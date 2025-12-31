English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • सूर्यकुमार यादववर केलेल्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेली खुशी मुखर्जी आहे तरी कोण? अनेकदा होते ट्रोल

सूर्यकुमार यादववर केलेल्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेली खुशी मुखर्जी आहे तरी कोण? अनेकदा होते ट्रोल

Who is Khushi Mukherjee: सोशल मीडियावर तिच्या विचित्र ड्रेसिंगमुळे ट्रोलिंगचा सामना करणारी अभिनेत्री खुशी मुखर्जी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी खुशीने भारतीय टी-20 कर्णधार सूर्यकुमार यादवबद्दल वादग्रस्त विधान केले आहे. जाणून घेऊयात  कोण आहे खुशी?  

Tejashree Gaikwad | Dec 31, 2025, 11:56 AM IST
सोशल मीडियावर आपल्या हटके, बोल्ड आणि विचित्र  कपड्यांमुळे कायम चर्चेत असणारी अभिनेत्री खुशी मुखर्जी पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. यावेळी तिने भारतीय टी-20 संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे मोठी खळबळ उडवली आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेकांना प्रश्न पडला आहे की नेमकी खुशी मुखर्जी आहे तरी कोण?  

वक्तव्यामुळे नवा वाद

खुशी मुखर्जीने अलीकडेच दावा केला की सूर्यकुमार यादव कधीकाळी तिला सतत मेसेज पाठवत होता. एवढंच नाही, तर अनेक क्रिकेटपटूंनी तिच्याशी संपर्कात राहण्याचा प्रयत्न केला असल्याचंही तिने म्हटलं. हे वक्तव्य समोर येताच चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा आणि वाद सुरू झाला. मात्र, खुशीसाठी वाद नवीन नाहीत. ती यापूर्वीही अनेक वेळा ट्रोलिंग आणि वादांमध्ये सापडली आहे.

10 वर्षांपूर्वी भोपालमध्ये गाजलेलं प्रकरण

2015 साली खुशी मुखर्जी भोपालमध्ये एका मोठ्या वादात अडकली होती. तिने एका हॉटेलमधील अल्पवयीन कर्मचाऱ्यावर छेडछाडीचा आरोप केला होता. खुशीचा दावा होता की उशिरा रात्री तो कर्मचारी तिच्या खोलीत आला आणि झोपेत असताना गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला. तिने आरडाओरड केल्यानंतर तो पळून गेल्याचं तिने सांगितलं.

हा प्रकार तेव्हा अधिक गाजला, जेव्हा एका स्थानिक न्यूज चॅनेलने लाईव्ह शोमध्ये खुशी आणि त्या कर्मचाऱ्याला समोरासमोर आणलं. या दरम्यान संतापलेल्या खुशीने कॅमेऱ्यासमोरच त्या अल्पवयीन मुलाला कानाखाली  मारली होती. मात्र, हॉटेल व्यवस्थापनाने तिचे आरोप फेटाळून लावत, खुशी नशेत जमिनीवर झोपली होती आणि कर्मचारी तिला फक्त बेडवर हलवण्याचा प्रयत्न करत होता, असा दावा केला होता.  

मीडिया ट्रायलवरूनही झाली चर्चा

या प्रकरणात पोलिसांनी लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल करून त्या अल्पवयीन कर्मचाऱ्याला जुवेनाईल कोर्टात हजर केलं होतं. दुसरीकडे, खुशीने हॉटेल व्यवस्थापनाविरोधात बदनामीचा खटला दाखल करण्याची भूमिका घेतली होती. त्या काळात हा प्रकार ‘मीडिया ट्रायल’ आणि ‘लाईव्ह टीव्ही जस्टिस’ या मुद्द्यांमुळेही मोठ्या प्रमाणात चर्चेत राहिला.

ड्रेसिंग सेन्समुळे वारंवार ट्रोल

खुशी मुखर्जी आपल्या कपड्यांमुळे अनेकदा सोशल मीडियावर ट्रोल झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात तिच्या पोशाखावरून रस्त्यातील एका व्यक्तीनेही टिप्पणी केली होती. सोशल मीडियावर ती अनेकदा बोल्ड आणि ग्लॅमरस फोटो शेअर करते, ज्यामुळे तिला टीका आणि ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागतं.

खुशी मुखर्जीची ओळख

खुशी मुखर्जीचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1996 रोजी कोलकातामध्ये झाला. लहान वयातच अभिनय क्षेत्रात करिअर करण्याचं स्वप्न तिने पाहिलं होतं. याच आवडीमुळे ती दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीत पोहोचली. 2013 मध्ये तिने एका तमिळ चित्रपटातून अभिनयाची सुरुवात केली. त्यानंतर तिने तेलुगू सिनेसृष्टीतही काम करत स्वतःची ओळख निर्माण केली.

हिंदी इंडस्ट्रीकडे वाटचाल

दक्षिण भारतात अनुभव घेतल्यानंतर खुशीने हिंदी मनोरंजनसृष्टीकडे मोर्चा वळवला. चित्रपटांसोबतच तिने टेलिव्हिजनमध्येही काम केलं. एमटीव्हीवरील रिअॅलिटी शोजमुळे तिला तरुण प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रियता मिळाली. पौराणिक, फॅन्टसी आणि कौटुंबिक मालिकांमध्ये विविध भूमिका साकारत तिने स्वतःला एका ठराविक चौकटीत अडकवून ठेवलं नाही. मात्र, वेब सीरिजमध्ये केलेल्या भूमिकांमुळे तिला खरी ओळख मिळाली, त्याचबरोबर वादही वाढले

इंटरव्यूमुळे पुन्हा चर्चेत

अलीकडे दिलेल्या एका मुलाखतीत खुशी मुखर्जीने क्रिकेटर्सबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे नव्या चर्चेला तोंड फुटलं आहे. तिने स्पष्ट केलं की कोणत्याही क्रिकेटपटूसोबत आपलं नाव जोडलं जावं, असं तिला वाटत नाही आणि ती ‘लिंक-अप कल्चर’पासून दूर राहू इच्छिते. हे वक्तव्य अशा वेळी आलं आहे, जेव्हा सूर्यकुमार यादव कायमच आपल्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यात सकारात्मक प्रतिमेसाठी ओळखला जातो.  

पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रात

ड्रेसिंग सेन्स, बेधडक वक्तव्यं आणि सोशल मीडियावरील सक्रियतेमुळे खुशी मुखर्जी वारंवार बातम्यांमध्ये झळकते. आता या प्रकरणावर सूर्यकुमार यादव किंवा इतर कोणत्याही क्रिकेटपटूकडून प्रतिक्रिया येते का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, सध्या तरी एवढं नक्की की खुशी मुखर्जी पुन्हा एकदा मनोरंजनविश्वासोबतच क्रिकेट जगतातही चर्चेचा विषय ठरली आहे.

