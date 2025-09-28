English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Who is Mithun Manhas: कोण आहेत मिथुन मनहास? जाणून घ्या BCCIच्या नव्या अध्यक्षकांची Net Worth

Who is BCCI New President Mithun Manhas: जम्मू-काश्मीरमधील माजी क्रिकेटपटू मिथुन मन्हास यांची बीसीसीआयचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. ते नक्की कोण आहेत त्यांची नेट वर्थ किती आहे याबद्दल जाणून घेऊयात..   

Tejashree Gaikwad | Sep 28, 2025, 02:53 PM IST
मिथुन मन्हास, माजी प्रथम श्रेणी क्रिकेटपटू, आयपीएल खेळाडू आणि प्रसार व्यवस्थापनात प्रवेश केलेले व्यक्ती आहेत. ते फक्त मैदानातील कामगिरीसाठीच नव्हे, तर प्रशासन, कोचिंग आणि क्रिकेटसंबंधित इतर उपक्रमांमुळे देखील आर्थिकदृष्ट्या मजबुतीकडे वाटचाल करत आहेत.

मन्हास यांनी दिल्लीसाठी आणि नंतर जम्मू-काश्मीरसाठी प्रथम-श्रेणी, लिस्ट-ए आणि टी20 स्पर्धांमध्ये दीर्घ काळ खेळला. प्रथम-श्रेणीमध्ये त्यांची कामगिरी उत्कृष्ट होती: त्यांनी १५७ सामने खेळून जवळजवळ ९,७१४ धावा केल्या आहेत. त्यांना घरगुती क्रिकेटचे फायदे मिळाले आहेत – सध्याच्या काळात करार, बक्षिसे, प्रोत्साहन रक्कमा या स्वरूपात.

मन्हास आयपीएलमध्ये तीन फ्रँचायझींमध्ये खेळले आहेत: दिल्ली डेअरडेव्हिल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया, चेन्नई सुपर किंग्स. त्यांच्या IPL सैलरीचे अंदाज पुढीलप्रमाणे आहेत:

दिल्ली डेअरडेव्हिल्ससाठी सुरुवातीला ₹12 लाख प्रति हंगाम (2008-2010)  टिकावाने पुणे वॉरियर्समध्ये आणि नंतर CSK मध्ये सैलरी वाढीने मिळाली; दर हंगामात सुमारे ₹30 लाख इतकी सैलरी. एकूण आयपीएलमधून त्याने सुमारे ₹1.86 कोटी (लगभग) कमावले आहेत. 

मन्हासने क्रिकेटमधील प्रशासनातही पदार्पण केले आहे. आयपीएल-संयोगी कोचिंग/ सपोर्ट स्टाफ, बॅटिंग कन्सल्टंट व त्याचप्रमाणे BCCI मध्ये अध्यक्षत्वासारखी भूमिका त्याने स्वीकारली आहे. हे पद त्याच्या आर्थिक क्षमता वाढवण्यासाठी महत्वाचे ठरतात पण सगळ्या अहवालांमध्ये त्याची सैलरी / परतावा खुला नाही. 

विविध स्त्रोतांच्या मते, मिथुन मन्हास यांचे नेट वर्थ अंदाजे ₹10-15 कोटी यांच्या वर असेल.  इंग्रजी माध्यमांमध्ये डॉलर मध्ये त्याचा अंदाज $1.2-1.8 मिलियन (सुमारे ₹10-14 कोटी रुपये) असा देखील दिला जातो.  काही वेबसाईट्स त्यांच्या नेट वर्थचे आकडे कमी अधिक (₹8-10 कोटी किंवा कमी/जास्त) सांगतात कारण त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची सविस्तर माहिती सार्वजनीक नाही. 

हे सर्व आकडे अनुपस्थित सार्वजनिक माहितीवर आधारित अंदाज आहेत, खरे आर्थिक दस्तावेज, कर व्यवहार यांची माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे भिन्न असू शकतात. IPL सैलरी, कोचिंग करार व प्रशासकीय खर्च यांचा विचार केला गेला आहे, पण गुंतवणूक, मालमत्ता (घर, जमीन, वाहन इ.) व कर-मुक्त/कर सवलतीचा भाग यांची माहिती कमी आहे. BCCI मध्ये अध्यक्षपद मिळवल्यावर त्याच्याबरोबर काही आर्थिक लाभ/भत्ते/इतर सवलती असतील, जे सार्वजनिकपणे स्पष्ट नाहीत.

मिथुन मन्हास यांचे नेट वर्थ हे त्यांच्या दीर्घकालीन क्रिकेट कारकिर्दी, आयपीएल मधील खेळ, कोचिंग व प्रशासकीय भूमिकांमुळे संतोषजनक आहे. 10-15 कोटी रुपये (अंदाजे) ही आकडा त्यांना योग्य स्थान देतो, आपण त्यांना केवळ खेळाडू म्हणून नव्हे तर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि प्रशासनातही सक्रिय व्यक्ती म्हणून पाहू शकतो. भविष्यात त्यांनी BCCI अध्यक्ष म्हणून भूमिका पार पाडली की त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक प्रतिमेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.  

