26560 कोटींची संपत्ती असूनही 9 ते 5 करतात काम; 92 व्या वर्षीही न चुकता गाठतात ऑफिस, कोण आहे हा कोट्याधीश?
Dr. Prathap C Reddy Networth: कल्पना करा... हजारो कोटी रुपयांचा व्यवसाय आणि 92 वर्षांचा वृद्ध माणूस. त्यातही ही व्यक्ती दररोज ऑफिसमध्ये जाते आणि 9 ते 5 वाजेपर्यंत काम करते. तुम्हाला कदाचित विश्वास बसणार नाही, पण वास्तव असे आहे की ज्या वयात लोक अनेकदा चालण्यास असमर्थ असतात, त्या वयात अपोलो हॉस्पिटल्सचे संस्थापक डॉ. प्रताप सी. रेड्डी दररोज ऑफिसमध्ये जातातच, शिवाय इतरही काम करतात.
Shivraj Yadav | Sep 17, 2025, 03:51 PM IST
1/8
Dr. Prathap C Reddy Networth: कल्पना करा... हजारो कोटी रुपयांचा व्यवसाय आणि 92 वर्षांचा वृद्ध माणूस. त्यातही ही व्यक्ती दररोज ऑफिसमध्ये जाते आणि 9 ते 5 वाजेपर्यंत काम करते. तुम्हाला कदाचित विश्वास बसणार नाही, पण वास्तव असे आहे की ज्या वयात लोक अनेकदा चालण्यास असमर्थ असतात, त्या वयात अपोलो हॉस्पिटल्सचे संस्थापक डॉ. प्रताप सी. रेड्डी दररोज ऑफिसमध्ये जातातच, शिवाय इतरही काम करतात.
2/8
डॉ. प्रताप सी. रेड्डी हे देशातील सर्वात मोठ्या हॉस्पिटल नेटवर्कचे संस्थापक आहेत. त्यांच्या कठोर परिश्रमाने आणि दूरदृष्टीने देशातील संपूर्ण आरोग्यसेवेचा लँडस्केप बदलून टाकला आहे. डॉ. रेड्डी 92 वर्षांचे आहेत आणि या वयातही ते दररोज सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत ऑफिसला जातात. आठवड्याचे सहा दिवस काम करणाऱ्या या वयातही डॉ. रेड्डी यांच्या जीवनशैलीबद्दल जाणून लोक आश्चर्यचकित होतात.
3/8
4/8
5/8
डॉ. रेड्डी यांनी जागतिक वैद्यकीय सेवा देऊन देशाच्या आरोग्यसेवेत कायमचे परिवर्तन घडवून आणले. चेन्नई येथे जन्मलेल्या डॉ. रेड्डी यांनी स्टॅनली मेडिकल कॉलेजमधून एमबीबीएस केले आणि अमेरिकेत हृदयरोगतज्ज्ञ म्हणून प्रशिक्षण घेतले. 1970 च्या दशकात, त्यांच्या वडिलांच्या एका पत्राने त्यांना भारतात परतण्याची प्रेरणा दिली.
6/8
7/8