English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
IPL 2026: प्रसिध्द कृष्णाला फ्लॅट सिक्स मारणारा नाशिकचा 18 वर्षीय साहिल पारेख आहे तरी कोण? दिसणार दिल्ली कॅपिटलमध्ये

Nashik's Sahil Parakh Selected By Delhi Capitals For IPL 2026: नाशिक जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचा आंतरराष्ट्रीय युवा क्रिकेटपटू आणि आक्रमक डावखुरा सलामीवीरराची आयपीएल 2026 च्या हंगामासाठी दिल्ली कॅपिटल्सने निवड केली आहे. हा खेळाडू नक्की कोण आहे याबद्दल जाणून घेऊयात ...   

Mar 15, 2026, 11:26 AM IST
twitter
1/8

Who is Sahil Parakh IPL 2026

नाशिक जिल्हा क्रिकेट संघटनेचा आंतरराष्ट्रीय युवा क्रिकेटपटू आणि आक्रमक डावखुरा सलामीवीर साहिल पारेख (Sahil Parakh) याची IPL 2026 हंगामासाठी दिल्ली कॅपिटल या संघात निवड झाली आहे.  

twitter
2/8

 IPL लिलावात दिल्ली कॅपिटल्सने त्याला त्याच्या मूळ किंमत असलेल्या 30 लाख रुपयांमध्ये आपल्या ताफ्यात सामील करून घेतले.  

twitter
3/8

या हंगामात दिल्ली कॅपिटल्स संघाचे नेतृत्व अक्षर पटेल आणि केएल राहुल यांच्या हाती आहे. संघात अनेक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू आहेत. त्यामध्ये  बेन डकेट, डेव्हिड मिलर, करुण नायर, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क आणि लुंगिसानी ट्रू-मैन न्गिडी यांसारख्या खेळाडूंचा समावेश आहे. तसेच इंग्लंडचा माजी कर्णधार केविन पीटरसन हा संघाचा मुख्य मेंटॉर म्हणून कार्यरत आहे.  

twitter
4/8

IPL चा लिलाव अबुधाबी येथे पार पडला. या लिलावात सुमारे 350 खेळाडूंवर बोली लागली होती. यामध्ये 240 भारतीय खेळाडूंसह 14 सहयोगी देशांतील क्रिकेटपटूंचाही समावेश होता.  

twitter
5/8

अलीकडेच साहिल पारेख याने वरिष्ठ महाराष्ट्र संघाकडून सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी या टी-20 स्पर्धेत पदार्पण केले. तसेच सध्या तो विनू मंकड करंडक क्रिकेट स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या अंडर-19 संघाचे नेतृत्व करत आहे.  

twitter
6/8

नाशिकमधील क्रिकेट चाहत्यांचे स्वप्न पूर्ण करत साहिल परख सातत्याने उच्च स्तराकडे वाटचाल करत आहे. सप्टेंबर 2024 मध्ये त्याने भारताच्या अंडर-19 संघाकडून भारताचा राष्ट्रीय १९ वर्षांखालील क्रिकेट संघाने प्रतिनिधित्व केले होते. त्या वेळी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय १९ वर्षांखालील क्रिकेट संघ विरुद्ध झालेल्या वनडे मालिकेत त्याने आक्रमक सलामी फलंदाजी करत भारताच्या मोठ्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.  

twitter
7/8

त्याच्या या निवडीबद्दल नाशिक जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद शाह, सचिव समीर रक्‍ते आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी त्याचे अभिनंदन केले. त्यांनी साहिलला आगामी कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा देत त्याच्याकडून भविष्यात मोठ्या यशाची अपेक्षा व्यक्त केली.  

twitter
8/8

साहिल पारीखचा जन्म नाशिकमध्ये झाला. त्याला लहानपणापासूनच क्रिकेटची खूप आवड होती. त्याने त्याचे सुरुवातीचे दिवस रस्त्यावरील क्रिकेट खेळण्यात आणि स्थानिक मैदानांवर घालवले, जिथे त्याचे फलंदाजीचे कौशल्य हळूहळू बहरले. त्याच्या कुटुंबाने नेहमीच त्याच्या खेळाच्या आवडीला ओळखले आणि शिक्षणासोबतच क्रिकेट खेळण्यास प्रोत्साहित केले. त्यांच्या पाठिंब्याने त्याच्या क्रिकेट प्रवासाचा मजबूत पाया रचला.  

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

