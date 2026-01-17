Mary Kom Divorce Controversy: कोण आहेत K Onler Kom? मेरी कोमचे माजी पती आणि एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्सचे आरोपामुळे आले चर्चेत
Mary kom- Onler Controversy: सध्या मेरी कोम आणि तिचे माजी पती यांच्यातील वाद चव्हाटयावर आला आहे. दोघेही एकमेकांवर आरोप करत आहेत. एकेकाळी मेरी कोमची ताकद मानले जाणारे मेरी कोमचे माजी पती के ऑन्लर कोम नक्की कोण आहे? याबद्दल जाणून घेऊयात..
Tejashree Gaikwad | Jan 17, 2026, 01:38 PM IST
बायोपिकनंतर वाढलेली उत्सुकता
२०१४ मध्ये मेरी कोमची बायोपिक प्रदर्शित झाली, तेव्हा प्रेक्षकांनी केवळ एका जागतिक दर्जाच्या बॉक्सरची कहाणी पाहिली नाही, तर संघर्ष, त्याग आणि कुटुंबाच्या पाठिंब्याची भावनिक गोष्टही अनुभवली. त्या काळात अनेकांना उत्सुकता होती की, मेरी कोमच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या कठीण टप्प्यात तिच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहणारा व्यक्ती कोण होता. दीर्घकाळ असे मानले गेले की तिचे पती करुंग ओंखोलर ऊर्फ K Onler Kom हेच तिचे सर्वात मोठे बळ होते. मात्र कालांतराने या नात्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. अलीकडेच रजत शर्मांच्या ‘आप की अदालत’ या कार्यक्रमात मेरी कोमने केलेल्या वक्तव्यांमुळे त्यांच्या जवळपास २० वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
K Onler Kom कोण आहेत?
K. Onler Kom यांचे पूर्ण नाव करुंग ओंखोलर (Karung Onkholer) आहे आणि ते मणिपूरचे रहिवासी आहेत. त्यांची ओळख केवळ “मेरी कोमचे पती” एवढी मर्यादित नाही. ऑनलर यांनी दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतले असून, तरुणपणी ते एक उत्कृष्ट फुटबॉलपटू होते. शिलॉन्ग येथे एक्साइज अँड कस्टम्स संघाकडून त्यांनी फुटबॉलही खेळला आहे.
दिल्लीतील भेटीतून सुरू झालेली प्रेमकहाणी
मेरी कोम आणि ऑनलर यांची ओळख २००० च्या सुरुवातीला दिल्लीमध्ये झाली. त्या काळात मेरी कोम करिअरच्या संघर्षमय टप्प्यात होत्या. असे सांगितले जाते की, ऑनलर यांनी तिला कागदपत्रे, निवास व्यवस्था आणि स्पर्धांशी संबंधित अनेक छोट्या-मोठ्या गोष्टींमध्ये मदत केली. हळूहळू दोघांमध्ये जवळीक वाढली आणि अखेर २००५ मध्ये त्यांनी विवाह केला.
मेरी कोमच्या यशामागील ऑनलरचा वाटा
कुटुंब
नात्यातील तणाव आणि गंभीर आरोप
मेरी कोमने अलीकडेच प्रथमच जाहीरपणे सांगितले की त्यांनी तब्बल २० वर्षांचे वैवाहिक नाते का संपवले. त्यांच्या आरोपानुसार, ऑनलर यांनी त्यांच्या बॉक्सिंग कारकिर्दीतून मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांचा गैरवापर केला, तसेच त्यांच्या माहितीस न देता कर्जे घेतली आणि मालमत्तांचे व्यवहार केले. मेरी कोमच्या म्हणण्यानुसार, त्या सक्रियपणे रिंगमध्ये खेळत असल्याने या आर्थिक अनियमिततांची त्यांना वेळेवर कल्पना आली नाही.
ऑनलर कोमने तोडले मौन
या आरोपांनंतर ऑनलर कोम यांनीही आपली बाजू मांडली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वैवाहिक तणावामागे मेरी कोमचे कथित एक्स्ट्रा मॅरिटल संबंध कारणीभूत होते. त्यांनी दावा केला की २०१३ मध्ये एका ज्युनियर बॉक्सरशी संबंधित वाद निर्माण झाला होता, जो तेव्हा मिटवण्यात आला. मात्र २०१७ नंतर पुन्हा एका जवळच्या नात्यामुळे मतभेद वाढले, ज्याचा संबंध मेरी कोमच्या बॉक्सिंग अकादमीशी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
