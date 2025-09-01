स्पोर्ट्स अँकरच्या हॉट लूकवर सगळेच फिदा, वडील दिग्गज क्रिकेटर तर सारा तेंडुलकरशी आहे खास कनेक्शन
Grace Hayden : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटमधील दिग्गज क्रिकेटर मॅथ्यू हेडनची मुलगी ग्रेस हेडन दिल्ली प्रीमिअर लीग 2025 मध्ये एक स्पोर्ट्स अँकर म्हणून काम करतेय. स्टार स्पोर्ट्ससोबत आयपीएल 2025 मध्ये लोकांची मन जिंकल्यावर आता ग्रेस हेडन ही अधिकृतपणे दिल्ली प्रीमिअर लीग 2025 मध्ये सुद्धा स्पोर्ट्स अँकर म्हणून काम करत आहे. ग्रेस हेडनची स्टाईल, क्रिकेटबद्दल असणारी माहिती आणि सारा तेंडुलकर सोबत तिचं असणार खास कनेक्शन इत्यादींमुळे तिच्याविषयी खूप चर्चा होत आहे.
Pooja Pawar | Sep 01, 2025, 06:29 PM IST
