Marathi News
वडील ट्रक ड्रायव्हर, पण IPL Auction मध्ये कोट्यवधींची झेप! RCB ने खरेदी केलेला मंगेश यादव आहे तरी कोण?

Mangesh Yadav RCB IPL 2026: मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यातील एका छोट्या गावात राहणाऱ्या मंगेश यादवने  IPL 2026 मिनी-ऑक्शनमध्ये मोठी झेप घेतली आहे. त्याला रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूने विकत घेतले आहे. कोण आहे हा मंगेश यादव यांच्याविषयी जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Dec 18, 2025, 08:01 AM IST
Who is Mangesh Yadav

मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यातील बोरगाव या छोट्याशा गावातून आयपीएलपर्यंत पोहोचलेला मंगेश यादव सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. IPL 2026 च्या मिनी-ऑक्शनमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) ने या युवा खेळाडूवर तब्बल 5.2 कोटी रुपयांची बोली लावून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

मूळ किंमत

विशेष म्हणजे मंगेशची मूळ किंमत केवळ 30 लाख रुपये होती. मात्र लिलावादरम्यान बोली इतकी वाढली की त्याला जवळपास 17 पट अधिक रक्कम मिळाली, आणि त्याने आपल्या कारकिर्दीतील ऐतिहासिक क्षण अनुभवला.

गावात जल्लोष, घराघरात आनंद

मंगेशच्या निवडीची बातमी बोरगावात पोहोचताच संपूर्ण गावात उत्सवाचे वातावरण निर्माण झाले. मिठाई वाटप, ढोल-ताशांचा गजर आणि आनंदोत्सवात गावकरी सहभागी झाले. एका सामान्य कुटुंबातून आलेल्या खेळाडूने IPL मध्ये स्थान मिळवल्याने सर्वांनाच अभिमान वाटत आहे.

वडील ट्रक चालक, संघर्षातून घडलेले स्वप्न

मंगेश यादव यांचे वडील राम अवध यादव हे पेशाने ट्रक चालक आहेत. मर्यादित आर्थिक परिस्थिती असूनही त्यांनी मुलाच्या क्रिकेटच्या स्वप्नाला पाठिंबा दिला. मंगेशने गावातच 12 वीपर्यंत शिक्षण घेतले आणि पुढे छिंदवाड्यातील यूथ फिटनेस क्लबमध्ये कठोर सराव करत स्वतःला घडवले.

डावखुरा वेगवान गोलंदाज, उपयुक्त फलंदाजी

मंगेश हा डावखुरा वेगवान गोलंदाज असून खालच्या फळीत उपयुक्त फलंदाजी करण्याची क्षमता त्याच्याकडे आहे. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये त्याने अष्टपैलू कामगिरी करत फ्रँचायझींचे लक्ष वेधले. एका सामन्यात त्याने 3 विकेट घेतल्या आणि फलंदाजीत 28 धावा केल्या.

छिंदवाड्यातून IPL पर्यंतचा प्रवास

मंगेशने आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीची सुरुवात छिंदवाड्यातील इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदानावर केली. स्थानिक स्पर्धांमधील सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर त्याने जबलपूर विभागाचे प्रतिनिधित्व केले आणि पुढे राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा केला.

मध्य प्रदेशसाठी अभिमानाचा क्षण

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) मध्ये निवड झाल्यानंतर मंगेश यादव केवळ छिंदवाड्याचाच नव्हे, तर संपूर्ण मध्य प्रदेशचा गौरव ठरला आहे. ग्रामीण भागातून येऊन IPL मध्ये कोट्यवधींची संधी मिळवणारा हा प्रवास अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

नवीन खेळाडूंनी बाजी मारली

यंदाच्या IPL 2026 मिनी-ऑक्शनमध्ये अनेक नवीन खेळाडूंनी बाजी मारली आहे. अनेकांच्या जीवन कथा या फारच प्रेरणादायी आहेत.    

