  • कोमातून परतला, मैदान गाजवलं…विस्फोटक फलंदाजीने धुमाकूळ घालणारा तो खेळाडू जगतोय अज्ञातवासात

कोमातून परतला, मैदान गाजवलं…विस्फोटक फलंदाजीने धुमाकूळ घालणारा तो खेळाडू जगतोय अज्ञातवासात

Who Is Jesse Ryder: या खेळाडूने 2014 मध्ये न्यूझीलंडसाठी आपला शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. त्याने 31 जानेवारी 2014रोजी भारताविरुद्ध आपला शेवटचा एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. त्या सामन्यानंतर तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कधीही परतला नाही.  

Tejashree Gaikwad | Mar 27, 2026, 10:25 AM IST
स्फोटक फलंदाजी

Who Is Jesse Ryder

एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आपल्या स्फोटक फलंदाजीने प्रतिस्पर्ध्यांना अक्षरशः हादरवणारा न्यूझीलंडचा स्टार फलंदाज जेसी रायडर आज मात्र क्रिकेटच्या झगमगाटापासून दूर, शांत आणि जवळपास गुमनाम आयुष्य जगताना दिसतो. 

चौकार-षटकारांचा पाऊस

Who Is Jesse Ryder

मैदानावर येताच चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडणारा हा डावखुरा फलंदाज चाहत्यांसाठी एंटरटेनमेंटचा हमखास स्रोत होता. त्याच्या बॅटमधून निघणारे फटके इतके जबरदस्त असायचे की अनेकदा त्याची तुलना वीरेंद्र सेहवाग यांच्याशी केली जायची आणि काही जण तर त्याला त्याहूनही अधिक धोकादायक मानायचे. त्याला लोक बघण्यासाठी आतुर असतात.   

कहाणी चढ-उतारांनी भरलेली

Who Is Jesse Ryder

पण रायडरची कहाणी ही केवळ यशाची नाही, तर चढ-उतारांनी भरलेली आहे. अफाट टॅलेंट, मैदानावरील आक्रमकता आणि सामन्याचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता असूनही त्याचं करिअर फार काळ टिकू शकलं नाही. कारण, जिथे त्याची बॅट बोलायची, तिथेच मैदानाबाहेरील वाद, शिस्तभंग आणि वैयक्तिक आयुष्यातील चुका त्याच्या वाटेत मोठे अडथळे ठरले.  

जीवघेण्या हल्ल्यानंतर तो कोमामध्ये गेला

Who Is Jesse Ryder

एका टप्प्यावर तर परिस्थिती इतकी बिकट झाली होती की, जीवघेण्या हल्ल्यानंतर तो कोमामध्ये गेला होता. अनेकांना वाटलं होतं की त्याचं करिअर इथेच संपेल. पण मृत्यूच्या दारातून परत येत त्याने पुन्हा एकदा मैदानावर धडाकेबाज कमबॅक केला. त्याला बघून असं वाटलं की जणू काही तो स्वतःच्याच कथेला नवं वळण देत होता.  

कारकिर्दीला स्थैर्य

Who Is Jesse Ryder

मात्र, या सगळ्या संघर्षांनंतरही त्याला आपल्या कारकिर्दीला स्थैर्य देता आलं नाही. आज त्याचं नाव क्रिकेटच्या मोठ्या चर्चांमध्ये क्वचितच ऐकू येतं. एकेकाळी स्टेडियम गाजवणारा हा खेळाडू आता प्रकाशझोतातून दूर गेला आहे आणि त्याची कहाणी अनेकांसाठी एक मोठा धडा बनली आहे: टॅलेंट पुरेसं नसतं, त्याला योग्य दिशा आणि शिस्तही तितकीच गरजेची असते.  

चार जणांनी हल्ला केला

Who Is Jesse Ryder

2013 मध्ये क्राइस्टचर्च येथे एका बारच्या बाहेर त्याच्यावर चार जणांनी हल्ला केला. त्याला जमिनीवर पाडून लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली. या हल्ल्यात त्याच्या डोक्याला आणि फुफ्फुसांना गंभीर दुखापत झाली आणि तो कोमामध्ये गेला. 

वादग्रस्त आयुष्य

Who Is Jesse Ryder

रायडरचं करिअर केवळ खेळापुरतं मर्यादित नव्हतं तो अनेक वादांमध्येही अडकला. 2009 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यानंतर तो रात्री उशिरापर्यंत पार्टी करत होता, ज्यामुळे दुसऱ्या दिवशी तो टीम मीटिंगलाही हजर राहिला नाही. त्यामुळे त्याला पुढील सामना गमवावा लागला.

न्यूझीलंडचा माजी स्फोटक फलंदाज

Who Is Jesse Ryder

न्यूझीलंडचा माजी स्फोटक फलंदाज जेसी रायडर एकेकाळी आपल्या आक्रमक खेळामुळे जगभरात चर्चेत होता. पण आज तो क्रिकेटच्या प्रकाशझोतातून दूर, शांत आणि साधं आयुष्य जगताना दिसतो.  

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीसमोरील सर्वात मोठा अडथळा दूर, IPL 2026 च्या आधी आली एक आनंदाची बातमी

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीसमोरील सर्वात मोठा अडथळा दूर, IPL 2026 च्या आधी आली एक आनंदाची बातमी

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीसमोरील सर्वात मोठा अडथळा दूर, IPL 2026 च्या आधी आली एक आनंदाची बातमी

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीसमोरील सर्वात मोठा अडथळा दूर, IPL 2026 च्या आधी आली एक आनंदाची बातमी 9
पगारामधील ECI म्हणजे काय? 99 टक्के कर्मचाऱ्यांना माहित नसतील याचे मोठे फायदे

पगारामधील ECI म्हणजे काय? 99 टक्के कर्मचाऱ्यांना माहित नसतील याचे मोठे फायदे

पगारामधील ECI म्हणजे काय? 99 टक्के कर्मचाऱ्यांना माहित नसतील याचे मोठे फायदे 8
900 हून अधिक पेट्रोल पंपांवर वाढले पेट्रोल-डिझेलचे दर; वाहन चालकांना अचानक मोठा धक्का!

900 हून अधिक पेट्रोल पंपांवर वाढले पेट्रोल-डिझेलचे दर; वाहन चालकांना अचानक मोठा धक्का!

900 हून अधिक पेट्रोल पंपांवर वाढले पेट्रोल-डिझेलचे दर; वाहन चालकांना अचानक मोठा धक्का! 10
8 स्टार क्रिकेटर्स ज्यांच्यावर IPL मध्ये लावण्यात आला बॅन; ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि भारतीय खेळाडूंचाही समावेश

8 स्टार क्रिकेटर्स ज्यांच्यावर IPL मध्ये लावण्यात आला बॅन; ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि भारतीय खेळाडूंचाही समावेश

8 स्टार क्रिकेटर्स ज्यांच्यावर IPL मध्ये लावण्यात आला बॅन; ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि भारतीय खेळाडूंचाही समावेश 8