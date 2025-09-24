टीम इंडियाचा अनोखा ‘हिरो’! फक्त 21 रुपयांत घर सोडून निघाला, आज विराट-धोनींच्या कारकिर्दीचा शिल्पकार ठरलेला ‘रघू भैया’ आहे तरी कोण?
Who is India’s throwdown specialist Raghavendra Dwivedi: भारतीय क्रिकेट संघातील स्टार खेळाडूंच्या चमकदार यशामागे अशी एक व्यक्ती आहे ज्याबद्दल आजही अनेकांना माहित नाही. चला टीम इंडियाच्या राघवेंद्र द्विवेदीबद्दल जाणून घेऊयात..
Tejashree Gaikwad | Sep 24, 2025, 08:57 AM IST
1/8
सचिन तेंडुलकरने दिली मोठी संधी
2/8
नॅशनल क्रिकेट अकादमीतील कष्ट
3/8
रणजी टीमपर्यंतचा प्रवास
तेथे त्याने स्थानिक खेळाडूंना सातत्याने थ्रोडाउन देत स्वतःची ओळख निर्माण केली. माजी कर्नाटक क्रिकेटपटू तिलक नाईडू यांनी त्याची ओळख भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज जावगळ श्रीनाथ यांच्याशी करून दिली. त्याच्या कार्यशैलीने प्रभावित होऊन त्याला कर्नाटक रणजी संघात बोलावण्यात आले. हे त्याच्या आयुष्यातील टर्निंग पॉइंट ठरले.
4/8
5/8
21 रुपयांत सुरु झालेला प्रवास
कर्नाटकातील कुमटा गावचा मुलगा असलेल्या राघवेंद्रला लहानपणापासून क्रिकेटची प्रचंड आवड होती. वडिलांच्या विरोधात जाऊन त्यांनी केवळ 21 रुपयांसह घर सोडले. त्यांचे क्रिकेटर होण्याचे स्वप्न मात्र हात फ्रॅक्चर झाल्यामुळे अपुरे राहिले. पण त्याने हार न मानता, हुबळीत स्थानिक खेळाडूंना नेटमध्ये बॉल टाकण्याचे काम सुरू केले.
6/8
2011 पासून टीम इंडियासोबत
राघवेंद्र 2011 पासून भारतीय संघासोबत कार्यरत आहेत. उच्च गतीच्या गोलंदाजीसाठी फलंदाजांना तयार करण्याचे महत्त्वाचे काम ते करतात. विराट कोहली, महेंद्रसिंह धोनी, केएल राहुलसारख्या अनेक दिग्गजांना त्यांनी सरावात धारदार बनवले आहे. इतकेच नाही तर सचिन तेंडुलकर आणि रवी शास्त्री यांसारख्या दिग्गजांनीही त्यांच्या योगदानाची प्रशंसा केली आहे.
7/8
मालिकेची विजेते ट्रॉफी रघू भैयांच्या हाती
8/8