त्यामुळेच ध्रुव आणि जुली यांची प्रेमकहाणी चाहत्यांसाठी खास ठरते.