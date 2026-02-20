English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • कोण आहे ईशानी जौहर? जिच्या सोबत क्रिकेटर राहुल चहरने मोडलं लग्न, कमी वयात लग्न करणं ठरलं कारण

कोण आहे ईशानी जौहर? जिच्या सोबत क्रिकेटर राहुल चहरने मोडलं लग्न, कमी वयात लग्न करणं ठरलं कारण

Rahul Chahar Divorce : भारताचा स्टार क्रिकेटर राहुल चहर याने पत्नी ईशानी जौहर हिच्या सोबत लग्नाच्या चार वर्षांनी घटस्फोट घेतलाय. राहुलने स्वतः सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून या संदर्भात माहिती दिली. या पत्रात राहुलने आपल्या वैयक्तिक आणि वैवाहिक आयुष्याबाबत अनेक खुलासे केलेत.   

Pooja Pawar | Feb 20, 2026, 10:45 PM IST
twitter
1/8

टीम इंडियाचा क्रिकेटर राहुल चहर याने पत्नी इशानी जौहर हिच्याशी घटस्फोट घेतला आहे. राहुल आणि ईशानी यांनी 4 वर्षांपूर्वी 2022 रोजी गोव्यात डिस्टिनेशन वेडिंग केलं होतं.   

twitter
2/8

राहुल चहर आणि ईशान जौहर यांचा संसार फारकाळ टिकू शकला नाही. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून स्वतः राहुल चहरने त्यांच्या घटस्फोटाबाबत शुक्रवारी माहिती दिलीये.   

twitter
3/8

राहुल आणि ईशानी या दोघांच्या घटस्फोटामागे दोघांनी कमी वयात घेतलेला लग्नाचा निर्णय सुद्धा कारणीभूत असल्याचं कळतंय. पोस्टमध्ये राहुलने स्वतः या गोष्टीचा उल्लेख केलाय.   

twitter
4/8

राहुल चहरने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं की, 'स्वतःला, माझे मूल्य किंवा मी खरोखर घडवू इच्छित असलेले जीवन पूर्णपणे समजून घेण्यापूर्वीच, मी कमी वयात लग्न केलं. त्यानंतर मला अशी वर्षे मिळाली ज्यांची मी कधीच अपेक्षा केली नव्हती आणि गेल्या पंधरा महिन्यांत मला असे धडे मिळाले जे मला कोर्टात घालवण्यात आले, ज्यामध्ये मला संयम, धैर्य आणि खरोखरच फार कमी लोकांकडे असलेली ताकद शिकायला मिळाली'.  

twitter
5/8

राहुल चहरचं लग्न झालं तेव्हा तो आणि त्याची पत्नी ईशानी हे दोघे 22 वर्षांचे होते. राहुलने पुढे पोस्टमध्ये लिहिलं की, 'सध्या आयुष्यातील हा चॅप्टर न्यायालयाच्याद्वारे बंद झाला आहे. हे प्रकरण घटस्फोटाने संपलंय, ज्यासाठी मला खूप मोठी किंमत चुकवावी लागली'.  

twitter
6/8

राहुल चहरच्या पूर्व पत्नीबाबत बोलायचं झाल्यास ईशानी जौहरचा जन्म 1999 मध्ये झाला होता. ईशानी एक फॅशन डिझायनर असून तिने राजस्थान विश्वविद्यालयमधून डिग्री घेतली आहे. तिने बरंचस शिक्षण जयपूर आणि दिल्लीमध्ये पूर्ण केलंय.   

twitter
7/8

ईशानी आणि राहुल हे दोघे लग्नापूर्वी सात वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत होते. दोघांनी 2019 मध्ये साखरपुडा केला होता.   

twitter
8/8

9 मार्च 2022 मध्ये राहुल आणि ईशानीने गोव्यात एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग सेरेमनी केली. राहुल चहर हा मागील काही वर्षांपासून आयपीएलमध्ये खेळतोय मात्र मागील बऱ्याच वर्षांपासून त्याला भारतीय संघात संधी मिळालेली नाही.   

twitter
पुढील
अल्बम

Baba Vanga Prediction 2026: IT क्षेत्रातील कर्मचारी कपातीमुळे बाबा वेंगाचं 'ते' भाकीत पुन्हा व्हायरल; काय इशारा दिला होता?

पुढील अल्बम

Baba Vanga Prediction 2026: IT क्षेत्रातील कर्मचारी कपातीमुळे बाबा वेंगाचं &#039;ते&#039; भाकीत पुन्हा व्हायरल; काय इशारा दिला होता?

Baba Vanga Prediction 2026: IT क्षेत्रातील कर्मचारी कपातीमुळे बाबा वेंगाचं 'ते' भाकीत पुन्हा व्हायरल; काय इशारा दिला होता?

Baba Vanga Prediction 2026: IT क्षेत्रातील कर्मचारी कपातीमुळे बाबा वेंगाचं 'ते' भाकीत पुन्हा व्हायरल; काय इशारा दिला होता? 10
कोल्हापुरात उभं राहणार शाहू महाराजांचं जीवन उलगडणारं वस्तुनिष्ठ संग्रहालय; जिवंत होणार समृद्ध वारसा

कोल्हापुरात उभं राहणार शाहू महाराजांचं जीवन उलगडणारं वस्तुनिष्ठ संग्रहालय; जिवंत होणार समृद्ध वारसा

कोल्हापुरात उभं राहणार शाहू महाराजांचं जीवन उलगडणारं वस्तुनिष्ठ संग्रहालय; जिवंत होणार समृद्ध वारसा 12
Mumbai-Nashik Local : मुंबई-नाशिक एसी लोकलसेवा लवकरच; नवीन स्टेशन आणि कसा असेल मार्ग?

Mumbai-Nashik Local : मुंबई-नाशिक एसी लोकलसेवा लवकरच; नवीन स्टेशन आणि कसा असेल मार्ग?

Mumbai-Nashik Local : मुंबई-नाशिक एसी लोकलसेवा लवकरच; नवीन स्टेशन आणि कसा असेल मार्ग? 9
&#039;...तर आम्ही तोंड बंद करणार,&#039; शाहिद आफ्रिदीने भारतावरुन टोमणा मारणाऱ्या शादाब खानला सुनावलं, &#039;तुला इतकंच वाटत असेल तर...&#039;

'...तर आम्ही तोंड बंद करणार,' शाहिद आफ्रिदीने भारतावरुन टोमणा मारणाऱ्या शादाब खानला सुनावलं, 'तुला इतकंच वाटत असेल तर...'

'...तर आम्ही तोंड बंद करणार,' शाहिद आफ्रिदीने भारतावरुन टोमणा मारणाऱ्या शादाब खानला सुनावलं, 'तुला इतकंच वाटत असेल तर...' 8