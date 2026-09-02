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कोण आहे रॅपर बादशाहची Ex बायको ईशा रिखी? पंजाबी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री, बॉलिवूडमध्येही केलंय काम

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 02, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:52 PM IST

Who is isha rikhi : ईशा रिखी पंजाबी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय नाव असलेल्या रॅपर बादशाहसोबतचा तिचा घटस्फोट झाला असून आणि तिने बॉलीवूडमध्येही काम केले आहे.

 

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रॅपर बादशाह आणि अभिनेत्री ईशा रिखी यांच्या नात्याबाबत सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. दोघांनीही नुकतीच सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत एकमेकांपासून वेगळं होत असल्याचं जाहीर केलं. 

 

who is isha rikhi divorce with singer badshah2/8

त्यामुळे ईशा रिखी पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. पण ईशा रिखी नेमकी कोण आहे आणि तिचा मनोरंजनसृष्टीतील प्रवास कसा राहिला आहे? जाणून घेऊया.

 

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पंजाबी सिनेमातून केली अभिनयाची सुरुवात

ईशा रिखी ही पंजाबी चित्रपटसृष्टीतील परिचित अभिनेत्री आणि मॉडेल आहे. तिने 2013 मध्ये 'जट्ट बॉयज पुत्त जट्टन दे' या पंजाबी चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं. त्यानंतर तिने अनेक पंजाबी चित्रपटांमध्ये महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या. 'हॅप्पी गो लकी', 'अरदास' आणि 'जट्ट जूलिएट' यांसारख्या चित्रपटांमधून ईशाने पंजाबी प्रेक्षकांमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.

 

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बॉलिवूडमध्येही आजमावलं नशीब

पंजाबी सिनेमात नाव कमावल्यानंतर ईशाने बॉलिवूडकडेही मोर्चा वळवला. 2018 मध्ये तिने 'नवाबजादे' या चित्रपटातून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. या चित्रपटात वरुण धवन आणि राघव जुयाल यांसारखे कलाकार होते.

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ईशा रिखीला शेवटचं 2019 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'मिंडो तसीलदारनी' या पंजाबी चित्रपटात पाहायला मिळालं होतं. अभिनयासोबतच तिच्या ग्लॅमरस अंदाजामुळेही ती सोशल मीडियावर चर्चेत राहिली आहे.

who is isha rikhi divorce with singer badshah6/8

बादशाहसोबतच्या नात्यामुळे पुन्हा चर्चेत

ईशा रिखी आणि रॅपर बादशाह यांच्या नात्याची चर्चा गेल्या काही काळापासून सुरू होती. मार्च 2026 मध्ये दोघांनी लग्न केल्याच्या बातम्यांनीही जोर धरला होता. त्यांच्या लग्नाबाबतच्या काही छायाचित्रांनंतर या चर्चांना आणखी बळ मिळालं.

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ईशाने एका चाहत्याच्या प्रश्नाला उत्तर देताना बादशाहसोबतच्या लग्नाबाबतही संकेत दिले होते. मात्र, त्यानंतर दोघांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या.

 

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आता दोघांनी सोशल मीडियावर अधिकृतपणे विभक्त होत असल्याचं जाहीर केल्याने ईशा रिखी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. पंजाबी सिनेमातील तिची ओळख, बॉलिवूडमधील पदार्पण आणि बादशाहसोबतचं नातं यामुळे तिच्याबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता चाहत्यांमध्ये वाढली आहे.

 

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