कोण आहेत नेपाळचे मुकेश अंबानी? बँकांपासून हॉटेलपर्यंत 136 कंपन्यांच्या मालकाचे भारताशी आहे कनेक्शन, संपत्तीचा आकडा पाहून व्हाल अवाक
Nepal Richest Person : नेपाळमध्ये सध्या तणावाचे वातावरण आहे. सोशल मीडियावर बंदी आणल्यानंतर सरकार विरुद्ध Gen Z असा संघर्ष पाहिला मिळत आहे. अशातच नेपाळचे मुकेश अंबानी कोण आहे, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
Neha Choudhary | Sep 09, 2025, 05:35 PM IST
याशिवाय, चौधरी यांची सीजी हॉस्पिटॅलिटी फर्म 12 देशांमध्ये 195 हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स आणि वेलनेस सेंटर्सचे व्यवस्थापन करते आणि कंपनीची ताज, ताज सफारी आणि विवांता सारख्या ब्रँड्ससोबत भागीदारी आहे. काही हॉटेल्स त्यांची स्वतःची आहेत तर काही त्यांच्याकडून व्यवस्थापित केली जातात. या हॉटेल्समध्ये भारतातील प्रसिद्ध ताज हॉटेल चेनसह अनेक लक्झरी हॉटेल्सचा समावेश आहे.
तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की बिनोद चौधरींची मुळे भारताशी जोडलेली आहेत. बिनोद चौधरी यांचा जन्म काठमांडूमधील एका मारवाडी कुटुंबात झाला. एकेकाळी त्यांचे आजोबा राजस्थानहून नेपाळमध्ये येऊन स्थायिक झाले होते. बिनोद चौधरींच्या वडिलांनी नेपाळमध्ये पहिले डिपार्टमेंटल स्टोअर उघडले. बिनोद चौधरींना हा व्यवसाय वारशाने मिळाला आणि आता त्यांची तिसरी पिढी हा कौटुंबिक व्यवसाय पुढे नेत आहे.
