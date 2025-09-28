Who is Mithun Manhas: कोण आहेत मिथुन मनहास? जाणून घ्या BCCIच्या नव्या अध्यक्षकांची Net Worth
Who is BCCI New President Mithun Manhas: जम्मू-काश्मीरमधील माजी क्रिकेटपटू मिथुन मन्हास यांची बीसीसीआयचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. ते नक्की कोण आहेत त्यांची नेट वर्थ किती आहे याबद्दल जाणून घेऊयात..
Tejashree Gaikwad | Sep 28, 2025, 02:53 PM IST
मन्हास यांनी दिल्लीसाठी आणि नंतर जम्मू-काश्मीरसाठी प्रथम-श्रेणी, लिस्ट-ए आणि टी20 स्पर्धांमध्ये दीर्घ काळ खेळला. प्रथम-श्रेणीमध्ये त्यांची कामगिरी उत्कृष्ट होती: त्यांनी १५७ सामने खेळून जवळजवळ ९,७१४ धावा केल्या आहेत. त्यांना घरगुती क्रिकेटचे फायदे मिळाले आहेत – सध्याच्या काळात करार, बक्षिसे, प्रोत्साहन रक्कमा या स्वरूपात.
विविध स्त्रोतांच्या मते, मिथुन मन्हास यांचे नेट वर्थ अंदाजे ₹10-15 कोटी यांच्या वर असेल. इंग्रजी माध्यमांमध्ये डॉलर मध्ये त्याचा अंदाज $1.2-1.8 मिलियन (सुमारे ₹10-14 कोटी रुपये) असा देखील दिला जातो. काही वेबसाईट्स त्यांच्या नेट वर्थचे आकडे कमी अधिक (₹8-10 कोटी किंवा कमी/जास्त) सांगतात कारण त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची सविस्तर माहिती सार्वजनीक नाही.
हे सर्व आकडे अनुपस्थित सार्वजनिक माहितीवर आधारित अंदाज आहेत, खरे आर्थिक दस्तावेज, कर व्यवहार यांची माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे भिन्न असू शकतात. IPL सैलरी, कोचिंग करार व प्रशासकीय खर्च यांचा विचार केला गेला आहे, पण गुंतवणूक, मालमत्ता (घर, जमीन, वाहन इ.) व कर-मुक्त/कर सवलतीचा भाग यांची माहिती कमी आहे. BCCI मध्ये अध्यक्षपद मिळवल्यावर त्याच्याबरोबर काही आर्थिक लाभ/भत्ते/इतर सवलती असतील, जे सार्वजनिकपणे स्पष्ट नाहीत.
