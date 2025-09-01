English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
स्पोर्ट्स अँकरच्या हॉट लूकवर सगळेच फिदा, वडील दिग्गज क्रिकेटर तर सारा तेंडुलकरशी आहे खास कनेक्शन

Grace Hayden : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटमधील दिग्गज क्रिकेटर मॅथ्यू हेडनची मुलगी ग्रेस हेडन दिल्ली प्रीमिअर लीग 2025 मध्ये एक स्पोर्ट्स अँकर म्हणून काम करतेय. स्टार स्पोर्ट्ससोबत आयपीएल 2025 मध्ये लोकांची मन जिंकल्यावर आता ग्रेस हेडन ही अधिकृतपणे दिल्ली प्रीमिअर लीग 2025 मध्ये सुद्धा स्पोर्ट्स अँकर म्हणून काम करत आहे. ग्रेस हेडनची स्टाईल, क्रिकेटबद्दल असणारी माहिती आणि सारा तेंडुलकर सोबत तिचं असणार खास कनेक्शन इत्यादींमुळे तिच्याविषयी खूप चर्चा होत आहे. 

Pooja Pawar | Sep 01, 2025, 06:29 PM IST
दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (DPL 2025 ) ची अधिकृत अँकर म्हणून ग्रेस हेडन चर्चेत राहिली आहे. ती या स्पर्धेचा चेहरा बनली. आता ही स्पर्धा संपली असली तरी त्यानंतरही ग्रेसची चर्चा होत आहे.

ग्रेस हेडन हिने आयपीएल 2025 मध्ये सुद्धा स्टार स्पोर्ट्स सोबत कॉमेंट्री केली. त्यानंतर दिल्ली प्रीमिअर लीगच्या मोठ्या टी २० लीगमध्ये तर ग्रेस हेडन अनेक स्टायलिस्ट बदल केले. 

ग्रेस हेडनने काही दिवसांपूर्वी इटलीमध्ये बिकिनी घालून केलेलं फोटोशूट सोशल मीडियावर व्हायरल होतंय. ग्रेस हेडनची लाईफस्टाईल कशी आहे हे जाणून घेण्यासाठी तिचे फॅन्स उत्सुक आहेत. 

क्रिकेट फॅन्सला ग्रेस हेडन अँकरिंग करताना करत असलेलं विश्लेषण खूप आवडतं. त्यामुळे ग्रेस हेडनच्या क्रिकेट कॉमेंट्रीचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. मैदानावरील स्टायलिश कपड्यांपासून ते सामन्यानंतरच्या ग्लॅमरस लूकपर्यंत, ग्रेसने डीपीएलमध्ये फॅशन ट्रेंड सेट केले आहेत.

ग्रेस हेडनचे बॉयफ्रेंड विल्सन स्टॅथम सोबत सुट्टी घालवतानाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतं आहेत. यावर्षी ती इंटरनेटवर सर्वात जास्त सर्च करण्यात आलेल्या महिला स्पोर्ट्स अँकरपैकी एक आहे.   

सचिन तेंडुलकरची मुलगी सारा तेंडुलकर सोबत सुद्धा ग्रेस हेडनची खूप चांगली मैत्री आहे. अनेकदा त्यांना एकत्र पाहण्यात आले. सारा आणि ग्रेस हेडनची मैत्री सुद्धा खूप खास आहे, अनेकदा दोघी कॅफेमध्ये किंवा रेस्टोरंटमध्ये दिसतात. 

प्रेक्षकांना ग्रेस हेडनची स्पोर्ट्स अँकरिंग आणि विश्लेषण खूप आवडते. ग्रेस हेडनचे काही व्हिडीओ व्हायरल होत असून तिच्या फॉलोअर्समध्ये सुद्धा मोठी वाढ झाली आहे. मैदानावरील आकर्षक पोशाखांपासून ते सामन्यानंतरच्या ग्लॅमरस लूकपर्यंत, ग्रेसने डीपीएलमध्ये फॅशन ट्रेंड सेट केले आहेत.

ग्रेस हेडन ही ऑस्ट्रेलियाचा माजी दिग्गज क्रिकेटर मॅथ्यू हेडनची मुलगी आहे. मॅथ्यू हेडन सुद्धा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यावर कॉमेंटेटर म्हणून काम करतोय.   

