Marathi News
Who is Mithun Manhas: कोण आहेत मिथुन मनहास? 'हा' माजी क्रिकेटपटू होऊ शकतो BCCIचा नवा अध्यक्ष

BCCI New President: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) हा जगातील सर्वात मोठा व श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड मानला जातो. या संस्थेच्या नेतृत्वाची जबाबदारी कोणाच्या हातात जाते, याकडे संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचे लक्ष लागलेले असते. अलीकडेच चर्चेत आलेले नाव म्हणजे मिथुन मनहास.

Tejashree Gaikwad | Sep 21, 2025, 01:59 PM IST
1/8

 दिल्लीचा माजी क्रिकेटपटू असलेला हा खेळाडू लवकरच बीसीसीआय अध्यक्ष पदाची धुरा सांभाळणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. मग नेमके कोण आहेत मिथुन मनहास आणि त्यांचा क्रिकेट व प्रशासकीय प्रवास कसा आहे? चला जाणून घेऊयात.   

2/8

जीवन आणि करिअर

मिथुन मनहास यांचा जन्म जम्मू येथे झाला. लहानपणापासूनच त्यांना क्रिकेटची प्रचंड आवड होती. त्यांनी दिल्ली संघाकडून दीर्घकाळ क्रिकेट खेळले. मनहास हे उजव्या हाताचे विश्वासार्ह मध्यमक्रमातील फलंदाज म्हणून ओळखले जात. त्यांच्या तंत्रशुद्ध फलंदाजीमुळे दिल्ली संघाने अनेक वेळा सामन्यांमध्ये वर्चस्व गाजवलं.

3/8

रणजी कारकिर्द

मनहास यांनी दिल्ली संघासाठी तब्बल 15 वर्षांहून अधिक काळ क्रिकेट खेळलं. रणजी ट्रॉफीत त्यांनी 9,000 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. ते सतत संघासाठी धावांचे स्त्रोत ठरले. त्यांच्या कारकिर्दीत ते दिल्लीच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावणारे खेळाडू मानले गेले. मनहास यांनी कर्णधारपदाची जबाबदारीही सांभाळली आणि तरुण खेळाडूंना पुढे आणलं.

4/8

आयपीएल प्रवास

मनहास यांनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मध्येही आपलं कौशल्य दाखवलं. त्यांनी दिल्ली डेअरडेव्हिल्स (आताचे दिल्ली कॅपिटल्स), पुणे वॉरियर्स इंडिया आणि चेन्नई सुपर किंग्ज यांसारख्या मोठ्या संघांचं प्रतिनिधित्व केलं. त्यांचा अनुभव आणि स्थिर खेळामुळे त्यांना संघात विशेष स्थान मिळालं.

5/8

निवृत्तीनंतरची वाटचाल

सक्रिय क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यानंतर मिथुन मनहास यांनी कोचिंग आणि प्रशासकीय कामांकडे मोर्चा वळवला. त्यांनी जम्मू आणि काश्मीर क्रिकेट संघटनेसोबत काम केलं. खेळाडू म्हणून त्यांचा मोठा अनुभव असल्याने त्यांना प्रशासकीय क्षेत्रातही संधी मिळाली.

6/8

बीसीसीआयशी संबंध

भारतीय क्रिकेट बोर्डात अनेक वेळा माजी खेळाडूंना नेतृत्वाची संधी मिळाली आहे. सौरव गांगुली आणि रोजर बिन्नी यांसारख्या दिग्गजांनंतर आता मनहास यांचं नाव अध्यक्षपदासाठी पुढे आलं आहे. क्रिकेटमधील त्यांचा अनुभव, रणजी पातळीवरील दीर्घ कारकीर्द आणि आयपीएलमधील सहभाग यामुळे त्यांना हा मान मिळण्याची शक्यता आहे.

7/8

मनहास यांच्या निवडीचं महत्त्व

जर मिथुन मनहास बीसीसीआय अध्यक्ष झाले, तर ते या पदावर पोहोचणारे तिसरे माजी खेळाडू ठरतील. याआधी सौरव गांगुली आणि रोजर बिन्नी यांनी हे पद भूषवलं आहे. खेळाडू अध्यक्षपदी आल्याने बोर्डात क्रिकेटसंबंधी निर्णय अधिक व्यावहारिक आणि खेळाडूंच्या दृष्टीने घेण्यास मदत होऊ शकते.  

8/8

मिथुन मनहास यांचा प्रवास एक खेळाडू, कर्णधार, आयपीएलचा सदस्य आणि आता प्रशासक असा बहुआयामी राहिला आहे. त्यांची शांत स्वभावशैली, खेळातील सातत्य आणि प्रशासकीय अनुभव यामुळे ते बीसीसीआयचे अध्यक्ष म्हणून योग्य ठरू शकतात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय क्रिकेट बोर्ड आणखी मजबूत होईल, अशी अपेक्षा क्रिकेटविश्व व्यक्त करत आहे.  

