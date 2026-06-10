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Who is Kumod Raney : कोण आहे कुमुद राणे? जिच्या निधनानंतर सलमान खान आणि कुटुंबिय ओक्साबोक्शी रडले

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 10, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:45 PM IST

Kumod Raney Death : कुमुद राणेचं मंगळवारी निधन झालं असून सलमान खान आणि त्याच्या कुटुंबासाठी खूप मोठा धक्का होता. सोशल मीडियावर सलमान खानचे भावुक झालेले व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. 

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बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये तो ओकसा बोकशी रडताना दिसत आहे. मंगळवारपासून हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. पण सगळ्यांना हा प्रश्न पडला की, कोण आहे कुमुद राणे. जिच्या निधनाचा सलमान खानला मोठा धक्का बसला आहे. 

 

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कुमुद राणे यांचे सलमान खानच्या कुटुंबासोबत जवळचे नाते आहे. खान कुटुंबातील सदस्यांसोबतचे तिचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर फोटो आहेत. 

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अभिनेत्याच्या भावनिक व्हिडिओमधून कुमुद राणे त्याच्यासाठी किती महत्त्वाच्या होती हे दिसून येते. यानंतर, कुमुद राणे कोण आहे हे जाणून घेण्याची लोकांना उत्सुकता लागली आहे. 

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कुमुद राणेचे 9 जून रोजी निधन झाले. तिच्या अंत्यविधीला सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान आणि आई सलमा खान यांच्यासह त्यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते. अनेक चित्रपट कलाकारांनी सोशल मीडियावर तिला श्रद्धांजली वाहिली. 

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कुमुद राणे ही एक यशस्वी उद्योजिका असून तिने दुबईमध्ये 'रेन ब्युटी बार' या सौंदर्य आणि आरोग्य ब्रँडची स्थापना केली होती. 

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कुमुद राणेच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर नजर टाकल्यास, सलमान खान, मलायका अरोरा, सीमा सजदेह, संजय कपूर, सोहेल खान आणि बॉबी देओल यांच्यासह इतर अनेक सेलिब्रिटींसोबतचे त्यांचे फोटो दिसतात. यावरून असे दिसून येते की, कुमुद राणे यांचे चित्रपटसृष्टीतील सदस्यांशी जवळचे संबंध होते.

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सलमान खानचे आगामी चित्रपट चर्चेत आहेत. कामाच्या आघाडीवर, सलमान खान 'मातृभूमी' या चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. जेव्हा चित्रपटाची घोषणा झाली होती, तेव्हा त्याचे नाव 'बॅटल ऑफ गलवान' असे होते. हा चित्रपट एका सत्य घटनेवर आधारित 

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'मातृभूमी' व्यतिरिक्त, सलमान खान दाक्षिणात्य अभिनेत्री नयनतारासोबत एका दाक्षिणात्य चित्रपटातही दिसणार आहे. सलमान खानच्या या आगामी चित्रपटांची आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे. 

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सलमान खान शेवटचा 'सिकंदर' या चित्रपटात दिसला होता, जो २०२४ मध्ये चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही. ताज्या मनोरंजन बातम्यांसाठी बॉलीवूडलाइफसोबत संपर्कात रहा.

TAGS:
Kumod Raney Death
salman khan

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