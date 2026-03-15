IPL 2026: प्रसिध्द कृष्णाला फ्लॅट सिक्स मारणारा नाशिकचा 18 वर्षीय साहिल पारेख आहे तरी कोण? दिसणार दिल्ली कॅपिटलमध्ये
Nashik's Sahil Parakh Selected By Delhi Capitals For IPL 2026: नाशिक जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचा आंतरराष्ट्रीय युवा क्रिकेटपटू आणि आक्रमक डावखुरा सलामीवीरराची आयपीएल 2026 च्या हंगामासाठी दिल्ली कॅपिटल्सने निवड केली आहे. हा खेळाडू नक्की कोण आहे याबद्दल जाणून घेऊयात ...
1/8
2/8
3/8
या हंगामात दिल्ली कॅपिटल्स संघाचे नेतृत्व अक्षर पटेल आणि केएल राहुल यांच्या हाती आहे. संघात अनेक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू आहेत. त्यामध्ये बेन डकेट, डेव्हिड मिलर, करुण नायर, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क आणि लुंगिसानी ट्रू-मैन न्गिडी यांसारख्या खेळाडूंचा समावेश आहे. तसेच इंग्लंडचा माजी कर्णधार केविन पीटरसन हा संघाचा मुख्य मेंटॉर म्हणून कार्यरत आहे.
4/8
5/8
6/8
नाशिकमधील क्रिकेट चाहत्यांचे स्वप्न पूर्ण करत साहिल परख सातत्याने उच्च स्तराकडे वाटचाल करत आहे. सप्टेंबर 2024 मध्ये त्याने भारताच्या अंडर-19 संघाकडून भारताचा राष्ट्रीय १९ वर्षांखालील क्रिकेट संघाने प्रतिनिधित्व केले होते. त्या वेळी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय १९ वर्षांखालील क्रिकेट संघ विरुद्ध झालेल्या वनडे मालिकेत त्याने आक्रमक सलामी फलंदाजी करत भारताच्या मोठ्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
7/8
8/8