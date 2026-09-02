कोण आहे 'हनुमान अंश'ची अभिनेत्री पूर्णिमा तिवारी? नीम करोली बाबांच्या पत्नीच्या भूमिकेने बदललं नशीब

'हनुमान अंश' हा चित्रपट चांगलाच चर्चेत आहे. केवळ २ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने आतापर्यंत ५३ कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली आहे.
'हनुमान अंश' हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई करत आहे. अवघ्या 2 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने 53 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केल्याचं सांगितलं जात आहे. विशेष म्हणजे चित्रपटातील मुख्य अभिनेत्रीच्या अभिनयाचं आणि साध्या लूकचं प्रेक्षकांकडून कौतुक होत आहे. त्यामुळे ही अभिनेत्री नेमकी कोण आहे, याची उत्सुकता आता चाहत्यांमध्ये वाढली आहे.
कमी बजेटमध्ये तयार झालेला एखादा चित्रपट अपेक्षेपलीकडे यश मिळवतो, तेव्हा त्याची चर्चा होणं साहजिकच आहे. 2026 मधील चर्चेत असलेल्या चित्रपटांमध्ये 'हनुमान अंश'ने असंच अनपेक्षित यश मिळवलं आहे. या आध्यात्मिक कथेत शोभिनव सत्या यांनी नीम करोली बाबांची मध्यवर्ती भूमिका साकारली आहे. मात्र, चित्रपटाला भावनिक आधार देणाऱ्या महत्त्वाच्या भूमिकांपैकी एक भूमिका अभिनेत्री पूर्णिमा तिवारी यांनी साकारली आहे. चित्रपटात त्या नीम करोली बाबांच्या पत्नी रामबेटी शर्मा यांच्या भूमिकेत दिसत आहेत. त्यांच्या साधेपणाने आणि संयमी अभिनयाने प्रेक्षकांचं विशेष लक्ष वेधून घेतलं आहे.
पूर्णिमा तिवारी यांच्या 'हनुमान अंश'मधील लूकची सोशल मीडियावर विशेष चर्चा आहे. खऱ्या आयुष्यात आणि सोशल मीडियावर मॉडर्न आणि ग्लॅमरस अंदाजात दिसणाऱ्या पूर्णिमा यांनी चित्रपटासाठी मात्र पूर्णपणे वेगळा अवतार धारण केला. 1950च्या दशकातील साध्या गृहिणीची भूमिका साकारताना त्यांनी आपल्या देहबोलीपासून वेशभूषेपर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये बदल केला. साधी कॉटनची साडी, चेहऱ्यावरचा संयम आणि एक गृहिणी म्हणून असलेली शांत प्रतिष्ठा या सगळ्यामुळे त्यांचा रामबेटींचा लूक प्रेक्षकांच्या मनात ठसला आहे. सोशल मीडियावरील त्यांचा ग्लॅमरस अंदाज आणि 'हनुमान अंश'मधील साधं व्यक्तिमत्त्व यातील फरक पाहून चाहतेही आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.
'हनुमान अंश' हा केवळ नीम करोली बाबांच्या आध्यात्मिक प्रवासावर किंवा त्यांच्या चमत्कारांवर आधारित चित्रपट नाही. त्यांच्या आयुष्यातील कौटुंबिक आणि मानवी बाजूही या कथेत दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पूर्णिमा तिवारी यांनी साकारलेली रामबेटी शर्मा ही व्यक्तिरेखा याच भावनिक बाजूला अधोरेखित करते. एका पत्नीच्या नजरेतून पतीच्या आयुष्यातील बदल, संसाराची जबाबदारी आणि पुढे आध्यात्मिक मार्गाकडे झालेला त्यांचा प्रवास हा भाग पूर्णिमांनी संवेदनशीलपणे साकारला आहे. त्यामुळे त्यांची भूमिका केवळ सहकलाकाराची न राहता संपूर्ण कथेला भावनिक खोली देणारी ठरते.
'हनुमान अंश'मुळे पूर्णिमा तिवारी यांना मोठी लोकप्रियता मिळाली असली, तरी अभिनय क्षेत्रातील त्यांचा प्रवास काही नवीन नाही. टीव्ही, ओटीटी आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये त्यांनी यापूर्वीही काम केलं आहे. त्यांनी 'प्यार की राहें', 'गुम है किसी के प्यार में' यांसारख्या टीव्ही प्रोजेक्ट्समध्ये काम केलं आहे. याशिवाय नेटफ्लिक्सच्या 'चूना' या वेब सीरिजमध्येही त्या दिसल्या होत्या. चित्रपटांमध्ये 'लकीरें', 'हुड़दंग' आणि 'रात अकेली है' यांसारख्या प्रोजेक्ट्सचा त्यांच्या कारकिर्दीत समावेश आहे. मात्र, 'हनुमान अंश'ने त्यांच्या करिअरला वेगळीच ओळख मिळवून दिली आहे. रामबेटीच्या भूमिकेमुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षकांचं प्रेम मिळत आहे. या भूमिकेबद्दल स्वतः पूर्णिमाही भावुक आहेत आणि त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया बायोमध्ये रामबेटीची भूमिका साकारण्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
'हनुमान अंश'च्या कमाईचा प्रवासही तितकाच लक्षवेधी ठरला आहे. सुरुवातीला चित्रपटाची बॉक्स ऑफिसवरची सुरुवात फारशी मोठी नव्हती. पहिल्या दिवशी चित्रपटाने सुमारे 10 लाख रुपयांची कमाई केली होती. मात्र, प्रेक्षकांच्या तोंडी प्रसिद्धीमुळे चित्रपटाला हळूहळू वेग मिळाला. चौथ्या आठवड्यातही चित्रपटाच्या कमाईत मोठी वाढ पाहायला मिळाली.
ट्रेड रिपोर्ट्सनुसार, 24 दिवसांत चित्रपटाने भारतात 40.13 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नेट कलेक्शन केलं. चौथ्या वीकेंडमध्ये 22व्या दिवशी 6.25 कोटी, 23व्या दिवशी 9.25 कोटी आणि 24व्या दिवशी 12.75 कोटी रुपयांची कमाई झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
जागतिक स्तरावर चित्रपटाची कमाई 53 कोटी रुपयांच्या पुढे गेल्याचं वृत्त आहे. त्यामुळे 'हनुमान अंश' हा केवळ बॉक्स ऑफिसवरील सरप्राइज हिट ठरला नाही, तर पूर्णिमा तिवारी यांच्या करिअरलाही एक नवी दिशा देणारा चित्रपट ठरत आहे.