/UBT मधून फुटलेल्या सचिन अहिरांचं आहे अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळींशी खास कनेक्शन!

विधान परिषदेच्या सभापती आणि उपसभापती निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशीच मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. यामुळे सचिन अहिर पुन्हा चर्चेत आले आहेत.
विधान परिषदेच्या सभापती आणि उपसभापती निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशीच मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे गटाला धक्का देत सचिन अहिर यांना विधान परिषदेच्या उपसभापती पदाची उमेदवारी दिल्याची घोषणा केली आहे. ही निवड शिंदे गटाच्या रणनीतीचा भाग असल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे.
या घडामोडीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह संजय शिरसाट, संजय राठोड आणि चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना या नेत्यांची उपस्थितीही चर्चेचा विषय ठरली. या निर्णयामुळे ठाकरे गटासाठी हा मोठा धक्का मानला जात असून मुंबईतील राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना एकनाथ शिंदे यांनी “पत्रकार परिषद घेऊन बोलेल, सर्व उत्तरे मिळतील” अशी सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे.
सचिन अहिर यांच्या भूमिकेमुळे आणि या नव्या राजकीय घडामोडींमुळे राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे.
सचिन अहिर यांनी आपल्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात कामगार चळवळीतून केली. 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला त्यांनी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघात सक्रिय सहभाग घेतला. पुढे ते सचिव आणि नंतर अध्यक्ष पदापर्यंत पोहोचले. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ आणि इतर अनेक कामगार संघटनांचे नेतृत्व केले.
मजदूरांचे वेतनवाढ करार आणि कामगार हितासाठी केलेल्या कामामुळे त्यांनी मुंबईतील कामगार राजकारणात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.
1999 ते 2019 या कालावधीत ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात (NCP) सक्रिय होते. या काळात त्यांनी मुंबई काँग्रेस अध्यक्षपदाची जबाबदारीही सांभाळली होती. तसेच राज्य सरकारमध्ये गृहनिर्माण राज्यमंत्री म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्यावेळी हा राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी मोठा राजकीय धक्का मानला गेला होता, तर मुंबईतील शिवसेनेची संघटनात्मक ताकद वाढण्यास मदत झाली होती.
शिवसेनेत (UBT) उपनेते म्हणून त्यांनी पक्षाचे प्रवक्ते, संघटनात्मक बांधणी आणि राजकीय रणनीतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. मुंबईतील विविध मुद्द्यांवर पक्षाची भूमिका मांडताना ते सातत्याने सक्रिय दिसले आहेत. बाळासाहेब ठाकरे स्मारक प्रकल्पातील विलंबावर सरकारवर टीका करणे, पक्षाची एकता मजबूत ठेवणे आणि विरोधकांवर आक्रमक भूमिका घेणे, अशा अनेक प्रसंगी ते चर्चेत राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांना ठाकरे गटाचा मुंबईतील महत्त्वाचा चेहरा मानले जाते.
सचिन अहिर यांचे मुंबईचे डॅडी अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळींशी खास कनेक्शन आहे. माहितीनुसार, सचिन अहिर हे अरुण गवळी यांच्या कुटुंबाशी संबंधित आहेत. या नात्यामुळे त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चांना नवीन वळण मिळाले होते.