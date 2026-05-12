हैदराबादची मॅाडेल फॅशनविश्वात चर्चेच्या केंद्रस्थानी! कोण आहे भाविता मांडवा? मेट गालातील तिच्या लूकची जोरदार चर्चा

Written ByShubhangi MereUpdated byShubhangi Mere
Published: May 12, 2026, 08:26 PM IST|Updated: May 12, 2026, 08:26 PM IST

जगप्रसिद्ध Met Gala 2026 च्या रेड कारपेटवर भारतीय मॅाडेल भविता मांडवा हिने जेव्हा पाऊल ठेवले तेव्हा तिने सर्वाचेच लक्ष वेधून घेतले. मोठे स्टार्स या रेड कारपेटवर आले होते पण भविता मांडवा हीने तिच्या साध्या जीन्स आणि फिकट रंगाच्या टॉपमध्ये सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. 

चर्चेत असलेली भविता मांडवा हिच्या लुकनंतर तिची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे, भाविताच्या या लूकबद्दल लोक दोन गटांमध्ये नेटकरी विभागले गेले आहेत. फोटो सौजन्य -Instagram

अनेकांचे असे म्हणणे आहे की भविताने मेट गालाच्या दिखाऊ परंपरेला डौलदारपणे आव्हान दिले आहे. तर काहीजण सोशल मिडियावर याबद्दल युक्तिवाद देखील करत आहेत. फोटो सौजन्य -Instagram

काही नेटकऱ्यांनी असेही लिहीले होते की इतक्या मोठ्या दिनासाठी हा पोशाख खूपच सोपा होता आणि त्याचा 'नाट्यमय प्रभाव' नव्हता. यावर काही नेटकरी तिला प्रश्न देखील करत आहेत. फोटो सौजन्य -Instagram

भाविता मांडवा ही अवघ्या 26 वर्षांची आहे, आज फॅशन इंडस्ट्रीतील एक उदयोन्मुख स्टार आहे. हैदराबादमध्ये वाढलेली भाविता 2024 मध्ये न्यूयॉर्क विद्यापीठात आर्किटेक्चरचा अभ्यास तिने केला आहे. फोटो सौजन्य -Instagram

तिच्या या मॅाडेलिंग करिअरची सुरुवात ही एक सिनेमासारखी आहे, ती एकदा तिच्या मित्रांसोबत बिरयानी खाण्यासाठी गेली होती. फोटो सौजन्य -Instagram

जेव्हा ती न्यूयॉर्कमधील सबवे स्टेशनवर असताना एका स्काऊटने तिने लक्ष वेधले आणि तेथूनच तिच्या मॉडेलिंग कारकीर्दीची सुरुवात झाली होती. फोटो सौजन्य -Instagram

सबवे स्टेशनवर सुरू झालेला हा प्रवास लवकरच पॅरिस आणि न्यूयॉर्कच्या प्रमुख धावपट्टीवर पोहोचला. तिने डायर, बोटेगा वेनेटा आणि कौरेजेस सारख्या मोठ्या ब्रँडसाठी देखील काम केले आहे. फोटो सौजन्य -Instagram

