कोमातून परतला, मैदान गाजवलं…विस्फोटक फलंदाजीने धुमाकूळ घालणारा तो खेळाडू जगतोय अज्ञातवासात
Who Is Jesse Ryder: या खेळाडूने 2014 मध्ये न्यूझीलंडसाठी आपला शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. त्याने 31 जानेवारी 2014रोजी भारताविरुद्ध आपला शेवटचा एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. त्या सामन्यानंतर तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कधीही परतला नाही.
Tejashree Gaikwad | Mar 27, 2026, 10:25 AM IST
स्फोटक फलंदाजी
चौकार-षटकारांचा पाऊस
मैदानावर येताच चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडणारा हा डावखुरा फलंदाज चाहत्यांसाठी एंटरटेनमेंटचा हमखास स्रोत होता. त्याच्या बॅटमधून निघणारे फटके इतके जबरदस्त असायचे की अनेकदा त्याची तुलना वीरेंद्र सेहवाग यांच्याशी केली जायची आणि काही जण तर त्याला त्याहूनही अधिक धोकादायक मानायचे. त्याला लोक बघण्यासाठी आतुर असतात.
कहाणी चढ-उतारांनी भरलेली
पण रायडरची कहाणी ही केवळ यशाची नाही, तर चढ-उतारांनी भरलेली आहे. अफाट टॅलेंट, मैदानावरील आक्रमकता आणि सामन्याचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता असूनही त्याचं करिअर फार काळ टिकू शकलं नाही. कारण, जिथे त्याची बॅट बोलायची, तिथेच मैदानाबाहेरील वाद, शिस्तभंग आणि वैयक्तिक आयुष्यातील चुका त्याच्या वाटेत मोठे अडथळे ठरले.
जीवघेण्या हल्ल्यानंतर तो कोमामध्ये गेला
कारकिर्दीला स्थैर्य
मात्र, या सगळ्या संघर्षांनंतरही त्याला आपल्या कारकिर्दीला स्थैर्य देता आलं नाही. आज त्याचं नाव क्रिकेटच्या मोठ्या चर्चांमध्ये क्वचितच ऐकू येतं. एकेकाळी स्टेडियम गाजवणारा हा खेळाडू आता प्रकाशझोतातून दूर गेला आहे आणि त्याची कहाणी अनेकांसाठी एक मोठा धडा बनली आहे: टॅलेंट पुरेसं नसतं, त्याला योग्य दिशा आणि शिस्तही तितकीच गरजेची असते.
चार जणांनी हल्ला केला
