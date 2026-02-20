कोण आहे ईशानी जौहर? जिच्या सोबत क्रिकेटर राहुल चहरने मोडलं लग्न, कमी वयात लग्न करणं ठरलं कारण
Rahul Chahar Divorce : भारताचा स्टार क्रिकेटर राहुल चहर याने पत्नी ईशानी जौहर हिच्या सोबत लग्नाच्या चार वर्षांनी घटस्फोट घेतलाय. राहुलने स्वतः सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून या संदर्भात माहिती दिली. या पत्रात राहुलने आपल्या वैयक्तिक आणि वैवाहिक आयुष्याबाबत अनेक खुलासे केलेत.
Pooja Pawar | Feb 20, 2026, 10:45 PM IST
राहुल चहरने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं की, 'स्वतःला, माझे मूल्य किंवा मी खरोखर घडवू इच्छित असलेले जीवन पूर्णपणे समजून घेण्यापूर्वीच, मी कमी वयात लग्न केलं. त्यानंतर मला अशी वर्षे मिळाली ज्यांची मी कधीच अपेक्षा केली नव्हती आणि गेल्या पंधरा महिन्यांत मला असे धडे मिळाले जे मला कोर्टात घालवण्यात आले, ज्यामध्ये मला संयम, धैर्य आणि खरोखरच फार कमी लोकांकडे असलेली ताकद शिकायला मिळाली'.
