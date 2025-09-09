English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कोण आहेत नेपाळचे मुकेश अंबानी? बँकांपासून हॉटेलपर्यंत 136 कंपन्यांच्या मालकाचे भारताशी आहे कनेक्शन, संपत्तीचा आकडा पाहून व्हाल अवाक

Nepal Richest Person : नेपाळमध्ये सध्या तणावाचे वातावरण आहे. सोशल मीडियावर बंदी आणल्यानंतर सरकार विरुद्ध Gen Z असा संघर्ष पाहिला मिळत आहे. अशातच नेपाळचे मुकेश अंबानी कोण आहे, अशी चर्चा सुरु झाली आहे. 

Neha Choudhary | Sep 09, 2025, 05:35 PM IST
श्रीमंत व्यक्तींची विषय निघतो तो आपसुकच आपल्या डोळ्यासमोर अंबानी, अदानी, टाटा यांचे चेहरे समोर येतात. जेव्हा जेव्हा जगातील श्रीमंत व्यक्तींच्या नावाची यादी जाहीर होते. त्यात आपण अंबानी, अदानी, टाटा यांची नावं पाहतो. त्यानंतर मार्क झुकरबर्ग, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस यांची नावंही असतात. 

पण तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, नेपाळमध्येही एक मुकेश अंबानी आहेत. ही व्यक्ती एवढी श्रीमंत आहेत, की त्यांना नेपाळचे मुकेश अंबानी असं म्हटलं जातं. ते नेपाळचे बिझनेस टायकून आहेत.  ते शेजारच्या देशातील एकमेव अब्जाधीश उद्योगपती आहेत. 

हे बिझनेस फर्म बँकिंग आणि हॉटेल मॅनेजमेंटसह 12 वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करतात. तर 136 कंपन्यांचे मालक असून ते सीजी कॉर्प ग्लोबलचे अध्यक्ष आहेत.

नेपाळमधील या सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचे नाव आहे बिनोद चौधरी. ते देशातील एक महत्त्वाचे उद्योगपती असण्यासोबतच ते राजकारणातही सक्रिय आहेत. ते चौधरी ग्रुप (सीजी कॉर्प ग्लोबल) चे अध्यक्ष आहेत. ही फर्म बँकिंग, हॉटेल्स आणि एफएमसीजी ते ऊर्जा, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रात सक्रिय आहे. 

या नेपाळमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती संपत्ती किती आहे पाहूयात. तर  फोर्ब्सच्या मते, नेपाळचे एकमेव अब्जाधीश असल्याचे म्हटले जाणारे बिनोद चौधरी यांची रिअल टाइम नेट वर्थ $2 अब्ज (17000 कोटी रुपये) आहे. बिनोद चौधरी यांची बिझनेस फर्म नेपाळमध्ये बँकिंगपासून हॉटेलपर्यंत अनेक व्यवसाय करते. 

पण त्यांच्या FMCG व्यवसायाअंतर्गत येणारे 'वाई वाई' नूडल्स खूप लोकप्रिय आहेत आणि भारतातही त्यांना मागणी आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी हा ब्रँड 1984 मध्ये सुरू केला होता. बिनोद चौधरी हे नेपाळच्या नबिल बँकेचे मालक आहेत. 

याशिवाय, चौधरी यांची सीजी हॉस्पिटॅलिटी फर्म 12 देशांमध्ये 195 हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स आणि वेलनेस सेंटर्सचे व्यवस्थापन करते आणि कंपनीची ताज, ताज सफारी आणि विवांता सारख्या ब्रँड्ससोबत भागीदारी आहे. काही हॉटेल्स त्यांची स्वतःची आहेत तर काही त्यांच्याकडून व्यवस्थापित केली जातात. या हॉटेल्समध्ये भारतातील प्रसिद्ध ताज हॉटेल चेनसह अनेक लक्झरी हॉटेल्सचा समावेश आहे. 

तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की बिनोद चौधरींची मुळे भारताशी जोडलेली आहेत. बिनोद चौधरी यांचा जन्म काठमांडूमधील एका मारवाडी कुटुंबात झाला. एकेकाळी त्यांचे आजोबा राजस्थानहून नेपाळमध्ये येऊन स्थायिक झाले होते. बिनोद चौधरींच्या वडिलांनी नेपाळमध्ये पहिले डिपार्टमेंटल स्टोअर उघडले. बिनोद चौधरींना हा व्यवसाय वारशाने मिळाला आणि आता त्यांची तिसरी पिढी हा कौटुंबिक व्यवसाय पुढे नेत आहे.

त्यांच्या कुटुंबाच्या व्यावसायिक परंपरेने आणि बॉलिवूड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांनी प्रभावित होऊन, त्यांनी जेआरडी टाटा यांच्या व्यवसायातून प्रेरणा घेतली आहे. या प्रभावांनी त्यांचे आदर्श आणि व्यावसायिक विचारसरणीला मार्गदर्शन केले आणि प्रेरित केले.   

नेपाळमध्ये आपल्या व्यवसायाच्या कक्षा रुंदावत असतानाच समाजकार्यात ते मागे राहिले नाहीत. 2015 मध्ये इथं आलेल्या भूकंपानंतर त्यांनी सामान्यांच्या मदतीसाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला. शाळा आणि घरांच्या पुनर्बांधणीसाठी हातभार लावला आणि जनमानसातही आपलं एक खास स्थान नकळतच निर्माण केलं.

