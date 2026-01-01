English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • जगातील सर्वात बोल्ड गोलंदाज... तिच्या फोटोंनीच व्हाल क्लिन बोल्ड! RCB ने तिच्यासाठी किती पैसे मोजले?

जगातील सर्वात बोल्ड गोलंदाज... तिच्या फोटोंनीच व्हाल 'क्लिन बोल्ड'! RCB ने तिच्यासाठी किती पैसे मोजले?

Women Cricketer: सध्या आयपीएलमधील खेळाडू आणि संघ बांधणीची सुरुवात असताना दुसरीकडे वुमन्स प्रिमिअर लीगची धुमधडाक्यात सुरु होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच एका नामवंत खेळाडूची जोरदार चर्चा आहे. ती आहे तरी कोण हे पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Jan 02, 2026, 01:07 AM IST
twitter
1/9

सगळीकडे तिचीच चर्चा

laurenbell

सध्या भारतीय क्रिकेट चाहत्यांमध्ये याच नावाची चर्चा आहे. मात्र ही तरुणी आहे तरी कोण? जाणून घ्या तिच्याबद्दलच्या खास गोष्टी...

twitter
2/9

स्पर्धेआधीच खेळाडू चर्चेत

laurenbell

महिला प्रीमियर लीगच्या आगामी हंगामापूर्वी, काही क्रिकेटपटूंनी आधीच बातम्यांमध्ये स्थान मिळवले आहे. कधी सोशल मीडियामुळे तर कधी उत्तम कामगिरीमुळे...  

twitter
3/9

मूळची कुठली?

laurenbell

अशीच एक खेळाडू म्हणजे लॉरेन बेल. ही इंग्लिश वेगवान गोलंदाज तिच्या गोलंदाजी तसेच तिच्या सौंदर्यासाठी ओळखली जाते.  

twitter
4/9

विशेषतः प्रभावी

laurenbell

लॉरेन मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये विशेषतः प्रभावी राहिली आहे. ती मैदानावर दिसाणाऱ्या क्रिकेपटूंपैकी सर्वात सुंदर क्रिकेटर्सपैकी एक आहे. 

twitter
5/9

किती पैसे दिले तिला?

laurenbell

म्हणूनच आरसीबी संघाने आगामी डब्ल्यूपीएल हंगामासाठी लॉरेनसाठी मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि पैसा गुंतवला पाहिजे. आरसीबीने तिला ₹90 लाखांच्या मोठ्या रकमेत त्यांच्या संघात सहभागी करुन घेतलं आहे.

twitter
6/9

सर्वात फिट खेळाडूंपैकी एक

laurenbell

लॉरेनला महिला क्रिकेटमधील सर्वात फिट खेळाडूंपैकी एक मानले जाते. लॉरेन तिच्या गोलंदाजीसाठी ओळखली जाते, परंतु तिच्याकडे बॅटने तिची ताकद दाखवण्याची क्षमता देखील आहे.

twitter
7/9

गोलंदाजी खूपच घातक

laurenbell

लॉरेनची गोलंदाजी खूपच घातक मानली जाते. लॉरेनने इंग्लंडसाठी फक्त पाच कसोटी सामन्यांमध्ये 18 बळी घेतले आहेत. त्यामुळे, महिला प्रीमियर लीगमध्येही ती तिची प्रतिभा दाखवेल अशी आशा आहे.  

twitter
8/9

कौतुकास्पद कामगिरी

laurenbell

लॉरेनने टी-20 स्वरूपातही कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. तिने इंग्लंडसाठी 36 टी-20 सामन्यांमध्ये 50 विकेट्स घेतल्या आहेत आणि बिग बॅश लीगसारख्या स्पर्धांमध्ये खेळण्याचा अनुभवही तिला आहे.

twitter
9/9

एक घातक शस्त्र

laurenbell

या संदर्भात, महिला प्रीमियर लीगच्या आगामी हंगामात स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वाखाली लॉरेन आरसीबीसाठी गोलंदाजीचे एक घातक शस्त्र बनू शकते. (फोटो इन्स्टाग्राम आणि सोशल मीडियावरुन साभार)  

twitter
पुढील
अल्बम

संपूर्ण जगात 2026 वर्ष सुरु झाले असताना या देशात अजूनही सुरु आहे 2018 वर्ष; टाईम मशीनमध्ये बदलली

पुढील अल्बम

संपूर्ण जगात 2026 वर्ष सुरु झाले असताना या देशात अजूनही सुरु आहे 2018 वर्ष; टाईम मशीनमध्ये बदलली

संपूर्ण जगात 2026 वर्ष सुरु झाले असताना या देशात अजूनही सुरु आहे 2018 वर्ष; टाईम मशीनमध्ये बदलली

संपूर्ण जगात 2026 वर्ष सुरु झाले असताना या देशात अजूनही सुरु आहे 2018 वर्ष; टाईम मशीनमध्ये बदलली 9
2026 मधील महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे सण कधी? जाणून घ्या तारीख आणि मुहूर्त

2026 मधील महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे सण कधी? जाणून घ्या तारीख आणि मुहूर्त

2026 मधील महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे सण कधी? जाणून घ्या तारीख आणि मुहूर्त 13
Jio Cheapest Plan: 2026 चा सर्वात स्वस्त 5G प्लान, Jio ने दिलीय गुड न्यूज!

Jio Cheapest Plan: 2026 चा सर्वात स्वस्त 5G प्लान, Jio ने दिलीय गुड न्यूज!

Jio Cheapest Plan: 2026 चा सर्वात स्वस्त 5G प्लान, Jio ने दिलीय गुड न्यूज! 9
मुलीला S*x टॉय दिल्याच्या खुलाश्यानंतर अभिनेत्रीसोबत धक्कादायक प्रकार; म्हणाली, &#039;मला रात्री...&#039;

मुलीला S*x टॉय दिल्याच्या खुलाश्यानंतर अभिनेत्रीसोबत धक्कादायक प्रकार; म्हणाली, 'मला रात्री...'

मुलीला S*x टॉय दिल्याच्या खुलाश्यानंतर अभिनेत्रीसोबत धक्कादायक प्रकार; म्हणाली, 'मला रात्री...' 10