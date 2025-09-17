English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
26560 कोटींची संपत्ती असूनही 9 ते 5 करतात काम; 92 व्या वर्षीही न चुकता गाठतात ऑफिस, कोण आहे हा कोट्याधीश?

Dr. Prathap C Reddy Networth: कल्पना करा... हजारो कोटी रुपयांचा व्यवसाय आणि 92 वर्षांचा वृद्ध माणूस. त्यातही ही व्यक्ती दररोज ऑफिसमध्ये जाते आणि 9 ते 5 वाजेपर्यंत काम करते. तुम्हाला कदाचित विश्वास बसणार नाही, पण वास्तव असे आहे की ज्या वयात लोक अनेकदा चालण्यास असमर्थ असतात, त्या वयात अपोलो हॉस्पिटल्सचे संस्थापक डॉ. प्रताप सी. रेड्डी दररोज ऑफिसमध्ये जातातच, शिवाय इतरही काम करतात.  

Shivraj Yadav | Sep 17, 2025, 03:51 PM IST
डॉ. प्रताप सी. रेड्डी हे देशातील सर्वात मोठ्या हॉस्पिटल नेटवर्कचे संस्थापक आहेत. त्यांच्या कठोर परिश्रमाने आणि दूरदृष्टीने देशातील संपूर्ण आरोग्यसेवेचा लँडस्केप बदलून टाकला आहे. डॉ. रेड्डी 92 वर्षांचे आहेत आणि या वयातही ते दररोज सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत ऑफिसला जातात. आठवड्याचे सहा दिवस काम करणाऱ्या या वयातही डॉ. रेड्डी यांच्या जीवनशैलीबद्दल जाणून लोक आश्चर्यचकित होतात.  

या वयात डॉ. रेड्डी यांची त्यांच्या कामाबद्दलची ऊर्जा आणि समर्पण एखाद्या तरुणाला लाजवेल असं आहे. ते आरोग्यसेवेला त्यांची आवड म्हणतात आणि या वयातही ती सुधारण्यासाठी काम करत राहतात.   

डॉ. रेड्डी यांनी 1983 मध्ये अपोलो हॉस्पिटल्स सुरू केले. देशात आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि उपचारांसाठी लोकांना परदेशात जावे लागत असल्याचे पाहून त्यांना ही कल्पना सुचली.  

डॉ. रेड्डी यांनी जागतिक वैद्यकीय सेवा देऊन देशाच्या आरोग्यसेवेत कायमचे परिवर्तन घडवून आणले. चेन्नई येथे जन्मलेल्या डॉ. रेड्डी यांनी स्टॅनली मेडिकल कॉलेजमधून एमबीबीएस केले आणि अमेरिकेत हृदयरोगतज्ज्ञ म्हणून प्रशिक्षण घेतले. 1970 च्या दशकात, त्यांच्या वडिलांच्या एका पत्राने त्यांना भारतात परतण्याची प्रेरणा दिली.  

1979 मध्ये, आरोग्य सुविधांअभावी एका रुग्णाचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे त्यांना खूप दुःख झाले. त्यानंतर त्यांनी अपोलो हॉस्पिटल्सची साखळी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. उपचारांशिवाय कोणीही मरणार नाही याची खात्री करण्यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले.  

आज, अपोलो हॉस्पिटल्स एका हॉस्पिटलपुरतं मर्यादित नसून, आरोग्यसेवा साम्राज्य आहे. आज, अपोलो हॉस्पिटल्सकडे देशभरात 71 रुग्णालये, 5000 हून अधिक औषधांची दुकानं, 291 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि एक डिजिटल आरोग्य प्लॅटफॉर्म आहे. हा समूह देशभरात दर्जेदार आरोग्यसेवा प्रदान करतो. हा समूह सतत त्यांच्या सुविधांचा विस्तार करत आहे.  

अपोलो हॉस्पिटल्सचे मार्केट कॅप 70 हजार कोटींपेक्षा जास्त झाले आहे. रेड्डी कुटुंबाचा त्यात 29.3 टक्के हिस्सा आहे. फोर्ब्सच्या मते, डॉ. रेड्डी यांची एकूण संपत्ती 26 हजार 560 कोटी आहे. हजारो कोटींची संपत्ती असूनही, ते अतिशय साधे जीवन जगतात.  

