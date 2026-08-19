/श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी टेकले गुडघे, 10 विकेट्स घेणारा कोण आहे मानव सुथार?

भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सुरु असलेली पहिला कसोटी सामना संपला, टीम इंडियाने श्रीलंकेवर 165 धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात भारताच्या संघाची मास्टरक्लास फलंदाजी आणि गोलंदाजी पाहायला मिळाली.
भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 462 धावा केल्या आहेत, श्रीलंकेला 284 धावांवर सर्वबाद करून 178 धावांची भक्कम आघाडी घेतली होती. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
भारताच्या संघाने फलंदाजीप्रमाणेच गोलंदाजीमध्ये देखील कौशल्य दाखवले, भारतीय फिरकी गोलंदाजांमध्ये, मानव सुथार आणि जडेजा यांनी खेळपट्टीवरून लक्षणीय उसळी मिळवून प्रभावित केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मानव सुथारने पहिल्या सामन्यात जास्त षटके टाकली नाहीत पण त्याने त्याच्या गोलंदाजीने सर्वांना प्रभावित केले. केवळ दोन कसोटी सामन्यांमध्ये त्याने 17 विकेट्स घेतले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
डावखुरा मनगटी फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादव फारसा प्रभाव पाडू शकला नाही. तो निश्चितच आपल्या कामगिरीत सुधारणा करू इच्छितो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
गॉल येथे श्रीलंकेविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात मानव सुधारने भारतीय संघासाठी 10 बळी घेतले, पण सामनावीर पुरस्कार फलंदाज देवदत्त पडिक्कलला मिळाला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
दुसऱ्या डावात मानव सुथारने झटपट सहा बळी घेत श्रीलंकन संघाला पुन्हा एकदा अडचणीत आणले. यामुळे सामन्यातील त्याच्या बळींची एकूण संख्या 10 झाली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मानवची कामगिरीही उत्कृष्ट असल्याने देवदत्त पडिक्कलला सामनावीर पुरस्कार मिळवणे कठीण जाईल असे वाटत होते. मानवने अफगाणिस्तानविरुद्ध सामन्यात पदार्पण केले होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
अफगाणिस्तानविरुद्ध आणि श्रीलंकेविरुद्ध दोनही सामन्यामध्ये त्याने कमालीची कामगिरी केली आहे. त्याने आतापर्यत फक्त दोन सामन्यांमध्ये त्याने 17 विकेट्स नावावर केले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया