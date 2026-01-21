English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
24 तासांत बनली भारताची 'नॅशनल क्रश'; साडी नेसलेल्या 'या' जर्मन तरुणीने सोशल मीडियावर कसा उडवला धुरळा?

Viral German Girl In Saree: भारतात राहणारी नाही तरीही भारतीय संस्कृतीबद्दल प्रेम असलेली आणि सोशल मिडियावर अवघ्या 24 तासात 'नॅशनल क्रश' बनलेली जर्मन मुलगी. ही मुलगी कोण आहे? तिचे काम काय? पुढील बातमीतून जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Jan 21, 2026, 06:23 PM IST
व्हायरल जर्मन मुलगी कोण आहे?

Viral German Girl In Saree

सोशल मीडियाच्या जगात रातोरात प्रसिद्ध होणाऱ्यांची संख्या मोठी असली, तरी सध्या एका परदेशी तरुणीने आपल्या भारतीय सौंदर्याने संपूर्ण इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला आहे. भारतीय पेहरावातील तिचा अस्सल देशी अंदाज पाहून नेटिझन्स तिच्या प्रेमात पडले आहेत.  

व्हायरल जर्मन मुलगी कोण आहे?

Viral German Girl In Saree

सध्या एका जर्मन मुलीचे फोटो सोशल मिडियावर खुपच व्हायरल होत आहेत. कपाळावर टिकली, कानात झुमके आणि साडी नेसलेल्या या मुलीच्या संस्कारी-सुशील लूकने सर्वांच्याच मनाचा ताबा घेतला आहे. अवघ्या 24 तासात ती भारताची 'नॅशनल क्रश' बनली आहे. चला तर मग जाणून घेऊया ही जर्मन सुंदरी आहे तरी कोण?   

व्हायरल जर्मन मुलगी कोण आहे?

Viral German Girl In Saree

ही व्हायरल जर्मन मुलगी एक कंटेट क्रिएटर आहे. तिचे नाव लिझ असे आहे. ती बेंगळूरमध्ये फिरण्यासाठी आणि तिच्या कामासाठी आली होती.   

व्हायरल जर्मन मुलगी कोण आहे?

Viral German Girl In Saree

यावेळी तिनं सोनेरी रंगाची, लाल काठ असलेली साडी नेसली होती. बेंगळूरमध्ये फिरत असताना राकेश नाइक या स्ट्रिट फोटोग्राफरने तिचे काही सुंदर असे फोटो त्याच्या कॅमेऱ्यात टिपले.   

व्हायरल जर्मन मुलगी कोण आहे?

Viral German Girl In Saree

हे फोटो खुपच नैसर्गिक आणि सुंदर होते. या फोटोंमध्ये लिझचे नैसर्गिक सौंदर्य झळकत होते. हे फोटो सोशल मिडियावर इतके व्हायरल झाले की ती नॅशनल क्रश बनली.   

व्हायरल जर्मन मुलगी कोण आहे?

Viral German Girl In Saree

या जर्मन मुलीचा साधेपणा आणि नाजुक हसण्याने सर्वांना भूलवलं आहे. सोबत भारतीय संस्कृतीबद्दल तिच्या मनात असलेल्या सन्मानाने आणि आवडीने सोशल मिडियावर सर्वांची मने जिंकली आहेत.   

व्हायरल जर्मन मुलगी कोण आहे?

Viral German Girl In Saree

राकेशने काढलेले लिझचे हे फोटो सोशल मिडियावर सध्या व्हायरल होत असले तरी, तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर साडी नेसलेले आणि लेहंगा घातलेले असेल बरेच फोटो आहेत.  

व्हायरल जर्मन मुलगी कोण आहे?

Viral German Girl In Saree

एका पोस्टमध्ये ती लाल साडीमध्ये दिसत आहे. यावेळी तिने डायमंडचे कडे आणि गळ्यात एक डायमंडचा हार-कानातले असे कमी पण उठून दिसणारे दागिने परिधान केले आहेत. तिच्या हा साधा लूक देखील एका नजरेत घायाळ करणारा आहे.   

व्हायरल जर्मन मुलगी कोण आहे?

Viral German Girl In Saree

तसेच अकाऊंटवर पोस्ट केलेल्या काही फोटोंमध्ये तिने लाल, हिरव्या आणि पिवळ्या रंगाचा लेंहंगा आणि ओढणी परिधान केलेला लूक दिसत आहे. यामध्ये लिझ एका भारतीय राजकुमारी प्रमाणे दिसत आहे.   

